В Москве проходит прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом

11:05 10.07.2025

Прощание с Романом Старовойтом проходит в траурном зале Центральной клинической больницы №1 Управления делами президента в Москве, сообщает ТАСС.

Более десятка из 31 члена правительства России приехали в ЦКБ, чтобы проститься с бывшим министром транспорта и экс-губернатором Курской области, покончившим с собой 7 июля: вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Марат Хуснуллин и Дмитрий Патрушев, главы Минпромторга Антон Алиханов, Минприроды Александр Козлов, Минтруда Антон Котяков, Минэкономразвития Максим Решетников, Минфина Антон Силуанов и другие.

На прощание прибыл и новый глава Минтранса РФ Андрей Никитин. Он принимает соболезнования и общается с пришедшими проститься с его предшественником.



Роман Старовойт будет похоронен в Санкт-Петербурге.

Экс-глава Минтранса был найден мертвым в Подмосковье. Его тело нашли в кустах, рядом с автомобилем Tesla. Главная версия следствия — самоубийство. Утром 7 июля был опубликован указ президента о снятии Старовойта с должности главы Минтранса. Причины отставки не назывались, однако вскоре появилась версия о том, что чиновнику грозили серьезные обвинения, связанные с предыдущей работой в Курской области.