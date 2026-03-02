Сергей Галанин подарил свое «Горячее сердце»

Концерт группы «СерьГа» состоялся в клубе «16 Тонн» 27 февраля 2026

Зима подзатянулась, погода вызывает хмурь на душе, не хватает тепла… Стало быть, пора на концерт Сергея Галанина, где все это будет восполнено с лихвой. К тому же нынешнее выступление группы «СерьГа» пришлось на первую неделю Великого поста, и, думается, вовсе не случайно в программе был сделан упор на философские и религиозные песни. Вне очереди группа сыграла самую, пожалуй, пронзительную песню концерта - «Жил да был» с недавнего альбома «Страна таксофонов», про одинокого старика, который любил «цветочек аленький», не востребованный его собственной дочерью, но после смерти этого человека на его могиле кто-то посадил именно такой цветок. «А я вот не читаю перед сном «Аленький цветочек»», - с сожалением в голосе признался Сергей Галанин.

Зато своими песнями он добивается, чтобы такие прекрасные бутоны раскрывались в сердцах у слушателей. Ведь следом за «Жил да был» прозвучала «Эпоха», способная поддержать в трудный момент. «И расходимся», - предупредил Сергей Галанин после нее. Но означало это вовсе не экстренное окончание концерта, а, как в «Милицейском протоколе» Владимира Высоцкого - «и разошелся, и расходился». Такой разогревающей песней стала хитовая «Я вижу Солнце», но далее Сергей Галанин вновь нащел повод лдля светлой грусти, исполнив со своей группой две песни об обретении Бога - «Колокольный звон» и «Не будь атеистом».

«Сказочный лес» приоткрыл двери в Царствие Небесное. Песней «Голоса» Сергей Галанин познакомил зрителей с одним из его чудесных обитателей — матерью, с которой героя надеется связаться по некоей потусторонней телефонной линии. Где мама, там и папа — великолепный герой песни «Чай с лимоном». Ну а поскольку в ней упоминается «Весна на Заречной улице», то группа «СерьГа», к вящей радости публики, тут же сыграла и эту музыкальную жемчужину советского кино!

Тема железнодорожных передвижений, начатая в «Чай с лимоном (Папе)» успешно продолжилась в заводной «Я люблю поезда», под которую некоторые зрители станцевали рок-н-ролл. Где поезда, там и «Корабли», причем — от упомянутого уже Владимира Высоцкого, но, конечно, в интерпретации «СерьГи». Концертная премьера «Паруса» (уже на этот раз авторства Сергея Галанина) стала еще одним музыкальным приветом с пластинки «Страна таксофонов». Ну а «Детьми БГ» Сергей Галанин поздравил своего друга Максима Сергеева с днем рождения.

Проблемную, как сказали бы в советское время, песню «Тебе никто не нужен» Сергей Галанин исполнил, отложив гитару и обильными жестами показывая злоключения героя. «В общем вот так вот - делайте выводы пацаны», - напутствовал он мужскую часть зала и перешел к «Валере» - истории еще одного дистанцировавшегося от всех человека.

«Разрешите новую песню? - деликатно предложил вдруг Сергей Галанин. - Они все пишутся - никак не можем успокоиться». Абсолютной премьерой стала дивная вещь «Горячее сердце» - о том, без чего страдает русская душа: «Любовь и голуби», «щучка в проруби» и «Звезда по имени Солнце». «Тема любви продолжается», - сообщил Сергей Галанин. Но тут кто-то предположил, что сейчас будет песня «Ангел». «Какой «Ангел»? - искренне удивился певец. - «Ангел» уже, как говорится...» На самом деле это был хит «Кусочек неба», в который басист Сергей Крынский после слов «медленная тихая река...» ловко подставил свою версию: «Яуза!». Судя по всему, Сергей Газанин был с коллегой не шибко солидарен, поскольку вскоре прозвучала «Течет река Волга» с вдохновенной репликой от вокалиста: «Великая река! Великая страна!»

По настоящему насыщенно ближе к финалу прозвучали «Бурый медведь», «Страна чудес», «Хоровод» и «А что нам надо»., поскольку состав «СерьГи» обогатился еще одним гитаристом. «Вместе ч вами — вообще что-то невероятное! - восхитился Сергей Галанин реакции зала и напонил неофитам, что музыканты принципиально не уходят на сцену перед бисом. - Мы играем чуть дольше чем другие, чтобы не устраивать театральных вещей». Бонусом прозвучала «За дом родной», чтобы путь до дома до зрителей был легок и светел.