Застенчивость - болезнь роста

12:07

Каждый ребенок на определенном этапе взросления вдруг осознает, что в мире существует большое число посторонних людей, которые почему-то не любят его безоговорочно, как его близкие и родные люди

Для них он один из многих, одинаковых, обыкновенных детей. Эти люди только смотрят на него, наблюдают и дают свои оценки. И это неожиданное открытие производит на ребенка такое впечатление, что ему требуется время, чтобы определить свое отношение к данной ситуации. Ребенок еще не понимает, как ему существовать в мире, где отношение к нему зависит от мнения чужих людей, а не от его собственного. И вдруг вы замечаете, что ваш ребенок стал робким и стеснительным, он закрылся от внешнего мира и старается подстроиться к новым для него условиям.

Когда возникает проблема?



В возрасте восьми-девяти месяцев малыш уже начинает распознавать лица родных и посторонних ему людей. Тогда он начинает понимать, что есть свои, а есть и чужие ему люди. До этого момента ребенок воспринимал мир, который его окружал, как мелькание разнообразных звуков, запахов, лиц и прикосновений.

Некоторые ему были в какой-то степени знакомы, но большинство он даже не запоминал. В возрасте восьми месяцев у ребенка в голове начинают возникать устойчивые связи, и он уже может запомнить и собрать воедино образы близких ему людей. В его жизни происходит разделение на своих, родных, и чужих, посторонних. К чужим малыш равнодушен, он их не знает и нужды в них не испытывает. Но и страх у него незнакомый человек вряд ли вызовет, если будет вести себя спокойно и даст ребенку себя рассмотреть и привыкнуть. Скорее всего, новый взрослый человек вызовет у ребенка естественное любопытство и исследовательский интерес.

Этот период в жизни малыша длиться примерно с возраста одного года и до полутора лет. А после него начинается совершенно новый, когда ребенок постепенно начинает понимать свою уникальность, начинает противопоставлять себя с окружающим миром, понимать отдельность своего "я". Примерно в возрасте двух-трех лет происходит осознание ребенком причинно-следственных связей в мире, влияния своей активности на происходящее вокруг. В более раннем возрасте малыш не мог осознать, какие процессы происходят независимо от него, а на какие он может повлиять.

Так, если со стола упала чашка и разбилась, это его, конечно же, развеселит, но он никак не свяжет падение чашки со своими действиями, которые этому предшествовали. Но наступает момент, и ребенок начинает осознавать свою причастность к происходящему, приходит понимание своей самостоятельности и отдельности от окружающего мира. Осмысление того, что он такой же, "отдельный" человек, как и незнакомые ему люди, открывает малышу дверь в новый, неизвестный мир. Теперь он будет не только изучать других людей, но и понимать, что они также разглядывают его.

Будьте знакомы - стеснительность!



И вот в этот поворотный момент в жизни ребенка появляется она - застенчивость. Родители начинают замечать, что их когда-то непосредственный малыш начинает в присутствии чужих людей отводить глаза, прятаться, молчать - одним словом, стесняться. Такое поведение совершенно естественно в этом возрасте и является реакцией на осознание различия между собой и другими людьми. Ребенок чувствует, что его оценивают и разглядывают, а как на это реагировать, пока не знает.

Он растерян и смущен, и находит для себя единственный выход - спрятаться. И уже оттуда: из-за маминой спины, двери или стены, в безопасности оценить обстановку. Малыш переходит на следующий уровень социальных отношений - становиться их субъектом. Это значит, что он уже не безвольное, зависимое существо, а полноценное действующее лицо в общении с другими людьми. Постепенно озадаченность и растерянность, вызванные самим фактом наличия вокруг чужих людей, сходят на нет.

Ребенка это больше не удивляет, и на смену застенчивости приходят новые чувства, которые формируют его отношение к окружающим людям. Они помогут ему не растеряться и понять свое место в этом мире: кто он и чего хочет, что ожидают от него другие люди и чем они могут быть полезны друг другу. И сразу становиться заметно, как малыши не похожи друг на друга.

