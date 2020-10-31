17:22 31.10.2020

Одни люди находят своё счастье в одиночестве, в то время как другие не могут вынести даже мысли об этом

Родные поселились в разных городах, друзья заняты своей жизнью, а ваши часы одиночества невыносимы. Исследования показывают, что даже интроверты — люди, предпочитающие уединение, — со временем начинают чувствовать себя одинокими, поэтому не сложно представить, что происходит с экстравертами, которые любят быть в окружении людей.

Прежде чем начать говорить о способах, как справиться с одиночеством, необходимо прояснить понятия одиночества и уединения. Между двумя этими понятиями есть огромная разница.

Уединение — это ситуации, когда вы наслаждаетесь своим собственным временем в одиночестве, смотря фильмы, убирая посуду и занимаясь домашними делами. Это не значит, что у вас нет друзей или общественной жизни. В то время как быть одиноким — это понятие, которое связано, прежде всего, с вашим внутренним миром. Если вы не счастливы, несмотря на то, что окружены людьми, или просто чувствуете себя оторванным от всех, то это как раз случай одиночества.

В данной статье мы будем говорить об уединении, подскажем вам идеи, которые помогут чувствовать себя счастливым в одиночестве и наслаждаться временем, проведенным с самим собой.

Знаете ли вы, что одиночество — это лучшее время, чтобы познать себя, насладиться своим обществом и взрастить в себе что-то новое? Если вы понимаете это, то вы уже на полпути. А если нет, то позвольте дать некоторые советы. Прежде чем мы начнем, простите себя и других за прошлое и отпустите те вещи, которых не изменить. Двигайтесь дальше, потому что пришло время быть счастливым.

1. Услышать самого себя



В поисках ответа на вопрос, как справиться с одиночеством, мы забываем прислушиваться к собственному разуму. Есть ли какие-то мысли, которые беспокоят вас, или вы давно не были самим собой? Чего вы хотите, и что вы хотите делать? Ответ на эти вопросы придет только тогда, когда вы обретете ясность мыслей и некоторый внутренний покой. И как же этого добиться? Поскольку мыслей, одолевающих вас, множество, лучше всего начать с написания дневника. Вы можете разделить его на пункты, такие как:

• вещи, которые делают вас счастливыми;

• ваша цель на ближайшие несколько дней;

• за что вы благодарны сегодня.

Время, проведенное с вашим дневником — это плодотворный опыт, дать оценку которому, вы сможете позже. Не бойтесь доверять бумаге ваши самые сокровенные, «грязные», мучающие вас мысли. Будьте откровенны, ведь кроме вас их никто не прочитает. Ваша искренность с самим собой позволит вам буквально «увидеть» всё, что творится в вашей голове: какие идеи в ней зарождаются, какие вопросы требуют своего разрешения и в целом, как у вас обстоят дела с мироощущением. Поверьте, эта информация бесценна.

2. Отдохните от социальных сетей



Если вы не представляете своей жизни без социальных сетей, попробуйте бросить себе вызов – сделайте перерыв. Постоянное слежение за чужими успехами (часто выложенные посты показывают удачи, а не наоборот) вызывает привычку сравнивать себя с другими и, как следствие, ведет к хроническому стрессу. Возьмите перерыв. Осознайте, что ваша жизнь одна, и ее мгновения слишком драгоценны, чтобы превращать их в немое свидетельство чужих судеб. Верните свое внимание к себе, к настоящему. Кроме того, перестав мониторить социальные сети, вы сможете ослабить напряжение ума, дать отдых глазам и лучше чувствовать себя.

3. Позаботьтесь о себе и своем доме



О ком в суете повседневной жизни мы чаще всего забываем? Конечно же, о себе. Чтобы справиться с одиночеством, а вернее, научиться чувствовать себя в нем комфортно, вы должны позаботиться о своем теле. Это могут быть ежедневные занятия йогой, пилатесом, танцами, плаванием, табатой – всем, что делает вас здоровым.

Готовьте себе вкусные блюда, примите горячую ванну с кофейным скрабом, наденьте вдохновляющую одежду. Причина всех этих действий одна — стать счастливым в своем уединении.

Когда вы закончите заботиться о своем теле и уме, займитесь обустройством дома. Ваше непорсредственное окружение играет далеко не последнюю роль в поддержании спокойствия и мира внутри, поэтому очищение этого пространства как правило снимает всё напряжение. К примеру, представьте себе комнату, заполненную грудами одежды, и другую, наполненную мягким светом. Где бы вы хотели переночевать после долгого рабочего дня?

4. Прогулка на природе



Прогулка под синевой удивительного неба незаменима для здорового ума. Закройте глаза и представьте, что вы идете вдоль реки, виднеются тени деревьев и распускаются цветы, щебечут птицы и можно глубоко дышать свежим воздухом. Как вы себя чувствуете? Наверное, удивительно! Так что подарите себе свидание наедине с исцеляющей природой (без телефона), либо проводя время в своем саду, либо гуляя в зеленом парке поблизости. Не упустите такую простую, но прекрасную возможность скрасить свое одиночество.

5. Перерыв от всех и всего



Чувствуете стресс от работы и рутинной жизни? Пришло время сделать несколько недель перерыва! Так что же вы будете делать, чтобы скрасить этот промежуток времени? Можете сделать плей-лист для хорошего настроения, попробовать свои силы в приготовлении новых блюд, провести время в саду, обнять подушку и лечь, сходить за покупками или разорвать любые токсичные отношения. Этот перерыв предназначен для того, чтобы дать время, которого вам так не хватало.

6. В одиночку



Добавьте одиночное путешествие в свой список дел прямо сейчас. Возможно, вы испугаетесь, но подумайте, что произойдет, если освободиться от всех оков и отправиться в одиночное путешествие. Вы познакомитесь с новыми людьми, попробуете новую кухню, узнаете новые вещи и вернетесь домой с огромным количеством обновленной энергии. Эта энергия поможет поднять вашу рутину на новый уровень и значительно расширит ваши горизонты.

7. Медитировать

Медитация является тем ежедневным ритуалом, который помогает не только справиться со своим одиночеством, но и «оседлать» его, проникнуться им и перестать его бояться. Тот человек, который не боится быть один, по-настоящему свободен. Он сможет построить отношения с людьми, без страха их потерять. Медитация – это не столько техники, «сидение» в позе лотоса и пение мантр, а сколько мягкое возвращение вашего внимания к тому, что происходит прямо сейчас. За окном пролетел воробей, у комнатного растения появились новые бутоны, или ваша любимая кошка мирно посапывает на диване? Всё это наполняет жизнь, даёт понять, что вы не одиноки, что всюду и везде вы находитесь в руках поддерживающей и любящей вас Вселенной. Ощущение этой заботы, этого молчаливого присутствия дарит настоящее счастье и глубокое спокойствие.

Фото с сайта Pixabay.com