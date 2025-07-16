Аккордеонистка «Коррозии металла» попросила политического убежища в «Оберманекене»

Очередной RAW Fest состоялся в московском пабе O’Connels 13 июля 2025 года

Фестиваль андерграундной музыки и экспериментальной поэзии проходит регулярно. Логичным оказалось желание организаторов сделать его тематическим. Нынешнее действо решили посвятить психоделии и саунд-поэзии. Поэты выступали наряду с музыкантами, ну а последние чередовали песни со стихами и внедряли стихи в музыкальные полотна.

Открывал RAW Fest тандем поэтов Николая Калиниченко и Дмитрия Ерохина, По очереди они читали посвящения Максиму Маркевичу с Егором Летовым «Маленькая смерть», откровения про первый неловкий секс под «Кровавый спорт» и про деловитую географичку Изольду Петровну, которая вдоволь наплавалась в бассейне и отправилась в хамам.

Другой участник фестиваля Игорь Малышев давно состоялся как прозаик, выпустив 10 книг в этом амплуа, ну а как поэт издал всего один тоненький сборник. Меж тем стихи у него оказались очень сильные и неординарные — реальные истории про вымышленных персонажей Дюймовочку и Герду. Как лидер собственной группы «Лес» Малышев исполнил несколько песен, отдавая в некоторых из них дань собратьям по перу — Саше Соколову и Эдуарду Лимонову.

Один из создателей группы «Анклав» Николай Барабанов выразил желание снять фильм по роману Игорю Малышеву — пусть даже в другой реальности. В этом же измерении он исполнил свои веселые и остроумные песни «Человек вышел покурить», «Революция и Армагеддон» и др. Материал располагал к электрическому звучанию, и должный объем Николаю Барабанову помог создать с помощью варгана участник группы-организатора фестиваля «Разнузданные волей» Дмитрий Свистунов. С этого и начались джемы, которые стали неотъемлемой чертой нынешнего RAW Fest. В своем же персональном сете Свистунов выступил как профессиональный чтец-декламатор, исполнив как свои стихи (например, «Фатум», вдохновленный строчкой Евгения Гришковца «в темноте этой рощи очень остро ощущается волк») и «Волшебную скрипку» Николая Гумилева.

Лидер «Разнузданных волей» Алексей Кольчугин представил на сей раз свой сайд-проект «Твердый воздух», особенность которого состоит в том, что чтецы у микрофона раз от раза меняются, а музыканты остаются более постоянной величиной. В этом сете нашлось место и саундпоэтическим опытам самого Кольчугина из альбома «Разнузданных волей» «Хроника наблюдений за реакциями волны», и исполнению им же предсмертного стихотворения Ильи Кормильцева «Мир — это больница» для ангелов, и перфомансу басиста Ильи Лиса со стихотворением Владимира Маяковского «Верлен и Сезан».

Восхитительный «Оберманекен» устроил на RAW Fest настоящее психоделическое путешествие длиною в час, но на самом деле ни временных, ни географических границ у этого диковинного сета не было. Вечно фонтанирующий идеями Анжей Захарищев фон Брауш начал с представления свежей виниловой пластинки «Астрология». Ранее этот альбом вышел на CD, также он доступен и на цифровых площадках. Но это лишь вторая часть трилогии (хотя Анжей предпочитает термин «трюмо»), которая была начала пластинкой «Гостья с Сириуса», а завершена готовящимся диском «Суперлуние», который также выйдет в трех форматах — на виниле, CD и цифре.

Основной вокалисткой, декламирующей под стихи, во всех этих работах является несравненная Олемпицка Эрте. Она же занималась дизайном «Астрологии» (отдельно оформляя виниловый вариант!), поскольку, по словам Анжея Захарищева фон Брауша, она окончила Строгановку с шоколадной медалью, потом ее ждала Бефсрогановка и, наконец — академия «Оберманкена». Олемпицка Эрте показала класс, спев и сыграв на кастаньетах. «Оберманекн» представил несколько песен из своего будущего альбома «Византийский астронавт» (заглавную, «Стратосферные парни» и др.), а также вспомнил о своем предыдущем виниловом релизе «Серпантин. Венеция» (откуда прозвучала заглавная песня), который теперь стоит на маркетслейсах 38 тысяч рублей. Классическое наследие «Оберманекена» представляла знаменитая вещь «Город Солнца».

В состав группы отлично вписалась аккордеонистка Лиза Дорофеева, которую Анжей Захарищев фон Брауш ласково величал то Моной Лизой, то Лизергиновой. От него же зрители узнали, что ранее она играла в «Коррозии металла», но попросила политического убежища в «Оберманекене». Здесь ей был сначала выдан вид на жительство, а потом она получила не только полноценное гражданство, но и новое имя — Амброзия Ментала. Не менее почетный титул носит и басист «Оберманекена» Данила Фломастер — Магриб Мальдивский. Сам же Анжей Захарищев фон Брауш скромно отрекомендовал себя Фельдмаршалом Вселенной.

Незапланированное танцевальное шоу организовала под песни «Оберманекена» Ксения Пронина — участница группы «С.О.К.» которая на время этого RAW Fest превратилась в кабаре-дуэт с полностью импровизированным сетом, который никогда не повторится. Ее вакханские пляски Олемпицка Эрте метко нарекла «балетом-арбалетом». Как в воду глядела, потому что в ходе джема Ксени Пронина прочтет стих «Если б я была войной». В финальном джеме также поучаствовал Дмитрий Черный из группы «Эшелон», который по случаю психоделического RAW Fest вспмнил свои ранние «дождливые» стихи и редкие песни предыдущей команды «Отход». Квартира одного из ключевых «отходовских» участников Филиппа Минлоса находилась всего в трех минутах ходьбы от паба O’Connels. Но и на этом удивительные совпадения не закончились, ведь в ходе джема под терменвокс Николая Алексаняна поэт Сергей Геворкян прочел стих про «Одиночество музыки - сухое лицо терменвокса».