Местные выборы-2020 на Украине: крах Зеленского и поражение бандеровцев

Окончательных результатов местных выборов на Украине придется ждать более месяца, но об основных тенденциях уже можно говорить

25 октября в Незалежной выбирали мэров городов и депутатов местных советов. Подсчеты голосов еще продолжаются, а в больших городах массово придется проводить вторые туры выборов градоначальников, но результаты экзитполов и сводные данные по комиссиям уже известны. Итоги избирательного процесса во многом оказались неожиданными.

Например, хотя социологи предсказывали поражение команде Владимира Зеленского, никто, пожалуй, не смог спрогнозировать то, как глубоко рухнет рейтинг его партии «Слуга Народа». Зе-команда не только не смогла выиграть мэрские выборы ни в одном из крупных городов страны, но даже не вывела своих людей во второй тур (несмотря на многочисленные нарушения и использование административного ресурса).

Так, в Киеве действующий мэр Виталий Кличко выходит во второй тур с главой киевской администрации времен Виктора Януковича – Александром Поповым. В Одессе во втором туре оказались действующий мэр Геннадий Труханов (много лет фактически позиционировавший себя, как умеренно-антимайдановский политик, но в последнее время конфликтующий с оппозицией) и представитель «Оппозиционной платформы» Николай Скорик.

В Харькове в первом же туре победил бывший регионал Геннадий Кернес – правда, с кем он сомкнется при новой конфигурации власти, пока говорить рано. В Днепре (Днепропетровске) во второй тур выйдут два политика местного уровня – Борис Филатов (бывший подручный Игоря Коломойского) и Загид Краснов.

Во Львове столкнулись два национал-популиста – многолетний мэр города Андрей Садовой и выдвинутый «Европейской солидарностью» Петра Порошенко Олег Синютка.

В Виннице с огромным отрывом лидировал соратник экс-премьера времен Порошенко Владимира Гройсмана - Сергей Моргунов. В Николаеве во второй тур выходят действующий мэр Александр Сенкевич и выдвинутый ОПЗЖ сын многолетнего градоначальника Владислав Чайка.

Ситуация в горсоветах для Зе-команды – не лучше. В большинстве регионов они оказались на третьем месте или ниже.

На Юго-востоке на первых – вторых местах – рокировки между «личными» проектами местных мэров и ОПЗЖ. На Западе – борьба за лидерство между партиями градоначальников и «Европейской солидарностью» Петра Порошенко.

Во многих регионах популярность Зеленского, судя по результатам его команды, рухнула раз в 6–7. Подобных фиаско новейшая политическая история Украины еще не знала – даже Виктор Ющенко после «Оранжевой революции» падал не так быстро.

Относительно сносные результаты Зе-команда показала только в центре Украины – чисто бандеровские идеалы местному населению чужды, а голосовать за ОПЗЖ после шести лет нацистской пропаганды народные массы пока не готовы. В целом, уже понятно, что в общем зачете из всеукраинских проектов выборы выиграли ОПЗЖ (на Юго-востоке) и «Европейская солидарность» - за счет голосов Запада.

При этом, Порошенко умудрился завоевать лидерство на правом (и ультраправом) фланге. Понять логику его электората сложно – ведь речь идет об олигархе, много лет имевшем бизнес в России, бывшем члене Партии регионов и министре в кабинете Николая Азарова, человеке, обвиненном в масштабном разворовывании оборонного бюджета уже в эпоху своего президентства. Но факт остается фактом. Порошенко выбил из политики и маргинальные структуры вроде «Правого сектора»* с «Нацкорпусом»*, и некогда мегапопулярную на Галичине «Свободу»*.

И если последняя умудрилась хотя бы преодолеть проходной барьер в нескольких регионах, то уличные радикалы, которым многие украинские эксперты пророчили большое политическое будущее, откровенно «слились» «Европейской солидарности». Фанаты Гитлера и Бандеры теперь с упоением голосуют за «кондитера-олигарха».

Ситуация в местных советах Юго-востока (за пределам Донбасса) теперь будет сложной. Если в Донецкой и Луганской областях практически повсеместно сложится монобольшинство ОПЗЖ, то в «полумесяце» от Харькова до Одессы депутатам предстоят непростые переговоры о создании коалиций. «Партиям мэрам» зачастую придется выбирать между содружеством с политическими банкротами в лице «Слуг народа» и популярными на местах, но токсичными с точки зрения Запада и Киева представителями ОПЗЖ.

В некоторых регионах роль «золотой акции» могут сыграть члены «Партии Шария», для которых эти выборы стали «бенефисом во власти». Несмотря на скептические прогнозы экспертов бандеровско-зеленковского спектра, шариевцы выступили весьма успешно, и теперь будут представлены фракциями в большинстве крупных советов Юго-востока.

Учитывая тот факт, что костяк электората блогера Анатолия Шария составляет молодежь, эту партию может ожидать серьезное политическое будущее (если сам ее лидер не будет повторять грубые ошибки, вроде активной поддержки Зеленского на прошлогодних президентских выборах). В общем же, прогнозировать архитектуру коалиций в советах Юго-востока пока проблематично. Скорее всего, она окажется не очень стабильной.

В любом случае, украинский политикум возвращается к своему нормальному состоянию, сложившемуся еще в 1990-е годы – к поляризации по принципу «Запад против Юго-востока». Ни Порошенко, ни Зеленскому, использовавшим на выборах фейковую миротворческую риторику, превратить Незалежную в нечто однородное не удалось.

Не смогли навязать свою волю всему украинскому народу и бандеровские силы. Интересы Львова с Тернополем настолько сильно отличаются от интересов Мариуполя с Харьковом, что их «общее будущее» выглядит более чем сомнительно. И если украинским властям не удастся договориться о федерализации страны, то все это рано или поздно может окончиться ее полным развалом.

*Экстремистская организация, запрещенная в РФ