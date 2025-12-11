Правительство России отказалось ограничивать ввоз пальмового масла
Правительство РФ отклонило постановление Госдумы, в котором предлагалось ограничить оборот пальмового масла в пищевых продуктах, в том числе в детском питании, пишет газета «Ведомости». В ответе кабмина говорится, что действующее законодательство уже обеспечивает выход на рынок безопасной продукции, содержащей этот ингредиент.
Власти сослались на данные международных структур: обзор ВОЗ от февраля 2024 года и отчет Европейского общества детской гастроэнтерологии 2019 года. Оба документа не подтверждают, что пальмовое масло вреднее других пищевых жиров для детского организма.
Депутаты предлагали ввести акцизы и повысить ввозные пошлины на суррогаты, однако правительство посчитало такие меры преждевременными. По мнению кабмина, они требуют дополнительного анализа, а изменение пошлин — длительных согласований в ЕЭК.
В качестве альтернативы предложено с 2026 года повысить НДС до 22% на все молокосодержащие продукты, где используется заменитель молочного жира.
Само по себе не вредно ничего - в т.ч. и алкоголь. Как-то пили на Руси квас - и только здоровели! Верно ведь?
"растительное масло как и подсолнечное, или еще какое то" - я видел подсолнечное масло сразу после пресса - оно ЖЕЛТОЕ! И после рафинирования оно остается таким же, только слегка меняет оттенки. КАК может КРАСНОЕ пальмовое масло лишаться цвета, запаха и вкуса - загадка, чудеса, или таки чудеса химии?
"качестве альтернативы предложено с 2026 года повысить НДС до 22% на все молокосодержащие продукты" - заплати государству и можешь травить дальше.
Путиномика она такая.
Принимаю вызов!
При личной встрече, ессно.
Тему "вреда" копальхена раскручивают производители ГМО-курятины, которым копальхен мешает задирать цены до потолка - логично и убедительно, и аргументы столь же обоснованы?
Факт!
Маслице пальмовое - такое естественное, такое натуральное!
Правда, КРАСНОГО цвета оно после отжима.
Не из-за взвесей, а именно по составу.
Выбеливают его ортофосфорной кислотой и щелочами - но кого это интересует?
Есть такое понятие, как генетическое восприятие еды. Ну, поколениями оно нарабатывается.
"Там где пальмовое масло производят", реально, люди УМИРАЮТ от молочного белка и жира - вполне логично предположить, что и в России аналогичная реакция на пальму.