Правительство России отказалось ограничивать ввоз пальмового масла

11:53 11.12.2025

Правительство РФ отклонило постановление Госдумы, в котором предлагалось ограничить оборот пальмового масла в пищевых продуктах, в том числе в детском питании, пишет газета «Ведомости». В ответе кабмина говорится, что действующее законодательство уже обеспечивает выход на рынок безопасной продукции, содержащей этот ингредиент.

Власти сослались на данные международных структур: обзор ВОЗ от февраля 2024 года и отчет Европейского общества детской гастроэнтерологии 2019 года. Оба документа не подтверждают, что пальмовое масло вреднее других пищевых жиров для детского организма.

Депутаты предлагали ввести акцизы и повысить ввозные пошлины на суррогаты, однако правительство посчитало такие меры преждевременными. По мнению кабмина, они требуют дополнительного анализа, а изменение пошлин — длительных согласований в ЕЭК.

В качестве альтернативы предложено с 2026 года повысить НДС до 22% на все молокосодержащие продукты, где используется заменитель молочного жира.