Мировой прокуратор разворачивает ситуацию в обратную сторону?

124 американских военных в отставке написали открытое письмо, в котором предупредили об угрозе самому существованию американской нации

Отставные французские военнослужащие в конце апреля в опубликованном журналом Valeurs actuelles письме предупредили Эммануэля Макрона о том, что Франции грозит «смертельная опасность». Как заявляют авторы обращения, фанатичные сторонники расовой войны (потоки мигрантов с Северной Африки и Ближнего Востока) презирают Францию, ее культуру и традиции – они хотят видеть, как страна разрушается. Военные подчеркнули, что не могут оставаться лишь наблюдателями, и призвали правительство Франции проявить мужество и ликвидировать нависшие над страной опасности.

«Помните, что, как и мы, подавляющее большинство наших сограждан потрясены вашей нерешительностью и преступным молчанием…», – говорится в обращении. «Как мы видим, времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу, и количество смертей, за которое вы будете нести ответственность, начнёт исчисляться тысячами», – заключили военные.

На это обращение обрушил шквал критики французский официоз, со стороны либеральных политиков Франции раздавались голоса о наказании подписавших обращение отставных военных. Некоторые представители власти Франции отмечали, что такое мнение выражают только отставные генералы, а действующие французские военные по этому поводу молчат, мол, не так уж всё и плохо в этом вопросе.

Но чуть позже, в начале мая, уже действующие французские военные написали открытое письмо в поддержку своих отставных коллег, на что отдельно обращал внимание. «Их единственная вина (отставных генералов) состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают ее очевидное падение», - говорилось в письме высокопоставленных действующих военнослужащих Франции.

В США сейчас наблюдается почти полностью аналогичный сценарий, по образу и подобию Франции.

124 американских генералов и адмиралов в отставке написали открытое письмо, в котором обвинили американского президента Джо Байдена и его администрацию в попытках управлять страной в обход Конгресса и предупредили об угрозе самому существованию американской нации.

Почему-то в СМИ акцентируют внимание в основном на том, что «экс-генералы» озабочены неадекватным психическим состоянием Джо Байдена. Действительно, аномальное состояние Байдена невозможно не видеть. Но это одна из основных мыслей, но не единственная в открытом письме, суть - глубже. В целом американские отставные военные высказывают практически такие же претензии к власти США, как их французские коллеги по отношению к французской. «Открытые границы ставят под угрозу национальную безопасность из-за увеличения торговли людьми, действия наркокартелей, проникновения террористов…», - пишут американские отставные военные.

Конечно, так же, как и во Франции, кто-то из действующих военных осудил такое письмо, разумеется, будет жестокая критика всей «прогрессивной общественности», отстаивающей права меньшинств, которая сейчас правит бал в Америке. Но уже отмечают, что отставные американские военные выражают мнение, царящее среди большинства военных. Нет сомнений, что через какое-то время по аналогии, как это было во Франции, появится обращение уже части действующих военных США, среди которых окажутся высокопоставленные действующие военные, поддерживающие своих отставных коллег. Таким образом, эта схема в США развивается по отработанному во Франции сценарию. Ситуация будет накаляться. Чем закончится: затухнет или разгорится – неизвестно.

Пока рановато говорить о смене генеральных действий мирового правительства. Думается, что ультра-либерализм, трансгуманизм, «права человека» сексуальных и расовых меньшинств, десакрализация человека и семьи, всякого рода харассменты, ЛГБТ и «искусственный интеллект» себя далеко не исчерпали. В том и цель мирового правительства по сокращению численности населения планеты. Но нет сомнения, что заявления военных – есть суть организованного действа.

Что это? Искренняя озабоченность, реакция и сопротивление здоровой части западного общества (его консервативной организованной составляющей) на риски развала западных государств и уничтожения остатков традиционного уклада жизни в этих странах?

Или разворот ситуации мировым прокуратором в обратную сторону, когда уже все либеральные и трансгуманистические тенденции через некоторое время будут объявляться вне закона, а их носители – «врагами народа»? Если второе, то это – «война всех против всех» на Западе. Трансгуманисты просто так власть не отдадут.

В ближайшее время будет понятно – первый или второй вариант. В любом случае, Трамп внимательно наблюдает за Байденом и его камарильей, демонстрирует готовность к новой схватке.

Источник: Завтра
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 18.05.2021, 22:59
    Гость: Евгений В

    Это становится актуальным и для России, скорее всего, даже в большей степени. .

  5. 18.05.2021, 22:55
    Гость: Бобёр

    Помрет и Байден и Трамп и Путин. Новое поколение подотрется стремлениями заплесневелых бенефециаров и создаст свои ценности и успехи. Какой-нибудь ресторанный бунт или косплей в одночасье - снесет всю гос политику последних 30-и лет, причем во всем мире!

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