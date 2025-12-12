В Кремле рассказали, как могут заменить российские войска в Донбассе
В Донбассе, возможно, в перспективе не будет ни российских, ни украинских войск, но останутся Росгвардия и российская полиция для соблюдения порядка. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков «Коммерсанту».
«Вполне возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — сказал помощник российского президента.
При этом он подчеркнул, что прекращение огня на Украине может быть достигнуто только после вывода ВСУ из Донбасса. Он добавил, что регион рано или поздно перейдет под полный контроль России.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных в 2022 году. Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент России Владимир Путин говорил, что этот регион — историческая российская территория и будет возвращен военным или иным путем, пишет РБК.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных в 2022 году."
---
Этот референдум проводился во время боевых действий, противоречат как Уставу ООН так и международному праву. Отсюда он не может быть признан действительным и это знает дипломат Ю.Ушаков. Многократное повторения этого предложения никак не сделает этот референдум соотв. как
Уставу ООН так и международному праву. А так здесь такая ситуация:" независимость ДНР и ЛНР была признана тремя государствами — членами ООН — Россией (21 февраля 2022 года), Сирией (29 июня 2022), КНДР (13 июля 2022), а также частично признанными Абхазией и Южной Осетией.
Кстати, Крым не признали как территория РФ ни Китай ни Белоруссия, не говоря уже об ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областях. Знает ли об этом Юрий Ушаков?
чтоттебе канада плохого сделала?
все там разнесут.
Большую ошибку совершил И.В. Сталин, что поверил укронацистам и не завершил операцию по зачистки территории Украины от укрополицаев, бандеровских, ОУНовских и других недобитков, вот сейчас это поганое мурло с попустительства руководства СССР в начале 80-х и повылазило.
И нынешнее российское руководство тоже более четверти века "сопли жевало", прежде, чем начать хоть как-то на это реагировать, вот и дождались. Даже если в начале 2022 года действовали более решительно, а не занимались болтовнёй, давно бы уже всё закончили с малыми потерями.
Нам ИИ не требуется. У нас половина страны уже вместо мозгов оснащена ИИ. Правда пока еще макетными образцами из журнала " Юный техник " на транзисторах МП-40.