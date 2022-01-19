Почему визги о «российской агрессии» - это абсолютная ложь?

В сети активизировалось сонмище ботов, кричащих о «плохих» россиянах и «неправильных» жителях Донбасса. Почему поведение киевского режима становится все более невыносимым

На фоне геополитического обострения между Россией и коллективным Западом, а также – разговоров о возможном конфликте на Украине, в социальных сетях и блогосфере всплыло множество странных личностей, кричащих о том, что Москва в 2014 году якобы «напала» на Украину, РФ сама испортила отношения с «братским народом», а жители Донецка и Луганска – «сами виноваты» в своих бедах, так как нарушили закон. При этом, многие из подобных «персонажей» заявляют, что они «не украинцы, а «здравомыслящие россияне», не верящие «пропаганде».

Один из ключевых тезисов таких новоиспеченных «россиян»: народ Украины в 2013-2014 годах восстал против невозможных условий жизни.

Это ложь.

Майдан начался из-за отказа Януковича подписывать кабальный договор об ассоциации с ЕС, грозивший Украине разрывом экономических связей с Россией и, следовательно, экономической катастрофой.

«В первый же вечер после заявления правительства об отказе подписывать соглашение об ассоциации с ЕС несколько тысяч киевлян вышли на Майдан Незалежности протестовать против действий власти. Протест сразу назвали Евромайданом», - это пишет отнюдь не агентство РИА «Новости», а одно из самых рукопожатных СМИ западного мира - ВВС.

Экономика Украины при Януковиче как раз развивалась неплохо. Даже многие сторонники майдана затем признавали, что качество жизни при «прошлой» власти было выше. Как и уровень экономических свобод. Кассовые аппараты у частных предпринимателей и тотальные проверки бизнеса могли привидеться украинцам только в кошмарном сне. Таким образом, участники майдана изначально вышли на улицы исключительно ради пресловутой «ассоциации».

Зачем эта самая ассоциация им была нужна?

Ну, значительная часть протестующих, в виду своего уровня интеллектуального развития, вообще не понимала толком, о чем идет речь, и думала, что Янукович не захотел «вступить в Евросоюз». Другие – понимали, и, более того, догадывались о последствиях для Украины, но им было плевать – лишь бы добиться «великого безвиза» и спокойно свалить уехать работать в Польшу. А если особенно повезет – то в Германию. Для лидеров же прозападной оппозиции это стало прекрасным способом захватить власть.

Тезис от манипуляторов номер 2. Майдановцы ничего якобы не имели против России и русских, как и против Юго-востока.

Снова ложь. Во-первых, Евромайдан изначально, как минимум, провозглашал курс «прочь от России, ближе к Европе». Вспомним хотя бы знаменитую девочку с мемным лозунгом о «кружевных трусиках».

Во-вторых, майдан очень быстро принял откровенно нацистский и русофобский окрас. Достаточно открыть видеозаписи протестов зимы 2013-2014 годов. От шовинистского «хто на скаче» майдановцы очень быстро перешли к призыву отправлять русских «на ножи». И это, не говоря уже о том, что большинство митингов проходили под портретами нацистского коллаборациониста Бандеры и красно-черными бандеровскими знаменами. А ключевой ударной силой майдановцев стали ультраправые группировки, часть из которых были объединены в пресловутый «Правый сектор»* (запрещен в России).

На этом фоне говорить о том, что Россия что-то «испортила», а сами протестующие «не представляли угрозы для русских» - просто смешно.

Кстати, то, что «ПС» якобы самоорганизовался в ходе киевских протестов – это популярное заблуждение. По информации украинских СМИ, будущие «правосеки» проявились еще летом 2013 года, в ходе столкновений с милицией в поселке Врадиевка Николаевской области. Что уже само по себе является убедительным доказательством «подготовленности» майдана. Боевиков просто держали на коротком поводке, ожидая удобного случая, чтобы их спустить. Впрочем, ключевые персоны так называемой «Самообороны майдана» даже не скрывали, что проходили военную подготовку в специальных лагерях.

И дело не только в «пехоте Майдана». Когда только начались антимайдановские протесты в Крыму, лидеры переворота обещали, что жители полуострова «умоются кровью».

Так что, вопреки крикам интернет-пропагандистов, никакой «братской любви» с майдановцами не получилось бы в любом случае. Русских они были настроены резать изначально.

Тезис №3. Народ законно отстранил Януковича от власти.

Еще более наглое вранье.

Юридически Януковича от власти не отстранили до сих пор. Если бы на Украине сейчас существовало бы настоящее правосудие, Виктору Федоровичу должны были бы оплатить вынужденный прогул и восстановить в должности. Без шуток.

Киев Янукович покинул после того, как печально известный «сотник Парасюк» провозгласил штурм президентской администрации.

