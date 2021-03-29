6 нюансов, которые вы забывали при выборе сантехнического оборудования

19:40 29.03.2021

Сантехника является обязательным предметом интерьера, формирующим функциональную составляющую любой ванной комнаты.

К этой категории изделий относят душевые кабины, ванные, унитазы, раковины, смесители и прочие приспособления личной гигиены. Для современного человека значимость таких предметов сложно переоценить, ведь именно они во многом отвечают за удобство и качество жизни.

На сегодняшний день ассортимент сантехники, представленной на отечественном рынке, может удивить обширностью своего выбора даже самого требовательного потребителя. Крупные поставщики предлагают огромное количество разнообразной продукции, что многократно усложняет процедуру выбора при совершении покупки. Чтобы не ошибиться и приобрести качественную сантехнику, способную эксплуатироваться долгие годы, следует руководствоваться определенными нюансами, которые рядовой потребитель часто не принимает во внимание.

Интересуйтесь страной происхождения сантехники

Каждый сантехнический элемент после установки будет постоянно контактировать с водой и химическими элементами, находящимися в средствах гигиены. Столь специфический эксплуатационный режим требует от изделий высоких показателей износостойкости и способности противостоять разрушающим поверхность соединениям. Товары от азиатских компаний привлекают своей доступностью, но, к сожалению, не могут похвастаться высокими показателями прочности. Тогда как продукция из Европы, например сантехника из Италии, Франции или Германии, хоть и входит в высшую ценовую категорию, но ее качество не вызывает сомнений даже у самого отчаянного скептика. Приобретая надежные элементы для ванной от проверенного производителя, можно быть полностью уверенным, что ближайшие несколько лет дополнительные вложения не понадобятся.

Особенности комплектации и функциональность

Большинство производителей предоставляют стандартный набор комплектующих элементов сантехнического устройства. Но выбирая сложные модели, имеющие множество дополнительных возможностей (особенно это касается продукции класса люкс), покупатель получает оригинальный комплект, который может не соответствовать отечественным коммуникационным сетям. Это влечет дополнительные расходы на приспособление соединяющих элементов или замену определенных деталей.

Максимальное удобство в эксплуатации

Любая сантехника, установленная в доме, должна приносить пользу и быть удобной в использовании. Поэтому выбирая определенное изделие, нужно, в первую очередь, обращать внимание на его форму и эргономичность. Функционал изделия должен полностью соответствовать вашим потребностям. Не стоит выбрать слишком сложные модели с множеством дополнительных возможностей. Лучше сразу оценить, что действительно необходимо и будет использоваться, чтобы не переплачивать за ненужные функции.

Практика показывает, что лучший выбор для комплектации ванной комнаты - элитная сантехника европейского качества. Она поможет не только качественно преобразить интерьер, но и наполнит удобством жизненное пространство на долгие годы.

Неоспоримая важность стиля

Все сантехнические изделия должны иметь изысканные формы и выразительную цветовую гамму. Это позволит добиться эстетической целостности дизайна и сформировать гармоничный интерьер всего жилого пространства. Сантехнические устройства, кардинально отличающиеся визуально, создают дисбаланс, выставляя на первый план конструктивные недостатки помещения.

Сопоставьте желания с возможностями

Перед тем как купить определенный сантехнический элемент следует уточнить, подходит ли для него площадь вашей ванной комнаты. При скромных размерах помещения лучше ограничить свои амбиции и не пытаться установить массивные устройства, в ущерб другим предметам интерьера. Пренебрегая данным правилом, можно сделать пространство предназначенное для свободного пользования, крайне неудобным и неэстетичным.

Никогда не экономьте на качестве

При обустройстве ванной комнаты приобретать стоит исключительно качественное сантехническое оборудование. Экономить на таких предметах интерьера просто недопустимо. Дешевые, низкосортные изделия очень быстро выходят из строя, провоцируя дополнительные затраты. Появляется необходимость в многократной замене комплектующих и постоянных визитах сантехнических служб. Кроме того, неизбежная покупка нового предмета сантехники с демонтажными и монтажными работами, также войдут в список затрат семейного бюджета в качестве дополнительной статьи расходов. Если учесть тот факт, что на ремонт ванной комнаты идет большая часть запланированной суммы, выделяемой на обновление всей квартиры, то траты могут возникнуть существенные.