Есть дети, которые не испытывают трудностей в общении и легко идут на контакт. Они с удовольствием знакомятся и рассказывают о себе посторонним людям, уверенны в себе, непосредственны, им нравиться привлекать к себе внимание. Такие дети обычно становятся лидерами среди своих сверстников. Но даже такие малыши способны испытывать приступы застенчивости в ситуациях, когда им оказывается повышенное внимание, например, на утренниках в детском саду или при знакомстве с другими детьми.

Фото с сайта Pixabay.com

Но это быстро проходит, и ребенок становится еще более уверенным в себе. Однако существуют дети, для которых внимание к ним становиться тяжелым испытанием. Такие дети не испытывают желания знакомиться, они долго присматриваются и привыкают к людям, осторожно изучают все новое, что встречается на их пути. На первом месте для таких малышей стоит надежность и постоянство в отношениях, а не свежесть и количество впечатлений. Они скорее кажутся застенчивыми, чем являются такими на самом деле, просто они не хотят с вами общаться, но вежливо себя ведут при этом.

А если стеснительность мешает?



Вы заметили, что малыш при встрече со знакомыми людьми ведет себя неуверенно, пытается предугадать, что от него хотят, и пытается соответствовать ожиданиям.

Ребенок не чувствует себя в безопасности, боится что-нибудь сделать не так, не выпускает из виду знакомого человека. Беспокойство и страх буквально сковывают ребенка, и он может думать лишь о том, как спрятаться. Люди в его представлении стали источником опасности, поэтому он старательно избегает любого общения с ними. В данной ситуации, проблема уже не в застенчивости ребенка, а в неуверенности его в себе.

Как может развиться неуверенность ребенка в себе? Скорее всего, в его жизни произошло событие, которое оказало травмирующее действие, такое как переезд, появление в семье еще одного ребенка, или даже развод родителей. Также и атмосфера в семье может стать причиной того, что ребенок стал воспринимать окружающий мир пугающим и враждебным. Родители сами могут избегать встреч с новыми людьми, установить в семье запрет на проявление эмоций и чувств, как положительных, так и отрицательных. Сильная зависимость родителей от мнения других людей, озабоченность тем, как их ребенок выглядит в глазах посторонних и что о нем думают, могут создать следующую проблему: малыш будет стараться быть приятен окружающим, искать их одобрение, при этом не обращая внимания на свои собственные чувства и желания.

Чтобы развить в ребенке уверенность в общении с другими людьми, необходимо уделять как можно больше внимания его эмоциям и желаниям. Если близкие люди считаются с его переживаниями, то ребенок будет уверен, что и для посторонних он тоже что-то значит как самостоятельная личность. Но при этом, дети должны знать, что их родители не являются инструментами для удовлетворения их потребностей, а такие же люди со своими эмоциями и переживаниями.

Ситуации, которые пугают детей, можно попытаться нейтрализовать. Поговорите с малышом, узнайте, что именно вызывает у него страх, а потом проиграйте разные варианты пугающих ситуаций. Предложите несколько своих идей, примите предложения ребенка, пофантазируйте, придумайте сказку на данную тему. Можно попробовать придумать и сценарий-страшилку, только ориентируйтесь на поведение малыша. Главное, что, пережив испуг "понарошку" в игре, ребенку гораздо легче будет справиться с ним в реальности.

Если ребенок испытывает неуверенность оттого, что его могут неправильно понять или отвергнуть, можно предложить ему поиграть в другую игру: пусть ребенок примерит на себя роль того, кто оценивает и высмеивает, а вы покажите, как с этим справляется взрослый человек. Эта игра, может помочь и вам, если подобные страхи есть и у вас. Вы взгляните на детские переживания своими глазами, и это поможет вам лучше понять своего собственного ребенка.

