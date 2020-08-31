От горячего питания до упрощенного банкротства: что изменится с 1 сентября

Разбираемся, какие категории населения затронут новые законы, вступающие в силу с сентября этого года

При таком обилии событий грядущим историкам придется не только изучать 2020 год, но еще и выбирать, на каком конкретно месяце им специализироваться. Этот свежий анекдот очень точно характеризует наши смутные дни. В этой ситуации традиционная тема изменений, которая нас ждет с каждого нового месяца, обретает особую актуальность.

Ведь 1 сентября как минимум дети пойдут в школу, а при этом еще неизвестно, как поведет себя коронавирус. С изменений в системе образования мы и начнем.

Доплаты классным руководителям



Учителям в этом учебном году не позавидуешь. Повышенные нормы семасиологической защиты, необходимость ограничений по числу учеников в классах, угроза дистанционного обучения… Чуть-чуть подсластить пилюлю классным руководителям помогут дополнительные 5000 рублей в месяц, которые государство обещает им выплачивать с 1 сентября. На эти цели правительство выделит 213 млн рублей.

Инициатива очень актуальная, поскольку классных руководителей в России сейчас порядка миллиона. «В прошлом году мы проводили всероссийский мониторинг: смотрели структуру зарплат, размеры ставок и окладов, выплаты за проверку тетрадей, заведование кабинетами и т.д. - призналась «Российской газете» зампредседателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова. - Что оказалось? В разных регионах классные руководители за свою работу получают от 22 рублей в месяц, только вдумайтесь, до 6400 рублей».

Льготный проезд для школьников



Абсурдная ситуация: лето, август, снятие «самоизоляции», а дети не могут лишний раз выехать с родителями в то же Подмосковье, потому что билеты на электричку покупаются по полному тарифу. С 1 сентября эту несправедливость обещают устранить. Школьникам, студентам и аспирантам вплоть до 31 декабря 2020 года вернут право на льготный проезд в общественном транспорте с 50% скидкой.

Бесплатное горячее питание



Ученики начальных классов начнут получать в школе бесплатное горячее питание. Финансирование будет идти за счет федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, а отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. На первое время на эти цели выделено уже из бюджета 22 миллиарда рублей.

К 1 сентября полностью готовыми к реализации программы оказались 58 из 85 российских регионов В прочих субъектах РФ требование о полной готовности всех школ не выполнено: там отсутствуют столовые, здесь местные власти не успели все подготовить.

Страховка вернется



Полегче с сентября должно стать и любителям попользоваться кредитами. С 1 сентября появится возможность возврата части страховой премии для граждан, которые раньше срока погасили свой кредит.

Компенсациям подлежат средства за вычетом части премии, пропорциональной истекшему периоду страхования. Стандарт обещают применять, если заемщик заявил о досрочном отказе от страховки в течение семи календарных дней после погашения кредита и при отсутствии страхового случая по полису.

Банкротство упрощается



Особенно актуальным для кризисных времен стал закон о внесудебном признании граждан банкротами, который вступает в силу с сентября. Отныне человек, имеющий долг от 50 000 до полумиллиона рублей, освобождается от всех обязательств, если приставы не обнаружат у него денег или имущества. Однако не забудьте подать заявление о банкротстве в МФЦ. Так ваше банкротство признают по закону спустя шесть месяцев.

Регистрация ИП



Для бизнесменов есть еще одна новость. С 1 сентября этого года вступают в силу изменения в закон «О государственной регистрации». В связи с ними налоговые инспекции смогут принудительно исключать индивидуального предпринимателя из ЕГРИП, если он фактически не ведёт коммерческую деятельность. Раньше же это делалось только по решению суда.

Гостеприимные иностранцы



Определенные поблажки ждут проживающих в России иностранцев. Закон, утвержденный Владимиром Путиным в июне, дает право иностранным гражданам — держателям жилых помещений в России выступать принимающей стороной для других иностранцев и предоставлять им свое жилье для фактического проживания, сообщает ТАСС.

Исходя из предыдущего закона, зарубежные граждане не могли ставить других иностранцев на учет по месту пребывания по адресу своего жилого помещения. Иные условия были предусмотрены для высококвалифицированных специалистов.

Ближе к дому



С первого сентября должна немного сгладиться острая тоска зэков, страдающих по своему родному дому. О ней мы знаем из песен тюремного шансона. Но отныне заключенные смогут по закону отбывать свои сроки поближе к фактическому проживанию своих родственников. По заявлению самого осужденного и его родственников его могут перевести в такое место — но лишь единожды за весь отбываемый срок.