Hi-Fi & Hi-End Show-2021 - главная российская выставка аудио и видеоаппаратуры высокого класса

Как это было уже раньше, однозначно интерес вызовет возрожденная фирма Technics

Сокольники, Русаковская 13, строение 5. Именно там в комнатах отеля «Бородино» 21-23 мая пройдет первая постковидная выставка Hi-Fi и Hi-End аппаратуры.

Выставка регулярно демонстрирует поклонникам качественного звука новинки и лучшие образцы акустических систем, виниловых и цифровых проигрывателей, аудиоплееров, наушников и портативной техники, разнообразных hi-fi компонентов, кабелей, аксессуаров и видеоаппаратуры от проекторов, медиаплееров и АВ процессоров до 4К/8K телевизоров и экранов. После годового пандемийного перерыва в проведении выставки организаторы ожидают особенно много свежих новинок от мировых Hi-Fi и High End брендов.

Как это было уже раньше, однозначно интерес вызовет возрожденная фирма Technics. Новые модели и, увы, новые ценники. Забудьте про демократичные ценники аппаратов MASH, теперь все по-взрослому и серьёзно.

Тем не менее, интересно увидеть реинкарнации виниловых вертушек Technics. Винил – вот самый популярный тренд грядущей выставки. Винил – наше всё. Кто бы мог такое представить ещё несколько лет назад?

В данном случае слова бесполезны, всё это надо видеть. А лучше – слушать.

Подробнее о выставке

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.05.2021, 14:29
    Гость: www

    Нуууу. Это не россииская выставка, а в России. Я уж реально поверил в отважных ребят, у которых что то в доме получилось. Полез читать, а там китаиская солянка.

Выбор читателей
Осатанение: мы как всегда обсуждаем, как лечить симптомы, а не болезнь
© KM.RU, Александра Воздвиженская
День Победы и «мягкая сила» России
«Почему традиционный для Израиля конфликт внезапно обострился до такой степени?»
Cостояние российских долларовых миллиардеров превысило треть ВВП страны
Избранное
Обзор KIA Optima и отзывы реальных владельцев
Громыка «20 000 лет под водой»
Техосмотр по-новому: как накануне выборов разозлить 40 миллионов граждан
Toyota Supra 2019: культ скорости
Америку превратят в проходной двор
Молчание – золото, или Бессмысленная и беспощадная разборка по-русски
Организация рабочего времени - тайм-менеджмент
Как сформировать здоровую самооценку ребенка в детском возрасте?
Вся правда о чесноке
В СССР ничего не изобрели. Кроме…
Opel Astra или Chevrolet Lacetti - какую машину лучше купить?