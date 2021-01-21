Непоследовательность обходится дорого

Есть основания считать, что никакого выбора у Навального не было. Отказ лететь в Россию был бы чреват «списанием в утиль», а начни он настаивать на желании остаться в Европе, все могло обернуться по-настоящему фатально

Политическая провокация - излюбленное оружие недругов нашей страны. Возвращение Алексея Навального в Россию, преподносимое либеральными масс-медиа чуть ли ни как явление мессии, без сомнения, из их числа.

Какова её цель?



Предполагать, что западные кураторы Навального всерьёз надеялись, что впечатлённый видеороликами народ многотысячными толпами повалит в аэропорт встречать кумира и понесёт его оттуда на руках к Кремлю, наивно.

Западные спецслужбисты наверняка осведомлены, что социальная база либеральной оппозиции в России довольно-таки скудна, и думать, что прилёт Навального в Москву вызовет “эффект Хомейни” нет оснований. Очевидно, расчёт политических провокаторов заключался в ином: отправка в Россию Навального – это, своего рода, дамоклов меч, заносимый над головами породнённой с Западом российской верхушки.

Скорее всего, цепь провокаций, орудием которых был выбран “правдоруб” Навальный, началась ещё в августе. Были ли они изначально связаны в единый план, мы не знаем. По моему мнению, вряд ли.

Можно строить разные версии насчёт того, кто же именно Навального во время поездки в Сибирь отравил – замешаны ли здесь иностранные спецслужбы, либо же скандального разоблачителя пытался в своекорыстных целях устранить кто-нибудь из воротил российского олигархического бизнеса, но агрессивно навязываемая общественности версия либералов о покушении, совершённом ФСБ, выглядит бредово. Как и пресловутый телефонный разговор оклемавшегося Навального со своим мнимым отравителем.

Российские власти, надо сказать, постарались развернуть ситуацию в свою пользу. Препятствий в вывозе Навального на лечение за границу не чинили, с германским следствием, так и не сумевшим предъявить никаких подтверждений применения боевого отравляющего вещества, охотно сотрудничали. Со стороны складывалось впечатление, что отравление, кем бы оно ни было совершено, в Кремле решили использовать как удобный повод отдалить Навального от российской общественно-политической жизни.

Производство по нарушениям условий отбывания условного срока, возбуждённое в декабре, вскоре после заявления блогера о намерении вернуться – недвусмысленный сигнал, свидетельствующий, что власти России его возвращения в страну не желают. Неизвестно, как воспринял его лично Навальный, но его кураторы, что называется, и бровью не повели.

Чем дольше размышляешь о подноготной провокации, тем сильнее поражаешься цинизму режиссёров сего действа. Сейчас, когда на стопроцентно законных основаниях блогера задержали в “Шереметьево” и препроводили в СИЗО, либеральная общественность из кожи вон лезет, истолковывая возвращение Навального в Россию как акт высочайшего гражданского и личного мужества. Шутка ли, человек осознанно решает ехать на родину, где его вначале пытались злодейски отравить, а затем изготовились посадить!

Однако, есть веские основания предполагать, что никакого выбора у Навального в действительности не было. А если и был, то лишь между плохим и ещё более худшим. Дело даже не в том, что отказ лететь в Россию был для него чреват откровенным “списанием в утиль” и скорым сходом с политической арены. Судя по тому, к каким невероятно грязным методам прибегают сильные мира сего на Западе для достижения искомых целей (свержение президента Д.Трампа в США – яркий пример), всё могло обернуться по-настоящему фатально.

Для враждебных России сил, что рассматривали и продолжают рассматривать Навального в качестве политического оружия в противоборстве с Кремлём, мог возникнуть иной соблазн. Начни оппозиционер настаивать на своём желании остаться в Европе, и - кто знает – не взорвала ли бы в скором будущем мировые СМИ новость о повторном, на этот раз доведённом до конца отравлении медийно раскрученного антипутинца “Новичком”?

Как изрёк персонаж известного телефильма: “Пастор Шлаг, либо же светлый образ его…”. Уж что-что, а “светлый образ” Навального – героя и борца, до которого кремлёвские маньяки дотянулись даже в центре Европы, дал бы в руки западных игроков гораздо более весомые политические козыри, нежели мог им принести осевший в Германии Навальный-диссидент.

Понимал ли сам Навальный, что при определённых обстоятельствах подобный мрачный сценарий мог стать реалистичен? Вероятно, да. Вряд ли он занимается самообманом по поводу истинных организаторов собственного отравления в Сибири.

Какие выгоды приносит западным кураторам заключение Навального под стражу в России, которого российские власти по возможности желали избежать, но и уклониться от которого при возвращении орудия провокации в Россию не могли?

Сомневаюсь, что они исчерпываются только лишь созданием повода для нового информационного наката на Кремль и лично В.Путина. Давно утративший какую-либо самостоятельность Навальный – своего рода, яблоко раздора, которое Запад подкидывает и без того рыхлой российской элите.

Любое судебное решение, принятое не в пользу возвращённого в Россию блогера, будет аукаться усилением политического и санкционного нажима, бьющего не только по стране, но и по конкретным лицам в её эшелонах власти.

Любое судебное решение, принятое в пользу Навального, будет восприниматься вне и внутри страны как верный признак слабости российской власти, её страха перед международными провокаторами и шантажистами. Да, собственно, оно таковым и будет, ибо основания для, как минимум, замены условного срока на реальный в случае с Навальным имеются железные.

Смятение и раздор в верхах, усиление внутриэлитной вражды, создание соблазна пойти на весомые уступки – вот чего жаждет Запад, командируя Навального в нашу страну. И, надо признать, надежды его отнюдь не бесплодны.

Лучшее средство борьбы с провокациями – изначальное пресечение возможностей для их совершения. Кремль во многом сам подготовил почву для акции против себя, демонстрируя непоследовательность, годами играя с Навальным в кошки-мышки, попуская идущим в разрез с законодательными нормами “гуманными” решениям судов.

Что ж, непоследовательность в политике, как и в жизни, часто обходится дорого.