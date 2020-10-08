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«Особенное, взволнованное состояние»: почему дети попадали в обморок на школьной линейке

17:12 8.10.2020 , Антон Крайний
Почему дети попадали в обморок на школьной линейке в Великих Луках
Фото с сайта pskov.ru

Загадочный случай, произошедший с детьми в начале октября на школьной линейке в Псковской области, до сих пор будоражит неравнодушных жителей России

Напомним, что 5 октября в городе Великие Луки прошла торжественная линейка, посвященная присвоению школе №7 имени безвременно погибшего Антона Злобина. Будущий герой учился в этой школе, а 2 января 1995 года погиб на таджико-афганской границе, пытаясь вызволить попавших в засаду товарищей. 4 октября ему могло бы исполниться 48 лет.

Повод весомый, но вот то, что случилось на линейке с детьми, не поддается никакой логике и критике. В ходе линейки 13 учеников разных классов вдруг потеряли сознание. Состояние троих из них оценивалось как тяжелое. Пострадавшие были госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу. Помощь была оказана своевременно, большинство детей быстро оказались дома. При этом в итоге двое из тринадцати учеников были переведены в реанимацию.

Ученица седьмой школы рассказала, что дети начали падать в обморок почти одновременно. «Мы стояли рядом, несколько человек стали падать, их начали отводить к медикам, по дороге им стало очень плохо, рвота. Приехала скорая помощь: две машины и машина реанимации», - вспоминает она. 

По поводу причин происшедшего мнения разнятся. Директор школы Наталья Демиховская списала происшедшее на тепловой удар. Однако эта версия вызывает большие сомнения, потому что в этот день в Великих Луках было всего 18 градусов тепла. Вариант с возможным массовым отравлением тоже под большим вопросом, поскольку детишки в этот день не успели поесть еще в школьной столовой.

Чуть позже губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в крови и моче школьников никаких посторонних веществ не обнаружено. При этом он подчеркнул, что пройден лишь предварительный этап анализов, а окончательные данные поступят лишь 9 октября. Также Ведерников заверил, что будут отрабатываться самые разные – даже откровенно маловероятные - причины инцидента.

Тем временем взгляд директора школы №7 Великих Лук Натальи Демиховской на происшедшее волшебным образом поменялся. Спустя пару дней после роковой линейки она стала утверждать, что состояние детей было не таким уж плачевным, потому что они передвигались до скорых сами, а их больше накрутили сами родители. «Стали подходить к ним и спрашивать: "Тебе плохо?", а тут еще и повышенный эмоциональный фон. Представьте, какое волнительное для них мероприятие», — отметила директор, подчеркнув, что школьная линейка не продолжалась во время госпитализации детей. Также она напомнила, что в школе учатся дети с разными диагнозами.

Еще причудливее версия оказалась у начальника управления образования администрации города Великие Луки Татьяны Лозницкой. Чиновница уверена, что детишкам стало плохо от… торжественных речей. «Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка, - заявила Татьяна Лозницкая на сайте горадминистрации Великих Лук. - Это было серьезное, волнительное мероприятие. При таких обстоятельствах один ребенок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнесся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно. В свою очередь, и педагоги с повышенным вниманием следили за учащимися, если замечали хотя бы что-то, какую-то неуверенность, подходили с вопросами: „Тебе не плохо?“, а после такого вопроса все невольно начинают задумываться о своем самочувствии. И уже кажется, что особенное, взволнованное состояние — не от торжественности момента, а от плохого самочувствия. Считаю, что все эти факторы могли повлиять. Это мое мнение, оно основано на очевидности, я сама там была».

Известный писатель Сергей Шаргунов подверг тотальной критике подобную цепь рассуждений. «Ага, попали в реанимацию из-за пафосности мероприятия, - написал Шаргунов в колонке на возглавляемом им ресурсе «Свободная пресса». - Может вообще симулянты, и лечить их не надо? Главное, если случившееся — просто недоразумение, никто не виноват и ответственности не несёт. Каково сейчас родителям слышать подобное? Невесело, конечно, слушать столь многих чиновников нашего времени. Они ведь словно бы соревнуются в абсурдности речей и отмазок. И толкование законов у них всё чаще какое-то своё».

Шаргунов требует тщательно разобраться, что же все-таки произошло в Великих Луках: «Дети в Великах Луках, попавшие в больницу, не симулянты. Им, страждущим, нужна серьёзная медицинская помощь, обследование необходимо. И виновных в их состоянии следует найти. Это, а не торопливые и фантасмагоричные объяснения, должно быть занятием чиновников, несущих ответственность за происходящее в школах». 

Темы: Бюрократия и чиновничество в России, Источники вредного воздействия на здоровье, Проблемы детского здоровья в России, Российские школьники, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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08.10.2020, 23:47
Гость: володя

что говорить о навальном если простоя падеж детей не могут открыть,вернее скрывают правду как и мор на камчатке тоже ни чего не нашли,куда уж о новичке что то найдут.Кретины сидят в лабораториях вернее жертвы ЕГЭ
08.10.2020, 22:12
Гость: Антибибер

Если на детях, выстроившихся в ряд, не испытали какое-то направленное лучевое энергетическое оружие (что маловероятно в таком городе, скорее бы на солдатах), то остаётся такая версия: воздействие сильнейшего энергетического вампира. Не смейтесь, есть люди с очень сильной отрицательной энергетикой, от которых можно потерять сознание. Я знаю о нескольких таких случаях. Один раз женщина упала в обморок от своей знакомой, приехав к ней в гости: хозяйка энергично что-то ей рассказывала и как бы давила на неё своей энергией, и у гостьи потемнело в глазах и она упала со стула. Другой случай: на пустынной улице пожилой китаец нарочно перешёл на другую сторону, чтобы приблизиться к проходившей женщине, причём метра на 3-4, не ближе, но её качнуло сильной волной так, что она чуть не упала. А он только ухмыльнулся. Лично со мной произошёл случай: я зашёл в лавочку за покупками, но хозяйки не было, её зовут Нимира, вместо неё был её муж, Аббас, они индийцы-исмаили (последователи Ага-Хана), из тех, что бежали из Уганды, когда начались гонения. Я подошёл к нему, задал какой-то вопрос и чувствую, что темнеет в глазах, кружится голова, мне плохо, такого не было с детства, а он стоит и улыбается. Очень сильная энергетика, не все могут выдержать. Я посидел, пришёл в себя. Больше туда не заходил. Уверен, что и другие могут припомнить нечто подобное.
08.10.2020, 21:53
Гость: ничего

удивительного: мне тоже от "речей патриотической направленности" от Соло-Кисе-Скабее-Бабаяна плохо бывает.
08.10.2020, 20:44
Гость: падал

и я в своё время. С голоду, да ещё и без движения 20 минут.
08.10.2020, 20:26
Гость: Слава

Мне вспомнилась линейка, общешкольная, посвященная смерти Леонида Ильича Брежнева. Только из моего класса двое упали. Из других тоже падали. Падали в возрасте от 12 до 14 лет что я помню. Некоторые так звучно об деревянный пол лбами стукались при падении. Многие учителя и ученики плакали. Большинство искренне, как мне показалось.
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