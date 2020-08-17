Санаторий для Лукашенко: об активах Белоруссии на Кубани и в Крыму

14:09

В России с подведомственного управлению делами президента Белоруссии санатория потребовали крупную сумму долга. Белорусское правительство пытается опротестовать взыскание 235 млн рублей

Президентские санатории



В период президентства Александра Лукашенко (с июля 1994 года) управление делами главы Белоруссии выступило учредителем как минимум трёх санаториев в Краснодарском и Ставропольском краях.

В декабре 1994 года в Кисловодске главным управлением лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений управделами президента Белоруссии было учреждено акционерное общество закрытого типа - санаторно-оздоровительный комплекс «Белая вежа». Он проработал до августа 2004 года и был ликвидирован.

Директором выступал Азрет-Ази Чотчаев. Он же на сегодня является руководителем кисловодского санаторно-оздоровительного комплекса «Белая вежа», о собственниках которого в ЕГРЮЛ данных нет, но при этом по ОКФС (общероссийский классификатор форм собственности) - это собственность иностранных юридических лиц. Создано юрлицо в 1997 году. Из материалов судов известно, что «Белая вежа» арендует у администрации Кисловодска земельный участок площадью 68 400 кв. м на улице Войкова, 39.



Санаторий «Беларусь». Сочи. Фото с сайта Sochi-belarus.ru

В Краснодарском крае на сегодня сразу два действующих санатория управделами президента Белоруссии в статусе госучреждений. Санаторий «Беларусь» был учрежден в Сочи в июне 1997 года. Директором с 2017 года является Геннадий Леонидович Колесник. Данные последнего схожи с данными бывшего начальника учреждения образования «Могилёвский колледж МВД Республики Беларусь», полковника милиции Колесника, получившего образование в Саратовском училище.

По открытым данным, санаторий «Беларусь» был поставщиком как минимум по 15 госконтрактам в РФ на общую сумму 5,1 млн рублей. Среди заказчиков услуг - ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России, ООО «Башнефть-Сервис», АО «Порт Ванино».

В августе 2007 года санаторий совместно с белорусским республиканским унитарным предприятием «Центркурорт» учредили ЗАО «Красная поляна». Оно работает в Сочи в ресторанной сфере. Уставный капитал - 100 тыс. рублей, директор - Борис Славгородский.

Второй краснодарский курорт управделами работает в посёлке Майский Туапсинского района Кубани. Санаторий «Белая Русь» создан в январе 2002 года. С 2005 года его возглавляет Олег Неверкевич - бывший депутат Законодательного собрания Краснодарского края (замглавы комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма), а также экс-депутат Туапсинского районного совета. На сайте посольства Белоруссии указан как почётный консул республики в Краснодаре.

«Белая Русь» была исполнителем по двум контрактам АО «Туапсинский морской торговый порт».

Ещё один актив администрации главы Белоруссии - это санаторий «Белоруссия» в посёлке городского типа Кореиз (Ялта) Крым. Государственное медучреждение было учреждено в сентябре 1999 года, а новый основной регистрационный номер в соответствии с законодательством РФ ему присвоили в январе 2015 года - после вхождения Крыма в состав РФ.

Директор санатория - Андрей Филон. Данные последнего совпадают с данными бывшего руководителя одного из секторов управления делами президента Белоруссии и фигуранта коллегии управления, в которую он вошёл в 2016 году.



Санаторий «Белоруссия» пгт. Кореиз. Крым. Фото с сайта Belorussia-crimea.ru

Скандальные суды



На сегодня в арбитражах России рассматриваются несколько скандальных дел, связанных с активами Белоруссии в России. К примеру, минская компания «Трайпл» потребовала с сочинского санатория выплатить некий долг по договору займа от 2011 года - причём 57,2 млн рублей погасить правами собственности на апартаменты, расположенные по адресу санатория, а более 26,4 млн рублей - в денежном виде.

Арбитраж Краснодарского края, отметив, что иск подан не по подсудности, вернул его. Претензии могут быть повторно поданы в Высший хозяйственный суд Белоруссии.

Тем временем правительство Белоруссии в российском арбитраже пытается обжаловать решение международного арбитража, по которому оно должно выплатить свыше 3,23 млн долларов США (235 млн рублей) как возмещение убытков, которые были причинены «неисполнением обязанности, предусмотренной пунктом 2.7 гарантии правительства Республики Беларусь №873/138 от 30.06.2011 года». Взыскателем выступает ООО «УК «Давинчи».

Возвращаясь к санаториям управделами президента Белоруссии. В конце июля 2020 года было завершено многолетнее дело, тянувшееся с 2013 года, в котором ответчиком выступал санаторий «Беларусь». Решением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда в пользу ООО «Финансово-строительная группа «Корпорация» с санатория было взыскано 49 858 955 рублей задолженности.

В основе спора лежал договор подряда на 160 млн рублей на продолжение строительства отеля апартаментного типа на улице Политехническая, 62, по которому общая сумма работ в итоге составила 172,55 млн рублей. Заказчик увеличение стоимости работ не признал, что и послужило основанием для обращения в суд.

Тяжба с учётом экспертиз продлилась почти семь лет. К моменту вынесения вердикта подрядчик успел обанкротиться. В конце июля 2020 года по просьбе санатория исполнение судебных актов о взыскании долга было приостановлено до окончания рассмотрения кассационной жалобы.

Помимо этого, на 16 сентября 2020 года в арбитраже Краснодарского края назначено заседание по ещё одному затяжному спору. Истцом выступает всё то же ООО «Финансово-строительная группа «Корпорация», но в этот раз с президентского санатория требуют свыше 9 млн рублей неосновательного обогащения.

Два года назад фигурантом крупного финансового спора стал санаторий «Белая Русь». ООО «Манолиум-Процессинг» из Москвы требовало наложить арест на имущество санатория как обеспечение иска, поданного к Белоруссии в международный инвестиционный арбитраж на основании договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 года (сумма иска - 208,2 млн долларов США). Под арест общество просило «отправить» 12 зданий и сооружений, права аренды участка площадью 225 323 кв. м. Суд требование посчитал необоснованным и в аресте отказал.

Проверки надзорных органов



Санаторий «Беларусь» был объектом проверок надзорных инстанций 45 раз. Без нарушений не обходилось. К примеру, в феврале 2019 года управление Роспотребнадзора, проведя проверку, обнаружило, что «на первом этаже корпуса для проживания детей в номерах для проживания полы не имеют гладкого покрытия, с нарушением целостности (паркетное покрытие не циклевано, с дефектами)», «перед открытием ДОЛ не проведена противоклещевая (акарицидная) обработка территории», «в бассейне не установлено место оборудования кранов для отбора проб воды для исследования по этапам водоподготовки, а именно поступающей до и после фильтров, нет сведений о концентрации дезинфектантов», «показатели остаточного хлора определяются субъективным методом (на глаз)», «для обеззараживания воды в бассейне используются дезинфектанты фирмы Аквалеон «Дезинфектор», не имеющие сопроводительных документов».

А в августе 2018 года ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю привлёк должностных лиц санатория к административной ответственности за то, что не было обеспечено выполнение ранее выданного предписания госпожнадзора - «по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности».

Санаторий «Белая Русь» проверяли 37 раз, и завершились проверки не без выявленных нарушений. К примеру, в марте 2019 года управление Роспотребнадзора обнаружило нарушения санитарных правил и норм в домиках, а также в пищеблоке. Например, «в холодильнике на пищеблоке хранился для приготовления блюд творог в количестве 4,7 кг без маркировочных ярлыков или их копии».

Автор: Анастасия Степанова