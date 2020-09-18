Лечение не для всех: Пенсионку угробили, взялись за медицину

В парламенте и в правительстве обсуждаются вопросы ликвидации Фонда обязательного медстрахования и перехода на западную страховую модель, которая станет «контрольным выстрелом» для российской медицины

Российские чиновники – это непотопляемые существа. Даже после грандиозного провала они "болтаются в проруби" на поверхности, а точнее, продолжают занимать свои должности. Катастрофическая оптимизация, которую они проводили в российской медицине в последние годы, ещё до пандемии COVID-19, показала, насколько серьёзной была допущенная ошибка. Однако никто из горе-реформаторов не лишился своих "тёплых кресел". Более того, те, кто уничтожал медицину в России, готовят новую аферу, которая по своим масштабам затмит пенсионную реформу.

Нынешний глава Минздрава господин Мурашко как-то заявил, что коронавирус позволяет подумать о модернизации системы здравоохранения России. По мнению министра, пришло время для новой реформы.

«Мы постоянно изучаем опыт других стран в отношении противодействия коронавирусу, многое применяем и в своей практике. Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать о модернизации системы здравоохранения, в том числе и для противодействия подобным вызовам», - заявил Михаил Мурашко.

Подумать о модернизации – это как? То есть до этого оптимизация, а теперь модернизация. В числе возможных улучшений для российской медицины глава Минздрава назвал внедрение цифровых технологий.

Слушайте, у нас цифровизация превратилась в самый настоящий клондайк для освоения бюджетных денег для разного рода групп влияния и аферистов. Куда ни плюнь, везде разработки платформ, программ, маркетплейсов и экосистем.

И если в финансовой сфере подобное прокатывает, то в медицине данный факт может привести к фатальным последствиям. Причём в буквальном смысле для тех, кто окажется на больничной койке реформированного здравоохранения. И вот почему.

Российские страховщики хотят не просто получить дополнительные полномочия, а полностью подмять под себя отечественное здравоохранение. При этом мечта Минфина во главе с господином Силуановым – максимально освободить госбюджет от медицинской нагрузки. Переложить всю ответственность, в т. ч. и финансовую, на больного и его страховщиков.

Уже сейчас в парламенте и в правительстве обсуждаются вопросы ликвидации Фонда обязательного медстрахования и перехода к системе, которая даст максимальную свободу страховым компаниям. Во Всероссийском союзе страховщиков, как отмечает "НГ", не скрывают своего желания перевести отечественную медицину на полноценную страховую модель.

«Страховщики должны получить возможность влиять на мотивацию медучреждений, участвовать в составлении их рейтингов и давать пациентам рекомендации по выбору клиники. Они должны обладать правом маршрутизировать пациентов, чтобы стимулировать конкуренцию между лечебными учреждениями и обеспечивать повышение их эффективности. Классические страховые принципы в системе здравоохранения – это ещё и механизм страхования гражданской ответственности врачей», – заявил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

Из этого можно сделать вывод, что страховщики претендуют на ключевую роль в отечественном здравоохранении – быть не просто финансовыми посредниками, а оценщиками и контролёрами, которые наделены регулирующими функциями. Именно от них будут зависеть как медучреждения, так и их пациенты.

Следующий этап реформы – ликвидация Фонда обязательного медстрахования. Из отчёта аудиторов Счётной палаты следует, что в первом полугодии в бюджет фонда поступили доходы в размере 1,27 трлн рублей, рост на 22% по сравнению с предыдущим годом. Однако в период пандемии пришлось в срочном порядке направлять денежные ресурсы напрямую из федерального бюджета, что вызвало серьёзные нарекания к существующей системе.

«Наша система здравоохранения выдержала экзамен ковидом. Но мы все должны извлечь объективные уроки, и в целом – по организации системы здравоохранения, и в частности – по медицинскому страхованию. Никто не отрицает медицинского страхования как такового. Но оно должно быть более эффективным», – считает председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Факт существующей проблемы в страховой модели признаёт и министр здравоохранения. Он уверяет, что речь не идёт об оптимизации социально важной отрасли.

«То, что система ОМС должна трансформироваться, – однозначно. Информационные технологии должны прийти туда более глубоко, мы должны видеть сквозной систему расчётов, персонификацию, мы должны понимать, куда что уходит. Вопрос не идёт об оптимизации, вопрос о том, чтобы понимать, где за что заплатил и какой результат», – говорит Михаил Мурашко.

Эксперты очень настороженно воспринимают подобные рассуждения. Например, переход к бюджетному планированию полностью убьёт конкуренцию. Возможности граждан выбирать, где им лечиться, будут сведены к нулю. Резко усилится диспропорция между разными регионами страны и её жителями. Резкое же усиление страховщиков, по мнению наблюдателей, может привести к чрезмерному финансированию оплат по тем или иным тарифам, что никак не скажется на качестве лечения, но позволит зарабатывать на каждом анализе и манипуляциях.

Но есть ещё один важный момент, который нанесёт самый большой удар по доступности медицинских услуг. Переход к т. н. западной модели медстрахования может привести к тому, что цены и тарифы также станут "западными", т. е. абсолютное большинство населения страны, а при нынешнем уровне расслоения это станет неизбежным, не сможет претендовать на качественную медицинскую помощь.

Более того, чиновники Минфина не скрывают своего желания секвестрировать финансирование российской медицины. В его проектировках на 2021–2023 годы уже заложено сокращение финансирования на 8%, 9% и 15% соответственно.

Напомню, что именно финансовая проблема стала главным поводом для проведения пенсионной реформы, когда был резко повышен возраст выхода на заслуженный отдых. Чиновники поставили себе цель свести к нулю бюджетное финансирование Пенсионного фонда к 2030–2031 годам. Через 11 лет ПФР должен выйти на самоокупаемость, ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова.

Простите, но это какой-то сюрреализм, потому что люди, которые ещё вчера рапортовали об успехах оптимизации, теперь готовят нам новый эксперимент. Да, нынешнего главы Минздрава господина Мурашко среди них не было, но госпожа Голикова, госпожа Скворцова как сидели, так и сидят высоко.

Голодец, которая долгие годы была вице-премьером по социальным вопросам, сбежала в Сбербанк. У Грефа теперь будет миллионы «грести лопатой», а то, что она и ей подобные чиновники не ответили за фактическое уничтожение медицины в России, вызывает по меньшей мере удивление.

За 15 лет, по данным Росстата, количество больниц в России уменьшилось в два раза – с 10,7 тыс. до 5,4 тыс., количество поликлиник – на 12,7%. И это цифры до 2015 года.

Специалисты тогда отмечали, что в случае сохранения таких темпов закрытия больниц, к 2021-2022 годам количество медучреждений в стране достигнет трёх тысяч. Вы представляете, какой урон был нанесён?

Я уже молчу про манипуляции с зарплатами, когда санитарок переводили в уборщицы, я молчу про распилы бюджетных денег, которые проводили главврачи и чиновники от здравоохранения через госзакупки и т. д.

У них хватает наглости после провальной оптимизации объявить о новом этапе реформ – модернизации. Эти чиновники должны не реформировать, а отвечать на вопросы соответствующих структур – как они довели здравоохранение страны до нынешней бедовой ситуации. Переход на западную страховую модель станет «контрольным выстрелом» для российской медицины.