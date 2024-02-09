Кинопремьера «Конец Славы»: представь себе, что ты лежищь в гробу

Кинопремьера «Конец Славы»: представь себе, что ты лежищь в гробу

Черная комедия Марюса Вайсберга «Конец Славы» вышла в российский прокат 1 февраля 2024 года

Востребованный актер Слава (Павел Деревянко) словил «звездочку» и принялся неимоверно куролесить на съемочных площадках. В историческом фильме про убийство Александра II он заставляет почтенного Александра Ильина ждать его в ответственной сцене с горящим фитилем в руке. В рекламе майонеза похотливый Слава слишком откровенно норовит облапать замужнюю актрису. В итоге деятели индустрии сговприваются и объявляют зарвавшемуся коллеге бойкот.

Отныне несчастный Слава прозябает в тесной квартире хрущевки, горько заведая дешевый виски лапшой из бомж-пакета. И тут его собственный агент подсказывает ему неожиданный выход: надо имитировать смерть и устроить настоящие похороны, чтобы потом на волне чудесного «воскрешения» словить неуемную дозу хайпа и получить новые заказы. Директор обещает откопать Славу после пышных поминок, но попадает под Машину, и теперь Славе придется как-то выкручиваться самому.

Марюса Вайсберга часто ругают за комедии якобы дурного вкуса, но после «Бабушки легкого поведения» ему, кажется, уже ничего не страшно. Тем поразительнее вызов, который он бросает и самому себе, и зрителю в «Конце Славы». Ведь не секрет же, что среднестатистический обыватель шарахается от всего связанного со смертью и ритуальными услугами как от огня. Все эьто должно, видимо, априори сузить потенциальную аудитори ленты. Но режиссеру в данном случае был важнее эксперимент, что лишний раз доказывает доминирование в его мотивации именно творческой жилки.

Структура фильма и впрямь довольно необычна. Достаточно того, что половина актеров здесь, по понятным причинам здесь играет самих себя. В итоге Игоря Жижикина, Максима Лагашкина, Александра Ревву и того же Александра Ильина мы созерцаем в виде камео, и это достаточно забавный опыт. Сама ситуация с инсценировкой похорон, безусловно, не нова, вспоним хотя бы «Горько 2» Жоры Крыжовникова. Но именно Марюс Вайсберг довел ее до логического завершения, материализовав, например, такие метафоры, как «в гробу перевернется».

Немаловажную функцию в картине играют аллюзии на недавнего «Холопа 2» Клима Шипенко. И в этом тоже новаторство «Конца Славы», ведь обычно на экране обыгрываются куда как более старые кинокартины, а не еще не выбывшие из проката. Упоминания о втором «Холопе» оправданы с точки зрения фактологии, ведь Павел Деревянко действительно сыграл в нем. Но главное, что оммаж к блокбастеру Шипенко подготавливает нас к финалу «Конца Славы».  

Кадры с сайта kino-teatr.ru

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