В Москве проходит прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом
Прощание с Романом Старовойтом проходит в траурном зале Центральной клинической больницы №1 Управления делами президента в Москве, сообщает ТАСС.
Более десятка из 31 члена правительства России приехали в ЦКБ, чтобы проститься с бывшим министром транспорта и экс-губернатором Курской области, покончившим с собой 7 июля: вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Марат Хуснуллин и Дмитрий Патрушев, главы Минпромторга Антон Алиханов, Минприроды Александр Козлов, Минтруда Антон Котяков, Минэкономразвития Максим Решетников, Минфина Антон Силуанов и другие.
На прощание прибыл и новый глава Минтранса РФ Андрей Никитин. Он принимает соболезнования и общается с пришедшими проститься с его предшественником.
Роман Старовойт будет похоронен в Санкт-Петербурге.
Экс-глава Минтранса был найден мертвым в Подмосковье. Его тело нашли в кустах, рядом с автомобилем Tesla. Главная версия следствия — самоубийство. Утром 7 июля был опубликован указ президента о снятии Старовойта с должности главы Минтранса. Причины отставки не назывались, однако вскоре появилась версия о том, что чиновнику грозили серьезные обвинения, связанные с предыдущей работой в Курской области.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Странно. Из этих ..людей никто не пришел прощаться с погибшими жителями Курской области
цинизм зашкаливает.
Бессмысленно убивать мелких предателей в таком государстве, где само правительство состоит из предателей.
Не нормально, но уже обычно.
Не первый и не последний