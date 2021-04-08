Разложение «Будем жить» (компакт-кассета)

Исполнитель: Разложение, Название: «Будем жить», Стиль: постпанк, Год: 2015

Воронежское Черноземье навевает стойкие мысли о Родине и могилах. Обе темы стали базовыми для рок-барда Виктора Макарова из Воронежа. Альбом его проекта «Здорово живешь» «Заветное желание Родины моей» был целиком и полностью посвящен родному краю. А цикл «Будем жить» проекта «Разложение» вертится вокруг смерти.

«Слушай мой голос на пленках, пока они не рассыпались в прах», - пел духовный собрат Виктора Макарова Владимир Селиванов из «Красных Звезд» и «Черной Ленточки». Выпущенный на компакт-кассетах альбом «Будем жить» позволяет в полной мере прочувствовать непрочность человеческого бытия, его неодолимую тягу к тлению.

Смерть у Виктора Макарова полностью лишена романтического флера. Это не избавление от страданий, не залог вечной памяти, не героическая жертва и даже не источник панического страха. Смерть здесь представлена во всей ее неприглядности. Но это не значит, что ее надо избегать. Напротив, смерть явлена у Виктора Макарова как экзистенциальная необходимость.

Просветов и анестезии от альбома ждать не приходится. Только истошность, только рев загнанного зверя и похоронный утробный вой. Жизни в альбоме просто нет места: песня с самым витальным названием «Будем жить» полна предвкушения соседства с теми, кто уже сложен штабелями в сырой земле. Ужаса и отчаяния по этому поводу в песнях не найти. Напротив, герой боится уйти на тот свет позже отмеренного срока.

Стилистически альбом тяготеет к постпанку, причем — к нутряному. Не тому, который после панка, а который — после самой жизни. Пара песен выдержана в духе минималистичного панк-хардкора, когда надо просто проорать ключевое слово, вроде «Смерть» или «Конец».

Виктор Макаров ни на минуту не забывает о том, что каждый умирает в одиночку, поэтому готовых инструкций по умиранию в альбоме искать не приходится. Лишь в паре песен проскальзывает робкая надежда на обретаемую после физической кончины святость. Но и до этого состояния каждый волен дойти (или не дойти) только сам.

Такой продукт по определению не может быть массовым, поэтому тираж кассеты в 13 экземпляров кажется вполне оправданным. Главное, чтобы среди этих тринадцати не оказалось Иуды!