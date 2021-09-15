«Чуткая власть» против власти бандитской 

Чуткая власть, пришедшая на смену криминальным Робин Гудам из 90-х, на деле выглядит иногда властью оккупационной. Бандиты боролись с этнической преступностью – при нынешней власти эта преступность расцвела пышным цветом. Бандиты стригли только коммерсантов, не трогая простых граждан и мелкий бизнес – власть сегодня кошмарит всех подряд

Криминальное «дежа вю»



Иногда складывается впечатление, что мы возвращаемся в девяностые. Не проходит недели, чтобы какие-нибудь телеграмм-каналы не сообщили нам об очередном варварском преступлении, совершенном заезжими мигрантами. Последней «вишенкой на торте» в Подмосковье стало изнасилование и последующее убийство азиатскими гастарбайтерами пенсионерки в подмосковном Сергиевом Посаде. После чего ожидаемо произошла атака местных жителей на общежития с незваными гостями – с целью самосуда.

А в Красноярском крае какие-то распоясавшиеся дети гор, мстя вахтовикам за избитого теми сородича, навалились толпой на работяг из России и посадили тех на бутылки. Это у них теперь новая народная забава такая. Называется «набутылить шайтана» И, глумясь, выложили садистскую акцию на всеобщее обозрение на Youtube.

Такое впечатление, что у нас на глазах происходит какое-то криминальное дежа вю. Снова возвращаются девяностые – в несколько иной, этнической интерпретации? Тогда, после распада Советского Союза и массового обрушения в нищету республик Закавказья, страну, помнится, захлестнул девятый вал этнической преступности. Кавказский криминалитет – публика очень подвижная, и дети гор, теснин и ущелий, почувствовав запах наживы, первыми ринулись в Россию – трясти и обкладывать данью «сочных» москвичей.

«Славянский газават»



Все тогда «промелькнули перед нами, все побывали тут». Грузинские «барсеточники», «ломщики», гоп-стопники, «медвежатники», карманники и воры в законе, армянские фальшивомонетчики, «каталы», воры «на доверии» и валютные спекулянты, всевозможные этнические группировки, бригады и преступные сообщества… Какое-то время Москва трещала под железной пятой чеченского криминалитета.

Власти пребывали в коме, силовики превратились в «бумажного тигра», даже славянские бандюки на какое-то время под диким напором аульных горцев «включили заднюю». Чеченцы не останавливались ни перед чем и ни перед кем, сметая всех конкурентов на своем криминальном пути. Но со временем местная братва вышла из оцепенения и устроила «чехам» (так они их называли) настоящий «славянский газават». Возглавил его «выписанный» из забайкальской зоны вор в законе Япончик.

В Москве центром сопротивления стала братва из Солнцево, в Подмосковье – подольские, ореховские и балашихинские ОПГ, в Питере – тамбовские группировки под руководством «ночного губернатора» края Кумарина, в Красноярске – люди Павла Быкова, в Свердловске – ОПГ «Уралмаш», в Хабаровске – бригады вора в законе «Джема».

И грянул гром. Оборзевших горцев стали расстреливать и взрывать на всех углах и перекрестках их новобретенных «пастбищ». Первый звонок прозвенел в Подольске, где на подъезде к городу на Домодедовском шоссе были расстреляны шестеро ехавших на разборки с местными братанами ингуши Двое выжили, четверо пали «смертью борзых». После чего славянский газават понесся кровавым смерчем по всей Руси – от Калининграда до Владивостока.

Разобравшись с горцами, братва в регионах взялась за наркоторговцев-цыган. Если в том же Подольске «ромалэ» все поняли и ретировались после первых же предупредительных выстрелов и одноразового показательного мордобоя, то в Ектеринбурге пришлось сносить бульдозерами и сравнивать с землей весь цыганский поселок торговцев «белой смертью». Этому примеру последовали «братьям по крови» в Калининграде и Хабаровске.

Местные правоохранители, много лет входившие «в долю» с наркобаронами, с грустью наблюдали за происходящим. Потом братва взялась за спортивно-патриотическое воспитание местной молодежи. Они финансировали военно-патриотические клубы, открывали новые секции борьбы и бокса, превращали сырые и заброшенные подвалы в полноценные спортклубы. Хабаровский «Джем» вообще каждый год летом открывал для местной молодежи летние спортивные лагеря на Амуре. Вот такие были у нас в девяностые свои Робин Гуды.

