В России предложили ужесточить допуск к вождению людей старше 60 лет

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В России планируют изменить правила, касающиеся участия водителей старше 60 лет в дорожном движении, пишет РБК со ссылкой на проект стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года.

В документе указано, что с 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей в возрасте 60 лет и старше увеличилось на четверть. Также в стратегии говорится, что к 2030 году количество пожилых людей составит ‎25,8% от всего населения, а к 2036 году — 27,7%.

В связи с этим правительство предлагает усовершенствовать подход к адаптации и проверке лиц старше 60 лет, участвующих в дорожном движении.

«Изложенное потребует адаптацию лиц старшего поколения ‎к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию ‎в дорожном движении, в первую очередь в качестве водителей, а также развитие соответствующей инфраструктуры и конструкции транспортных средств», — говорится в документе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.07.2025, 18:51
    Гость: ha

    Ну народ! Как сказал Лавров:"Дебилы, ...!". А прочитать заметку не пытались? Зачем идиотские вопли?
    «Изложенное потребует адаптацию лиц старшего поколения ‎к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию ‎в дорожном движении, в первую очередь в качестве водителей, а также развитие соответствующей инфраструктуры и конструкции транспортных средств», — говорится в документе.
    И что неправильно?

  3. 12.07.2025, 18:44
    Гость: xixi

    Да, разрешено... Когда был в пендостане, бабуська 80 лет спокойно так въехала в толпу - просто перепуталa педали.

  4. 12.07.2025, 18:44
    Гость: И.Якут

    Где-то после 60-ти у людей начинают появляться возрастные изменения, в т.ч. деменция, Альцгеймер и пр. болячки. Т.е., возникают проблемы с головой. Они становятся опасны для окружающих, крыша едет, иногда полный неадекват. Добавляются и физические болячки, в результате чего падает реакция на внешние воздействия. Увы, такое происходит у кого раньше, у кого - позже, а некоторые просто не доживают до того времени, как становятся беспомощными.
    Поэтому права стариков надо ограничивать, чтобы общество не скатилось во всеобщий маразм. Такова философия нынешней власти, и она так или иначе реализуется на практике. Например, молодёжь науськивают на великовозрастных.
    Так было и 30 лет назад, так все и продолжается. И все беды только от выживших из ума. Их заменим, и все будет в шоколаде. Вроде как дешевка, но молодежь повсеместно ведется.

  5. 12.07.2025, 18:37
    Гость: Да

    Деменция, она после 75 в основном.. И то, жить не всегда мешает.. Есть же проверенные помощники..

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