В России предложили ужесточить допуск к вождению людей старше 60 лет

15:02 12.07.2025

В России планируют изменить правила, касающиеся участия водителей старше 60 лет в дорожном движении, пишет РБК со ссылкой на проект стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года.

В документе указано, что с 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей в возрасте 60 лет и старше увеличилось на четверть. Также в стратегии говорится, что к 2030 году количество пожилых людей составит ‎25,8% от всего населения, а к 2036 году — 27,7%.

В связи с этим правительство предлагает усовершенствовать подход к адаптации и проверке лиц старше 60 лет, участвующих в дорожном движении.

«Изложенное потребует адаптацию лиц старшего поколения ‎к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию ‎в дорожном движении, в первую очередь в качестве водителей, а также развитие соответствующей инфраструктуры и конструкции транспортных средств», — говорится в документе.