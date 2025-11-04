Сергей Бобунец рассказал на концерте с оркестром, чем мужской юмор отличается от женского

Концерт команды Сергея Бобунца с симфоническим оркестром HighTime состоялся в клубе Atmosphere 1 ноября 2025 года

Эксперименты с академическими музыкантами Сергей Бобунец начал ставить еще более 20-ти лет назад, сыграв со своей прежней группой «Смысловые Галлюцинации» акустический концерт с симфоническим оркестром B-A-C-H 1 сентября 2004 года. альбом 2005 года «Большие планы» вошла песня «Краснодар», философская и расслабляющая, в записи которой принял участие симфонический оркестр. Следующий живой концерт с оркестром «Смысловые Галлюцинации» дали лишь 22 ноября 2014 года в екатеринбургском дворце спорта «Уралец». Аккомпанировал группе по-прежнему оркестр B-A-C-H, только теперь шоу уже было не акустическим и электрическим. В Москве же «Глюки» выступили в 2015-м со знаменитым оркестром «Глобалис», переигравшим с многими российскими рокерами — от «Арии» до группы Nagart.

Выступление началось с небольшой оркестровой увертюры, после которой на сцене появился Сергей «Буба» Бобунец, его музыканты и две вокалистки, уже знакомые по предыдущим большим столичным концертам Команды. Дирижёр Илья Коптев повернулся к залу и жестами предложил поприветствовать группу. Реакция его не устроила, и он вызвал несравненно более сильный шквал эмоций одним лишь взмахом палочки. Девушки-певицы ободряюще похлопали благодарным зрителям.

Первая песня «Вечность встанет рядом» и впрямь оставляла вселенское впечатление. Хрустальные партии ксилофона сочетались в ней с мощной атакой духовых, а бэк-вокалистки дали наглядное представление о том, как поют ангелы. Чуть позже они же показали, как ангелы танцуют в соответствующем номере.

Неисчерпаемой оказалась в оркестровом звучании песня «Мысленный волк». Ещё 10 лет назад в исполнении «Смысловых Галлюцинаций» с «Глобалисом» она тонко передавала специфику богословского образа «мысленного волка» из молитв к Причащению как символа съедающих человека изнутри греховных помыслов, от которых надо держаться подальше. В первом куплете и припеве доминировали мягко стелющиеся струнные, звучащие так, будто стараются осторожно и деликатно увести персонажа от одолевающих его мрачных дум, а во втором рефрене внутреннее волнение берет вверх. Теперь же новых красок в рефренах добавили певицы, навязчиво напомнив, что вообще-то этот текст был написан женщиной — режиссером Валерией Гай Германикой.

Ещё одна песня о вечности «Декабрь» сопровождалась завываниями вьюги, которую изобразили духовые. «Зачем топтать мою любовь» по традиции пел вместе с Сергеем Бобунцом весь зал. «Тетерь вы поняли ощущения, каково петь с оркестром, когда сами это сделали? - уточнил у публики Сергей Бобунец. - Так держать». Впрочем, следующие две песни - «Бездна» и «Первый день осени» располагали скорее к внимательному вслушиванию, нежели к хоровому пению.

«Больше, чем жизнь» Сергей Бобунец посвятил нашему бойцу Константину с позывным «Гагарин». Певец передавал через него «за ленту» антидроновые приспособления, а накануне концерта получил скорбное сообщение: «Гагарин погиб», «Я даже сначала не понял — думал, шутка какая-то про космонавта Гагарина», - признался Сергей Бобунец притихшему залу.

Животрепещущую тему затрагивала и песня «Мы вернемся», перед которой обычно рассказывается история о том, как музыкант прятался со своим соавтором Джанго от летящих дронов в Авдеевке. На этот раз в истории Сергея Бобунца появилась интересная подробность о нашем командире, который своею статью был «похож на Дзержинского». Из дуэтных песен с Джанго (но без него) прозвучала также «Наши девчонки лучше всех». На примере этой вещи Сергей Бобунец объяснил, чем мужской юмор отличается от женского. Когда он показывал эту песню Джанго, тот посчитал строчку «и шутки наших грациозных безупречны» ошибкой и хотел вставить в нее слово «грациозный». Но, по мнению Сергея Бобунца шутки грациозных женщин — грациозные, а юмор играющих на сцене мужчин — уральский, то бишь — не смешной.

Мастер-класс по уральскому юмору был дан во время биса. Для этого на сцену был приглашен земляк Сергея Бобунца — пранкер Лексус (Алексей Столяров), который оказался еще и вокалистом, поэтому поучаствовал в исполнении «Огней Урала». «Надеюсь, он никому из вас не звонил, - пошутил Буба, - Мне звонил». И рассказал, как очень давно Лексус связался с ним по прямой линии во время одного из эфиров и задал вопрос. Сейчас же Сергей Бобунец порадовался, что в активе у пранкера оказалась еще одна исполненная мечта — спеть с оркестром, так как на весеннем московском концерте гость пел «Огни Урала» с командой без симфонического аккомпанемента. И это стало хорошим стимулом для зрителей добиваться своих целей — пусть даже и кажущихся самыми нереальными.