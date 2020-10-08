«Особенное, взволнованное состояние»: почему дети попадали в обморок на школьной линейке

Загадочный случай, произошедший с детьми в начале октября на школьной линейке в Псковской области, до сих пор будоражит неравнодушных жителей России

Напомним, что 5 октября в городе Великие Луки прошла торжественная линейка, посвященная присвоению школе №7 имени безвременно погибшего Антона Злобина. Будущий герой учился в этой школе, а 2 января 1995 года погиб на таджико-афганской границе, пытаясь вызволить попавших в засаду товарищей. 4 октября ему могло бы исполниться 48 лет.

Повод весомый, но вот то, что случилось на линейке с детьми, не поддается никакой логике и критике. В ходе линейки 13 учеников разных классов вдруг потеряли сознание. Состояние троих из них оценивалось как тяжелое. Пострадавшие были госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу. Помощь была оказана своевременно, большинство детей быстро оказались дома. При этом в итоге двое из тринадцати учеников были переведены в реанимацию.

Ученица седьмой школы рассказала, что дети начали падать в обморок почти одновременно. «Мы стояли рядом, несколько человек стали падать, их начали отводить к медикам, по дороге им стало очень плохо, рвота. Приехала скорая помощь: две машины и машина реанимации», - вспоминает она.

По поводу причин происшедшего мнения разнятся. Директор школы Наталья Демиховская списала происшедшее на тепловой удар. Однако эта версия вызывает большие сомнения, потому что в этот день в Великих Луках было всего 18 градусов тепла. Вариант с возможным массовым отравлением тоже под большим вопросом, поскольку детишки в этот день не успели поесть еще в школьной столовой.

Чуть позже губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в крови и моче школьников никаких посторонних веществ не обнаружено. При этом он подчеркнул, что пройден лишь предварительный этап анализов, а окончательные данные поступят лишь 9 октября. Также Ведерников заверил, что будут отрабатываться самые разные – даже откровенно маловероятные - причины инцидента.

Тем временем взгляд директора школы №7 Великих Лук Натальи Демиховской на происшедшее волшебным образом поменялся. Спустя пару дней после роковой линейки она стала утверждать, что состояние детей было не таким уж плачевным, потому что они передвигались до скорых сами, а их больше накрутили сами родители. «Стали подходить к ним и спрашивать: "Тебе плохо?", а тут еще и повышенный эмоциональный фон. Представьте, какое волнительное для них мероприятие», — отметила директор, подчеркнув, что школьная линейка не продолжалась во время госпитализации детей. Также она напомнила, что в школе учатся дети с разными диагнозами.

Еще причудливее версия оказалась у начальника управления образования администрации города Великие Луки Татьяны Лозницкой. Чиновница уверена, что детишкам стало плохо от… торжественных речей. «Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка, - заявила Татьяна Лозницкая на сайте горадминистрации Великих Лук. - Это было серьезное, волнительное мероприятие. При таких обстоятельствах один ребенок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнесся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно. В свою очередь, и педагоги с повышенным вниманием следили за учащимися, если замечали хотя бы что-то, какую-то неуверенность, подходили с вопросами: „Тебе не плохо?“, а после такого вопроса все невольно начинают задумываться о своем самочувствии. И уже кажется, что особенное, взволнованное состояние — не от торжественности момента, а от плохого самочувствия. Считаю, что все эти факторы могли повлиять. Это мое мнение, оно основано на очевидности, я сама там была».

Известный писатель Сергей Шаргунов подверг тотальной критике подобную цепь рассуждений. «Ага, попали в реанимацию из-за пафосности мероприятия, - написал Шаргунов в колонке на возглавляемом им ресурсе «Свободная пресса». - Может вообще симулянты, и лечить их не надо? Главное, если случившееся — просто недоразумение, никто не виноват и ответственности не несёт. Каково сейчас родителям слышать подобное? Невесело, конечно, слушать столь многих чиновников нашего времени. Они ведь словно бы соревнуются в абсурдности речей и отмазок. И толкование законов у них всё чаще какое-то своё».

Шаргунов требует тщательно разобраться, что же все-таки произошло в Великих Луках: «Дети в Великах Луках, попавшие в больницу, не симулянты. Им, страждущим, нужна серьёзная медицинская помощь, обследование необходимо. И виновных в их состоянии следует найти. Это, а не торопливые и фантасмагоричные объяснения, должно быть занятием чиновников, несущих ответственность за происходящее в школах».