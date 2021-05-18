Hi-Fi & Hi-End Show-2021 - главная российская выставка аудио и видеоаппаратуры высокого класса

12:51 18.05.2021

Как это было уже раньше, однозначно интерес вызовет возрожденная фирма Technics

Сокольники, Русаковская 13, строение 5. Именно там в комнатах отеля «Бородино» 21-23 мая пройдет первая постковидная выставка Hi-Fi и Hi-End аппаратуры.

Выставка регулярно демонстрирует поклонникам качественного звука новинки и лучшие образцы акустических систем, виниловых и цифровых проигрывателей, аудиоплееров, наушников и портативной техники, разнообразных hi-fi компонентов, кабелей, аксессуаров и видеоаппаратуры от проекторов, медиаплееров и АВ процессоров до 4К/8K телевизоров и экранов. После годового пандемийного перерыва в проведении выставки организаторы ожидают особенно много свежих новинок от мировых Hi-Fi и High End брендов.

Как это было уже раньше, однозначно интерес вызовет возрожденная фирма Technics. Новые модели и, увы, новые ценники. Забудьте про демократичные ценники аппаратов MASH, теперь все по-взрослому и серьёзно.

Тем не менее, интересно увидеть реинкарнации виниловых вертушек Technics. Винил – вот самый популярный тренд грядущей выставки. Винил – наше всё. Кто бы мог такое представить ещё несколько лет назад?

В данном случае слова бесполезны, всё это надо видеть. А лучше – слушать.

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