После этого началось самое интересное. По сути, живого-здорового Януковича можно было отправить в отставку либо по собственному желанию, либо – через процедуру импичмента, достаточно долгую и сложную, доказав его виновность в совершении преступлений и создав специальную комиссию. Однако этого сделано не было. Вместо этого верховная рада, в которую депутатов сгоняли в буквальном смысле слова силой, проголосовала за абсолютно бредовую и непредусмотренную законом формулировку о «самоустранении Януковича». Это, знаете ли, равносильно ситуации, в которой сосед алкоголик, провел бы голосование среди тараканов у себя на кухне об изъятии у вас квартиры, потому что вы в ней «слишком долго не появляетесь».

Поэтому никакой законной смены власти в Киеве не было. Произошел самый натуральный антиконституционный насильственный госпереворот.

Причем, что характерно, во всех регионах, которые тремя годами ранее проголосовали за Януковича на выборах, проходили массовые акции антимайдана. Но о волеизъявление половины Украины лидеры майдана просто вытерли ноги.

Тезис №4. Крым и Донбасс не имели права выступать против Киева.

Абсолютный бред, равносильный совету «не сопротивляться насильнику».

В столице происходит антиконституционный переворот. К власти приходят узурпаторы. Вопрос на засыпку. Можно ли обвинять людей в том, что они этим самым узурпаторам отказались подчиняться?

Тезис №5. «Российская агрессия»…

У этого вопроса есть сразу несколько измерений.

Донбасс. Удивительный парадокс. За семь лет войны официальный Киев так и не смог толком предъявить миру ни одного «российского пленного», за исключением двух военнослужащих ЛНР, которые якобы где-то там когда-то служили. И ни одного тела. Гражданские добровольцы были, так их никто никогда и не скрывал. А с военными что-то туго совсем. Даже Порошенко, размахивавший с высокой трибуны некими красными корочками, так и не показал миру, что же у него было в руках…

Крым. Здесь вообще все интересно. Полуостров перешел в состав УССР в 1954 году незаконно. С этим согласны даже многие киевские деятели. Севастополь, являвшийся отдельным субъектом РСФСР, и вовсе в состав Украины не передавали – таких документов не существует в природе. При этом Крым и Севастополь – территория с абсолютно преобладающим русским населением и значительным (даже до майдана) количеством проживающих на ней российских граждан. Которых, напомним, обещали резать.

Кстати, в ночь с 19 на 20 февраля националистически настроенные «активисты майдана» в Черкасской области остановили автобусы, едущие из Киева в Крым, и жестоко избили их пассажиров. По мнению части экспертов, это стало последней каплей, спровоцировавшей процесс отделения полуострова.

Так что оставалось делать России?

Напомнить, как действовали в ситуациях, куда «менее гуманитарных» и куда более сомнительных с международно-правовой точки зрения, Израиль, Турция, Великобритания и многие другие государства? Почему же об их «агрессиях» Запад не кричит на каждом углу? Ничего личного, просто двойные стандарты?

Что мы имеем в сухом остатке к нашему дню?

Киев открыто и цинично саботирует реализацию Минских соглашений, исполнение которых в 2015 году гарантировал на международном уровне. Причем, нужно сказать, со стороны Донбасса соглашения и так являлись грандиозной уступкой. Ведь на тот момент республики фактически выигрывали войну. ВСУ бежали. Но сегодня бандеровский Киев требует от Донбасса безусловной капитуляции – без выборов, без амнистии, с официальным поражением населения региона в правах и проведением на его территории «дерусификации» и «декоммунизации».

Людям предлагают присоединиться к той самой Украине, где в публичной сфере полностью запрещен русский язык, а главные герои истории – гитлеровские коллаборационисты. При этом, в январе текущего года обстрелы территории ЛДНР со стороны ВСУ снова участились. Киев превратил войну в бег по замкнутому кругу.

Украинские власти, как классические террористы, пытаются взять республики измором, уничтожая их мирное население. Верховная рада в свою очередь голосует за график «учений», предполагающий постоянное присутствие на Украине тысяч натовских военных, Великобритания готовится строить военно-морские базы на Черном море, Зеленский с лукавым видом желает всушникам в 2022 году делать селфи из Крыма, а российские спецслужбы выявляют в десятках регионов РФ представителей координируемых из Киева неонацистских группировок, готовящих массовые убийства в России (в том числе, в образовательных учреждениях).

Российская сторона спустила на тормозах попытку украинских диверсантов прорваться в Крым в 2016 году, взрывы на полуострове, попытки киевских спецслужб похищать людей из Москвы, возвратили в Незалежную незаконно прорывавшихся через Керченский пролив моряков и спецслужбистов. Но все эти жесты доброй воли не возымели никакого эффекта. Киев настроен на эскалацию.

То ли Владимир Зеленский рассчитывает таким образом оправдать введение военного положения и удержание при власти, то ли таковы инструкции из Вашингтона, рвущегося ввести против Москвы новые санкции. Но поведение киевского режима становится все более невыносимым…