Крупнейшая в истории: на акции протеста в Индии вышли около 250 млн.человек

Протестующие требовали у правительства отмены праволиберальных законов, введенных в связи с панедмией

Невероятная по своим масштабам, крупнейшая в истории человечества антиправительственная забастовка состоялась 26 ноября в Индии – в ней приняли примерно 200-250 миллионов человек, протестовавших против правительственных реформ, ограничений связанных с пандемией, а также против резкого снижения уровня жизни.

Она была организована местными профсоюзами и левыми партиями. Миллионы рабочих и фермеров при поддержке студентов и других групп гражданского общества вышли на общенациональную забастовку во многих индийских штатах. Неподалеку от столицы фермеры прорвали полицейские кордоны подошли к Дели.

Организаторы заявляют, что эта акция – только подготовка к новым.

«Рабочие и крестьяне не успокоятся, пока разрушительная политика правительства не будет обращена вспять. Сегодняшняя забастовка - это только начало. За этим последует гораздо более интенсивная борьба», - говорит генеральный секретарь Центра индийских профсоюзов Тапан Сен.

Забастовщики напоминают, что пандемия загоняет страну в настоящую рецессию, еще более углубляя неравенство и нищету.

Так ВВП Индии за этот год рекордно упал на 23,9%, а уровень безработицы рекордно вырос до 27%. И в этой ситуации, говорят протестующие, правое правительство вносит такие поправки в трудовой кодекс и такие законопроекты о сельском хозяйстве, которые отменяют все достижения, достигнутые станой в области прав рабочих и защиты фермерских хозяйств.


Фото с сайта kisansabha.org

Участники акций протеста требуют от правительства прекращения политики приватизации государственных предприятий, отмены законов, направленных «против работников и фермеров».

Они требуют выплат по 7,5 тыс. рупий ежемесячно всем семьям, которые не платят подоходный налог по причине отсутствия стабильного источника доходов, а также по 10 кг ежемесячного продовольственного пайка каждому нуждающемуся.

Более того, профсоюзы требуют гарантий занятости сельским рабочим не менее 200 дней в год, а также повышение зарплаты и распространение этих мер на городских рабочих.

Кроме того, протестующие требуют и отмены принудительного досрочного выхода на пенсию для госслужащих и работников госсектора, а также возврата к старой пенсионной системе.

Источник: «Новые известия»
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 01.12.2020, 00:13
    Гость: личный опыт

    Хорошо у нас ликвидировали профсоюзы, а то-бы тоже воду мутили, по всякому пустяку.

  4. 01.12.2020, 00:10
    Гость: Интересно

    а на чьей стороне, будут российские СМИ,и сам Кремль, и будут ли они, вообще освещать такое масштабное событие?

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