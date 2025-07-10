В Москве проходит прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом

Прощание с Романом Старовойтом проходит в траурном зале Центральной клинической больницы №1 Управления делами президента в Москве, сообщает ТАСС.

Более десятка из 31 члена правительства России приехали в ЦКБ, чтобы проститься с бывшим министром транспорта и экс-губернатором Курской области, покончившим с собой 7 июля: вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Марат Хуснуллин и Дмитрий Патрушев, главы Минпромторга Антон Алиханов, Минприроды Александр Козлов, Минтруда Антон Котяков, Минэкономразвития Максим Решетников, Минфина Антон Силуанов и другие.

На прощание прибыл и новый глава Минтранса РФ Андрей Никитин. Он принимает соболезнования и общается с пришедшими проститься с его предшественником.


Роман Старовойт будет похоронен в Санкт-Петербурге.

Экс-глава Минтранса был найден мертвым в Подмосковье. Его тело нашли в кустах, рядом с автомобилем Tesla. Главная версия следствия — самоубийство. Утром 7 июля был опубликован указ президента о снятии Старовойта с должности главы Минтранса. Причины отставки не назывались, однако вскоре появилась версия о том, что чиновнику грозили серьезные обвинения, связанные с предыдущей работой в Курской области.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.07.2025, 19:12
    Гость: Путник

    Странно. Из этих ..людей никто не пришел прощаться с погибшими жителями Курской области

  3. 10.07.2025, 19:03
    Гость: Ф. Бегбедер

    Бессмысленно убивать мелких предателей в таком государстве, где само правительство состоит из предателей.

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