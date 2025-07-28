Карабас и НесуРазности feat. F.P.G «Оставайся дома» (рецензия на клип)

Вы еще помните такой рудимент эпохи коронавируса, как онлайн-концерты?

Зрелище это было одновременно трогательным и жалким — особенно, если музыканты-участники действа находились в разных точках. Такие выступления проходили в формате видеоконференции, и без слез смотреть на это вряд ли было можно.

Судя ро всему, участники группы «Карабас и НесуРазности» прекрасно помнят, что выражение «Оставайся дома» было лозунгом пандемийной самоизоляции. Видимо, поэтому клип на песню с соответствующим заглавием симулирует подобный принцип. Экран дробится на две, три, четыре и шесть частей, каждый музыкант находится в своей «епархии»: кто-то, дескать, в квартире, ну а лидеру Владимиру «Карабасу» Капцову и вокалистке Ксении Северюхиной посчастливилось прорваться на репетиционную базу. Антон «Пух» Павлов, находится в студии, но вид у него такой боевой, будто он вот-вот готов дать от пор тем гопникам, о которых идет речь в его участке текста.