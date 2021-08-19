Партия защиты богачей выдаёт себя с головой

20:09 19.08.2021

«Партия власти» набрала в свои ряды значительное число богачей, интерес которых заключается в сохранении нынешней ущербной для России системы, способствующей их обогащению. Связь с раздражающими своей деятельностью общество магнатами, корпорациями, обладание иностранными фирмами, - всё это доказывает, кто правит Россией

За последние недели всю страну потрясло решения ЦИКа и Верховного суда о снятии Павла Николаевича Грудинина с выборов. Совершенно очевидно, что предъявленные обществу документы, якобы свидетельствующие о наличии у директора «Совхоза имени В.И. Ленина» офшорных счетов, не были оформлены надлежащим образом. Только ангажированный деятель будет отрицать факт осуществления политической расправы над талантливым хозяйственным руководителем и подлинным представителем интересов трудового народа.

Одновременно заметим, что органы государственной власти совершенно не озабочены, есть ли зарубежные счета у кандидатов в депутаты Государственной думы или нет, честно ли ими заполнены документы или наоборот. Ведь дают же они «зелёный свет» «единороссам», открыто владеющими контролируемыми иностранными компаниями.

Однако недавно ряд средств массовой информации опубликовали иные, не менее интересные данные о провластных кандидатах.

Прежде всего, журналисты заинтересовались сотрудницей RT Марией Бутиной, задекларировавшей 65,2 млн. рублей годового дохода. В качестве одного из источников дохода она указала американского гражданина Патрика Бирна. Последний признался, что во время тесного общения с россиянкой передавал в ФБР данные о ней. Кроме того, Мария Бутина задекларировала доходы от телекомпании НТВ и АНО «ТВ-Новости». Одновременно она имеет облигации 34 компаний, общая стоимость которых превышает 24 млн. рублей. В это число входят фирмы из США, из Мексики, из Великобритании, из Испании, из Индонезии.

В свою очередь, экс-глава ДНР Александр Бородай имеет на банковских счетах 313,08 тысячи рублей. Ему же принадлежат две квартиры и два нежилых помещения в столице, земельный участок в Московской области площадью 2,3 тысяч квадратных метров, доля участков в Ростовской области площадью 351,3 тысячи квадратных метров. При этом у него, оказывается, нулевой годовой доход. Как при таком раскладе можно обзавестись отнюдь не дешёвой недвижимостью? Вопрос риторический.

В целом, много других лиц, баллотирующихся в Государственную Думу от «партии власти», купаются в роскоши в условиях обострения экономического, социального и демографического кризисов.

Например, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко задекларировал за 2020 год доход в размере 14,9 миллиона рублей (остаток на его банковских счетах составляет 14,7 миллиона рублей). В качестве одного из источника собственных доходов Проценко обозначил ООО «Борисхоф 1» - компанию, специализирующуюся на розничной торговле легковыми автомобилями и лёгкими автотранспортными средствами в специальных магазинах, а также на строительстве жилых и нежилых помещений. Ну а причастность связанного со строительством бизнеса к неблаговидным делам давно стала притчей во всех языцех.

Также богато живут Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева (годовой задекларированный доход - 8,99 млн. рублей), предприниматель Андрей Горохов. Последнему принадлежат фирма по производству лекарственных препаратов «Инфамед-К», акционерное общество «Открытие брокер». Часть денег Горохов получает и от австрийской фармацевтической компании «Мегаинфарм ГмбХ». Согласно данным СПАРК, в последней он же является руководителем. У бизнесмена журналисты обнаружили ряд жилых и нежилых зданий в Европе. Одновременно на банковских счетах Андрей Горохова лежит 11,2 миллиарда рублей. Он же владеет акциями компаний, подобными «Аэрофлоту», «Лукойлу», «Газпрому», «Интер РАО ЕЭС», «Норильскому никелю», «Татнефти», МТС и т.д.

Как видим, «партия власти» набрала в свои ряды значительное число богачей, интерес которых заключается в сохранении нынешней ущербной для России системы, способствующей их дополнительному обогащению. Связь с раздражающими своей деятельностью общество строительными магнатами, с олигархическими корпорациями, обладание иностранными фирмами, - всё это доказывает, кто правит Россией.

Более того, часть перечисленных лиц точно заслуживает, как минимум, проверки со стороны Центральной избирательной комиссии и Генеральной прокуратуры. По хорошему именно их (а не Павла Грудинина) надо снимать с избирательной гонки за несоблюдение положений законодательства, не предусматривающего возможности кандидатов в депутаты/в президенты иметь офшоры. Но верхи, напротив, применяют санкции отнюдь не к тем, кто заслуживает их.

Тем самым народу как бы намекают, что власть капитала они будут сохранять, что незыблемым останется право «элиты» эксплуатировать страну, а всех, кто возвысит голос против несправедливого и ущербного порядка вещей, подвергнут расправам.