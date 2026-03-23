Арт-кабаре СеЛяВи «Страшные сказки II» (интернет-сингл)

Исполнитель: Арт-кабаре СеЛяВи, Название: «Страшные сказки II», Стиль: кабаре, Год: 2026

У многих исполнителей есть своего рода песни-талисманы, в которые время от времени они стараются что-то привносить, совершенствуя результат. Чаще всего это либо что-то потенциально хитовое, либо сокровенно близкое, что трудно, но необходимо поточнее выздороветь. Арт-кабаре «СеЛяВи» и здесь пошло нестандартным путем, регулярно подвергая модификации «Страшные сказки». Здесь, видимо, то ли имеет место борьба идеолога группы Елены Харо с собственными сокровенными фобиями, либо, напротив, некий отвлекающий маневр.

Итак, «Страшные сказки» подвергаются переосмыслению уже не в первый раз. Сначала коллектив представил радиоформатный ремикс, теперь — версия в электросвинге. И, похоже, теперь заложенный в песне саспенс удалось передать именно музыкальными средствами. Вокал Елены Харо столь же пуглив, а вот скрипка пытается внести в песню карнавальное начало, ведь юмор — это лучшее средство отстраха. Но грозная басовая поступь и рваная кода намекают на достаточно жуткий финал — пусть и, возможно, в форме черной комедии.