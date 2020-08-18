Латвия отбирает у Беларуси чемпионат мира по хоккею

Латвия отказывается проводить чемпионат мира по хоккею совместно с Беларусью. Об этом стало известно после внеочередного заседания правительства прибалтийской республики

По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, Рига инициирует переговоры с Международной федерацией хоккея (IIHF) о поиске нового партнера по организации турнира. Это один из многочисленных примеров того, как используют в своих целях массовые протесты в Беларуси «новые друзья» Александра Лукашенко.

Совместная заявка Риги и Минска на проведение чемпионата мира по хоккею была одобрена в 2017 году. Тогда у «батьки» складывались неплохие отношения с руководством прибалтийской республики. Латвия не поддерживала «крестовый поход» Литвы против Белорусской АЭС, Лукашенко задумывался о переориентации литовского транзита на порты Риги, Вентспилса и Лиепаи.

Политическая конъюнктура благоприятствовала тому, чтобы совместно провести чемпионат мира по хоккею.

Но за несколько месяцев до старта турнира в Латвии заговорили о возможности его срыва.

Вернее, первый тревожный звоночек прозвучал в IIHF: вице-президент федерации Калерво Куммола обеспокоился ситуацией в Беларуси, а президент Рене Фазель предложил не делать поспешных выводов и подождать две недели.

«Нет, мы не обсуждали вопрос о переносе чемпионата мира на другие арены или в другие страны. Также мы не обращались к другим странам с вопросом, не хотели бы они принять турнир. У нас есть одобренные заявки от Беларуси и Латвии, и мы работаем с оргкомитетами обеих стран, чтобы провести турнир там», - такими словами Фазель успокаивал взволнованную общественность.

Премьер-министр Латвии между тем заявил о невозможности проведения чемпионата совместно с Беларусью. Министерству образования и науки было поручено связаться с IIHF, чтобы «найти решение и понять, как правильнее всего поступить».

Вообще, Кариньш высказался по этому вопросу очень невнятно. Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестур Козиолс даже уличил средства массовой информации в неверной интерпретации слов премьера: «Такой вопрос (перенос турнира из Минска - прим. ред.) не рассматривается, его на повестке нет. У меня с премьер-министром прямой контакт, мы с ним обсуждали этот вопрос. Он так не говорил, как написали. Он сказал, что нужно обсудить, как поступать в этой ситуации, для чего созвал внеочередное заседание кабинета министров. Насколько нам известно, ситуация непростая, надо обсудить все аргументы и для этого созвать заседание кабинета в понедельник». Помимо прочего, Козиолс усомнился в возможности принятия «каких-то радикальных мер, о чем говорилось в ряде СМИ».

«Я уже говорил: надеюсь, что мы придем к нормальному решению и не станем путать спорт с политикой. В Беларуси есть все для хоккея, он не для политиков, а для спортсменов и болельщиков. И мы занимаемся именно хоккеем, а не политикой», - подчеркнул Козиолс.

Через три дня стало известно, что журналисты все-таки правильно поняли премьер-министра Латвии: он намерен отобрать у Минска право проведения полуфинальных и финального матчей чемпионата мира по хоккею.

Этот вопрос обсуждался на внеочередном заседании правительства, о котором говорил Козиолс. После него Кариньш озвучил свой план действий: «Призовем IIHF вместо Беларуси найти другую страну. Если федерация откажется и ситуация в Беларуси по-прежнему не изменится, правительство может принять решение, что Латвия не будет участвовать в организации Чемпионата мира 2021 года».

Попахивает шантажом.

Руководство прибалтийской республики не просто угрожает отказаться от проведения ЧМ по хоккею - в случае демарша турнир может вообще не состояться. На его подготовку нужно время, а времени и так осталось немного: девять месяцев.

С учетом того, как развивается ситуация в Беларуси, позицию Латвии могут поддержать другие страны - участницы турнира.

На возможность бойкота чемпионата мира уже намекнул президент Федерации хоккея Финляндии Харри Нуммеля: «Во всем мире спорт и ответственность идут рука об руку. Конечно, соревнования должны проводиться только в безопасных местах. Если судить по опубликованной информации, Беларусь в этом плане вызывает вопросы. В любом случае, широкого обсуждения этого вопроса пока не было».

С подачи Латвии широкое обсуждение наверняка начнется. И тогда окажется, что многие страны мира поддерживают идею оставить Минск без чемпионата мира по хоккею. Одни будут сетовать на политическую нестабильность и беспорядки в белорусской столице. Другие укажут на недопустимость проведения международного праздника спорта в «последней диктатуре Европы».

Международная федерация хоккея окажется в затруднительном положении, если Светлана Тихановская действительно объявит себя президентом и получит поддержку лидеров Западного мира. Как после этого сборным США или Канады отправляться в гости к Лукашенко, который в США и Канаде будет официально признан узурпатором?

Латвия будет доказывать функционерам IIHF, что единственный гарантированный способ провести ЧМ-2021 - это найти новую арену для заключительной части турнира. Пока еще не поздно.

Попытка отобрать у Минска право проведения чемпионата мира по хоккею стала одним из многочисленных примеров того, как на волне массовых протестов в Беларуси повели себя «новые друзья» Лукашенко.

Перед выборами «батька» активно вживался в роль защитника белорусского суверенитета, на который якобы позарилась Москва. Завершающим аккордом этой драмы стал арест «российских боевиков» накануне дня голосования. Видимо, Лукашенко всерьез рассчитывал на снисходительность Запада после своей, мягко говоря, неоднозначной победы.

И что он получил в итоге?

США и Европа не просто оказывают всестороннюю поддержку белорусской оппозиции - они используют для давления на Лукашенко самые грязные приемы. Даже президент Латвийской федерации хоккея призывает «не путать спорт с политикой». Премьер-министра Кариньша это не останавливает. Борьба за «свободную Беларусь» требует жертв!

У Лукашенко никогда не было и не будет шансов отмыться от клейма «последнего диктатора Европы». Вопрос лишь в том, не поздно ли ему делать выводы.