Правительство России отказалось ограничивать ввоз пальмового масла

Дом Правительства РФ

Правительство РФ отклонило постановление Госдумы, в котором предлагалось ограничить оборот пальмового масла в пищевых продуктах, в том числе в детском питании, пишет газета «Ведомости». В ответе кабмина говорится, что действующее законодательство уже обеспечивает выход на рынок безопасной продукции, содержащей этот ингредиент.

Власти сослались на данные международных структур: обзор ВОЗ от февраля 2024 года и отчет Европейского общества детской гастроэнтерологии 2019 года. Оба документа не подтверждают, что пальмовое масло вреднее других пищевых жиров для детского организма.

Депутаты предлагали ввести акцизы и повысить ввозные пошлины на суррогаты, однако правительство посчитало такие меры преждевременными. По мнению кабмина, они требуют дополнительного анализа, а изменение пошлин — длительных согласований в ЕЭК.

В качестве альтернативы предложено с 2026 года повысить НДС до 22% на все молокосодержащие продукты, где используется заменитель молочного жира.

Комментарии читателей

  1. 11.12.2025, 22:25
    Гость: пальмовое масло само по себе не вредно

    Само по себе не вредно ничего - в т.ч. и алкоголь. Как-то пили на Руси квас - и только здоровели! Верно ведь?
    "растительное масло как и подсолнечное, или еще какое то" - я видел подсолнечное масло сразу после пресса - оно ЖЕЛТОЕ! И после рафинирования оно остается таким же, только слегка меняет оттенки. КАК может КРАСНОЕ пальмовое масло лишаться цвета, запаха и вкуса - загадка, чудеса, или таки чудеса химии?

  2. 11.12.2025, 22:19
    Гость: Очень по государственному,

    "качестве альтернативы предложено с 2026 года повысить НДС до 22% на все молокосодержащие продукты" - заплати государству и можешь травить дальше.
    Путиномика она такая.

  3. 11.12.2025, 22:16
    Гость: я Вам разъясню раз и навсегда про типа "вред" пальмового мас

    Принимаю вызов!
    При личной встрече, ессно.
    Тему "вреда" копальхена раскручивают производители ГМО-курятины, которым копальхен мешает задирать цены до потолка - логично и убедительно, и аргументы столь же обоснованы?

  4. 11.12.2025, 22:04
    Гость: Вреда от него никакого

    Факт!
    Маслице пальмовое - такое естественное, такое натуральное!
    Правда, КРАСНОГО цвета оно после отжима.
    Не из-за взвесей, а именно по составу.
    Выбеливают его ортофосфорной кислотой и щелочами - но кого это интересует?

  5. 11.12.2025, 21:53
    Гость: это реально факт!

    Есть такое понятие, как генетическое восприятие еды. Ну, поколениями оно нарабатывается.
    "Там где пальмовое масло производят", реально, люди УМИРАЮТ от молочного белка и жира - вполне логично предположить, что и в России аналогичная реакция на пальму.

Все комментарии (92)
