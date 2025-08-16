Медведев перечислил первые результаты саммита на Аляске
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в телеграм-канале перечислил первые результаты, достигнутые на саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
Во-первых, отметил Медведев, две страны восстановили механизм встреч на высшем уровне, «спокойный, без ультиматумов и угроз». Во-вторых, Путин лично изложил Трампу условия России для завершения конфликта с Украиной.
Президент США отказался от эскалации давления на Россию, «во всяком случае, пока», написал Медведев. Сама встреча показала, что переговоры вести можно без предварительных условий, одновременно продолжая военную операцию, добавил он.
Пятым и главным достижением зампред Совбеза назвал то, что «обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу», пишет РБК.
