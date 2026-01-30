Исполнитель: AiRushV, Название: «AiRushV», Стиль: рок, Год: 2025

Мы часто задаемся вопросом, что спели бы Владимир Высоцкий или Игорь Тальков, доживи они до наших смутных времен. Ответ на это попытался дать проект AiRushV. Группа пытается творить в стиле Виктора Цоя, Михаила Горшенева, Егора Летова и Юрия Хоя — малый джентльменский набор для нынешних исполнителей, которые хотят выбрать кратчайший путь к своей аудитории.

Пикантность ситуации в том, что Игорь Тальков долгое время не входил в этот избранный круг культовых авторов. Второй парадокс — в песне «Мы встанем» ощутим ярко выраженный протест против цифровой реальности, притом, что AiRushV позиционирует себя как проект, сочиняющий с применением ИИ. В «Мы встанем» действительно ощутим наивный перестроечный пафос, но отсутствует фирменная тальковская хрипотца. Но в научном мира сказали бы, что это нем умаляет достоинств песни. И, как свидетельствует о «Мы встанем» любимый AiRushV ИИ, «это музыка, которая объединяет, которая напоминает о нашей внутренней силе и о том, что вместе мы действительно можем все».