Власть – «чуткая». Морда – неандертальская



…Пришли другие времена, взошли иные имена. Вышедшие из летаргического сна девяностых «кремлевцы» и правоохранители стали «отжимать» братву из властных структур на всех уровнях. Джем был убит. Питерца Кумарина, хабаровчанина Фургала и красноярца Быкова посадили. Причем Фургала – вообще без какого-то конкретного обвинения.

Но, как выяснилось, на смену братве с человеческим лицом пришла «чуткая власть» с неандертальской мордой.

И тут все «дорогие рассияни», что называется, почувствовали разницу.

Бандиты боролись с этнической преступностью, которая посягала на их кормовую базу – при нынешней власти эта преступность расцвела пышным цветом.

Бандиты стригли только коммерсантов, не трогая простых граждан и мелкий бизнес – власть сегодня кошмарит всех подряд. Даже пенсионеров с их нищенскими пенсиями – и тех ограбили. Для парней «с понятиями» это было бы полное западло.

Братва готовила себе смену из тех же скинхэдов – власть извела их как класс. «Последний из могикан» – Тесак-Марцинкевич – нашел свою смерть в тюрьме при крайне странных обстоятельствах. Но даже этого властям показалось мало – специально для русских они придумали статью «За разжигание межнациональной розни», которая погребла под собой и поломала не одну сотню судеб представителей исключительно коренного населения. Приезжим же, как правило, сходит с рук любое злодеяние. Резонансное групповое убийство таджиками на бутовских прудах москвича Чуева, например, недавно «увенчалось» смехотворными сроками для всех участников преступления.

Защищая свою «кормовую базу» от незваных пришельцев, бандиты поневоле защищали местное население от беспредела гангстеров с Кавказа. Нынешние силовики, как показали события в Петербурге, Красногорске и Новосибирске, сами себя порой от горцев не могут защитить.

В Петербурге троица дагестанцев средь бела дня отметелила полвзвода курсантов военно-медицинской академии. В Красногорске уроженец Грузии расстрелял представителей администрации из помповика прямо в их служебных кабинетах. В Новосибирске представители азербайджанской общины оккупировала местное УВД, требуя выдать им для расправы полицейского, застрелившего их сородича при задержании. В Сергиевом Посаде после группового изнасилования убили пенсионерку.

В Красноярске отморозки из Чечни «набутылили» вахтовиков. При Паше Быке они бы и подумать об этом не рискнули. А теперь – можно. Паша Бык – в тюрьме, а сами власти, его посадившие, и правоохранители взирают на все происходящее либо с травоядным добродушием, либо с садистским наслаждением. Их бы воля – они бы, наверное, все российское население таким макаром «набутылили»…

И практически везде – от Кремля до самых до окраин – власть «накачивает» подведомственные им регионы мигрантами, замещая ими и без того тающее на глазах местное население. Главный строитель страны Марат Хуснуллин «на голубом глазу» заявляет о необходимости завоза в страну еще пяти миллионов мигрантов – в довесок уже приехавшим...

В том Подольске, который некогда был «грозой и ужасов» для криминальных абреков, местные власти, не найдя общего языка с местными же журналистами, вынесли их из городских СМИ и стали искать «акул пера» среди мигрантов-таджиков. Мол, эти более покладистые – за похлебку статьи будут кропать. А русскому языку мы их научим. В итоге и местных «акул пера» разогнали, и таджиков не нашли. На какое-то время из-за этого даже сорвали выпуск городской газеты....

...Чуткая власть, пришедшая на смену криминальным Робин Гудам из девяностых, на деле выглядит иногда властью оккупационной. И к кавказской преступности благодаря ее усилиям добавилась теперь преступность азиатская – как показал инцидент в Сергиевом Посаде и бесконечные побоища в Москве и области между азиатскими же диаспорами.

Что, ждем новых «интересных» сообщений с российских «криминальных полей»? Кто, где и кому еще в России «набутылят», изнасилуют, утопят или сделают «секир башка»?