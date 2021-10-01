Сегодня Россия, да и весь мир столкнулись с новой угрозой нацизма. Это уже не маргинальные группы, а властные группировки, даже высшие должностные лица некоторых государств. И нам предстоит отстоять итоги Нюрнбергского процесса

75 лет назад, 1 октября 1946 г. в Нюрнберге окончанием провозглашения приговора, который зачитывали два дня, завершил свою работу Международный военный трибунал, созданный для наказания главных военных преступников нацистской Германии.

Ещё десять лет назад «юбилеи» Нюрнбергского процесса отмечались лишь в научных и общественных кругах. Однако начиная с конца 2000-х годов в мире стали приходить к осознанию того, что Нюрнберг – это не только история. Нюрнберг – это теперь и о сегодняшнем дне. И, может быть, даже о дне завтрашнем…

Не случайно 75-летие начала Нюрнбергского процесса (в ноябре 2020 года) и 75-летие его окончания были отмечены специальными обращениями президента России, генерального прокурора, министра иностранных дел РФ…

Так, в заявлении МИД России говорится, что приговор Нюрнбергского трибунала в полной мере сохраняет свою актуальность и сегодня, когда всё чаще предпринимаются попытки пересмотреть историю Второй мировой войны, уравнять в ответственности агрессоров и освободителей, жертв и палачей, а также возвести в ранг героев военных преступников. МИД РФ призвал к «решительному отпору» попыткам переписывать историю Второй мировой войны, пересматривать её итоги, оправдывать нацистов, их пособников и совершённые ими злодеяния.

Однако призывов о недопустимости переписывания истории и заявлений о том, что итоги Нюрнбергского процесса пересмотру «не подлежат», сегодня мало.

Сегодня Россия, да и весь мир столкнулись с новой угрозой нацизма. Это уже не маргинальные группы, а властные группировки, даже высшие должностные лица некоторых государств.

Нельзя не замечать результатов голосования по проектам резолюций, которые в последние годы вносятся Россией на рассмотрение Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по героизации нацизма. В 2019 году российский проект поддержали 133 государства, против – два. Зато каких! Соединённые Штаты Америки и Украина. В 2020 году аналогичный проект поддержало 131 государство – на два меньше, чем в предыдущем…

Однако главный итог голосования заключается в количестве тех государств, которые при голосовании по российским проектам воздержались. В 2019 году их было пятьдесят два, в 2020-м – пятьдесят одно. Они не голосовали против, но они и не поддержали российские проекты о необходимости борьбы с героизацией нацизма.

Не поддержали российский проект и страны, воевавшие на стороне гитлеровской Германии (Хорватия, Болгария, Финляндия), и нейтральные Австрия и Швейцария.

Необходимо обратить также внимание на усиление попыток разрушить итоги Второй мировой войны и Нюрнбергского процесса. Всё выше статус тех, кто предпринимает такие попытки. В связи с этим следует особо отметить подключение к данному процессу международных судов. В 2006 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу «Кононов против Латвии» (в котором Российская Федерация участвовала в качестве третьей стороны).

Сначала секция суда («малая палата»), а затем и Большая палата ЕСПЧ прямым образом нарушили принципы Нюрнбергского трибунала, и сделано это было не случайно, а демонстративно и агрессивно. Те, кто это делали, прекрасно сознавали, чего они хотят.

Таким образом, попытки пересмотра итогов Нюрнберга активизируются не только на политическом, но и на международно-правовом уровне. Именно поэтому, несмотря на важность призывов и заявлений, необходимы жесткие практические меры. Таков, например, принятый в РФ закон об уголовном преследовании за героизацию нацизма (новая статья 354.1 Уголовного кодекса России – «Реабилитация нацизма»). К жёстким практическим мерам относятся и решения российских судов о признании злодеяний нацистов на территории СССР в качестве геноцида. Таково решение Солецкого районного суда Новгородской области РФ: впервые в российском судопроизводстве признаны геноцидом массовые казни близ деревни Жестяная Горка на Новгородчине. Таков, наконец, новый законопроект, подготовленный Генеральной прокуратурой РФ, в котором закрепляется незыблемость признанных Уставом Нюрнбергского трибунала принципов международного права, а также вводит нормативное определение таких понятий, как "нацизм", "геноцид народов Советского Союза". Кроме того, законопроект предусматривает запрет реабилитации и пропаганды нацизма и отнесение этих деяний к разряду экстремистской деятельности. Не случайно эти решения вызывают вопли врагов внешних, а главное – внутренних.

Отстаивая итоги Нюрнбергского процесса и справедливость его приговора, стоит вспомнить и то, что сам трибунал стал результатом борьбы СССР за проведение суда против предложений физически ликвидировать высших руководителей германского рейха. Ведь первоначально демократические США и Британия не хотели никакого судебного процесса вообще!

Несмотря на то, что эти факты в своё время были хорошо известны (в частности, они были опубликованы в стенограммах Ялтинской конференции), многие наши соотечественники с удивлением слушали обращение президента РФ, в котором он говорил: «Именно такую позицию – о создании открытого Международного военного трибунала – отстаивал Советский Союз начиная ещё с 1942 года и принципиально, последовательно держал эту линию на всех переговорах с союзниками, среди которых, как известно, изначально преобладала идея внесудебного, а лишь коллективного политического решения о казни нацистских лидеров».

Во время Ялтинской конференции (а это уже февраль 1945-го – до Победы всего два месяца!) глава правительства Великобритании У. Черчилль предлагал составить список главных военных преступников и … расстрелять их, как только они будут пойманы. Лишь возражения И.В. Сталина заблокировали внесудебную расправу.

Президент США Ф. Рузвельт, вполне разделявший идеи Черчилля, отреагировал тогда лишь странным заявлением, мол, в таком случае процедура должна быть «не слишком юридической», а британский премьер заметил, что суд должен быть не юридическим, а политическим актом.

Несмотря на противодействие лидеров англосаксонских держав, в 1945 году СССР и его руководство обеспечили создание Нюрнбергского трибунала и вынесение приговора, который заложил основы современного международного права.

А сегодня нам предстоит отстоять итоги Нюрнбергского процесса…