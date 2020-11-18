Красные Звезды «Преодоление пределов. Черновики»

Исполнитель: Красные Звезды, Название: «Преодоление пределов. Черновики», Стиль: софт-рок, Год: 2020

Рубежный альбом «Преодоление пределов» минские «Красные Звезды» записывали в состоянии полураспада. Добиться нужного звука и передать искомое настроение не получилось. Из песен фатально ушел фирменный «звездный» молодецкий задор, присутствовавший ранее даже в самых безысходных и страшных песнях.

Чтобы вернуть былой запал, группа решила сменить вывеску. Получились сначала «Чужие Сердца Четрыех», потом — просто «ЧЕТЫРЕ». В последнем случае это была уже совсем другая группа, напрочь порвавшая с корнями. Лидер «КЗ» Владимир Селиванов, вспомнив вдруг, что он - «попсовый человек», ставящий методизм превыше всего, сменил приоритеты. Вместо Егора Летова он и гитарист Евгений Белов апеллировали теперь к Элвису Пресли и «Мумий Троллю».

Процесс превращения «Красных Звезд» в «ЧЕТЫРЕ» зафиксирован на только что вышедшем на лейбле BullTerrier уникальном релизе «Преодоление пределов. Черновики». Выпущенные в 2006-2007м под брендом новяовленной группы «ЧЕТЫРЕ» зафиксированы здесь в своих промежуточных, еще откровенно сырых аранжировках. Обретая новую ипостась, Селиванов серьезно занимался вокалом и порою переписывал одни и те же партии по 80-100 раз.

Это очень заметно по разным дублям кавера на «Соломенных енотов» «Москва-Кассопея». Если открывающая альбом версия звучит шершаво и действительно от лица «простых ребят» из нашего района, то альтернативная — более импозантно. В середине нулевых «ЧЕТЫРЕ» несколько раз играли в минском казино, завсегдатаи которого могли оценить такой глянец по достоинству.

Часть песен с «Черновиков» испытали влияние мюзиклового или симфонического звучания. «Преодоление пределов» с женским вокалом Анастасии Беловой во втором куплете выглядит здесь почти как «Белый шиповник» из рок-оперы Рыбникова-Вознесенского «Юнона и Авось». «Лиса» на стихи Алины Витухновской снабжена обильными клавишными партиями в духе «Танца маленьких лебедей» Чайковского. «300 кровавых пятен» с ее же лирикой то исполняется с еле сдерживаемым смехом, то спокойно и величественно.

Чтобы окончательно превратиться в «ЧЕТЫРЕ», «Красным Звездам» омставалось сделать последний шаг в сторону диско-рока, но этого на «Черновиках» как раз и не происходит. «Москва-Кассиопея» выдержана в духе серфа с цитатами из музыкальной заставки Ventures к «Международной панораме». «Атомные сны» - обволакивающий софт-рок. Наивный хард «Звездопада-2» отсылает к самым тяжелым (но все же отнюдь не бескомпромиссным по своему саунду) песням «Мумий Тролля»…

История группы «ЧЕТЫРЕ» закончилась, так и не успев толком начаться. Дав в 2008-м несколько клубных концертов в Москве, музыканты залегли на дно, чтобы вернуться в следующем году с реюнионом «Красных Звезд». Сейчас Владимир Селиванов называет творчество группы «ЧЕТЫРЕ» проявлением «помрачения». Однако диск «Черновики» дает понять, что это все же немного не так.