Кукишъ «Live At Underground TV»

Исполнитель: Кукишъ, Название: «Live At Underground TV», Стиль: панк-рок, Год: 2021

Увы, канули в Лету многочисленные рок-передачи, выходившие на маленьких каналах и продвигавшие малоизвестные группы. Одна из них существовала ещё каких-то 10 лет на столичном Underground TV и устраивала разные занятные активности, вроде фестиваля в честь дня рождения ведущего Тимофея Бухарева, достигшего возраста Христа. Умение играть для одного человека - вообще является одним из основных признаков жизнеспособности исполнителя.

Этот тест великолепно прошла димитровградская группа «Кукишъ», чей и искромётный фестивальный сет в подвале на улице Правды доступен на CD стараниями лейбла «Изоляция рекордс». Лидер команды Стас Кукушкин вообще сам по себе настолько интересный человек, что зачастую совершенно неважно, чего он там играет и поет. Куда ценнее создаваемая им непринуждённая атмосфера балагурства и дружелюбия.

И все же тему фестиваля в своем получасовом сете «кукиши» отрабатывают на все сто, начав с импровизированного зверского музыкального приветствия «С днём рождения». Сказав несколько непритязательных (но и непротокольных) слов в адрес виновника торжества, Кукушкин переходит непосредственно к отжигу. Панк, поставок, фьюжн, фанк, экзистенциальные частушки на мотив «Валенок» - весь этот пестрый калейдоскоп искупает огрехи сыроватого и разреженного звучания. Цитаты из «Харакири» «Гражданской обороны» добавляют интриги. А «Зиму» логично посвятили приближающемуся тотальному времени года.

На прощание Кукушкин сотоварищи оделили Тимофея жирным бонусом - песней «Тушенка» в стиле AC/DC (как говорится, уже смешно). Отдельной похвалы заслуживает пиетет, с которым Стас позвал на сцену следующих участников фестиваля, даже не зная, кто они. Корпоративная этика - ещё одна неотъемлемая черта жизнеспособной группы!