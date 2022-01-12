Аборт мозга (сингл)

Исполнитель: Аборт мозга, Название: «Надо бороться», Стиль: панк-рок, Год: 2021

История знает немало примеров, когда запись кавер-версии вдыхала в группу новую жизнь. Прозвучавший в «Ассе» «Город золотой» открыл «Аквариуму» доступ к многомилионной аудитории. «Беспечный ангел» «Арии» обеспечил ей радиоэфиры, фестиваль «Нашествие» и повлек за собой массу других активностей. А о том, каким крестом стал для «Чижа и Со» «Фантом» даже говорить излишне: 20 лет без альбомов, но залы битком, а народ все время скандирует сами знаете чего…

К 2015 году улан-удэнская группа «Аборт мозга» фактически была в анабиозе. И тут лидер команды The Fake Idol Максим Бутов предложил им записать песню на стихи Владимира Маяковского» «Надо бороться». Алхимия, возникшая между музыкантами в процессе работы над этим материалом, привела впоследствии к перезапуску «АМ» и записи знакового диска «Мания». О нынешней феноменальной форме «Аборта мозга» говорилось не раз. Достаточно того, что вместо убогих цифровых синглов коллектив упрямо делает каждый раз коллекционные физические носители — пусть даже и с одной песней. На «Надо бороться» песня тоже одна, но в трех версиях + клип.

Владимир Маяковский сочинил «Надо бороться» во времена оголтелой антирелигиозной пропаганды в молодом СССР. Тогда он промышлял агитками, которые и писал, и рисовал, и это было далеко не самой сильной стороной его творчества. Бог поругаем не бывает, и любые инвективы в его адрес оборачиваются Ему во славу, ну а извергателю хулы возвращаются бумерангом. На примере Маяковского это работает так: в стихотворении едва ли не самой сильной оказывается строчка, выросшая из церковнославянской богослужебной лексики («в присказках, пословицах Господь славлсловится»), ну а как закончил свой путь сам Маяковский, уточнять не стоит.

Реанимируя подзабытое ныне стихотворение Маяковского, «Аборт мозга» и The Fake Idol полностью перекодировали его, ничего не меняя в тексте по сути. Вокалистка «Аборта мозга» Сабрина Амо специализируется на психологии сект. Поэтому на передний план в выходят теперь поминаемые в тексте баптисты, хлысты и скопцы. Таковых сейчас либо мало, либо они относительно безопасны, так что группа делает акцент на «Свидетелях Иеговы», карикатурно присутствующих на обложке и в видеоклипе. Особенно удался кадр, где толстый пастор в тесных труселях протягивает (но не отдает) конфетку ангелоподобному мальчику. Тоталитарное ультраподчинение вместо лакомства — то еще удовольствие!

Версия «Надо бороться» от The Fake Idol звучит в духе «Гражданской обороны», и в этом есть свой резон. Уже приходилось упоминать в контексте «Аборта мозга» песню Егора Летова «Евангелие», но что поделаешь, если методика утверждения метафизической вертикали от противного у обоих исполнителей схожая! Ожидаемо, что «Надо бороться» бьет не только по тоталитарным сектам как таковым, но и по лицемерным прихожанам восточной церкви, которые растерзать готовы ближнего, которые не соответствуют утвердившегося в их воспаленном сознании фейкового идола. Для таких псевдоправославных опричников на CD-издании предусмотрен нарочито отпугивающий слоган из тех же советских атеистических закромов: «Религия яд — береги ребят». Как говорил Христос, «кто может вместить, да вместит».

Стоит ли уточнять, что борьба ведется не с Богом, а с искаженными представлениями о Нем? Сказано было действительно многое, так что лучше вовремя замолчать. Понимая это, в качестве третьего трека на альбоме музыканты разместили инструментальную версию песни. И это лучшее, что можно сказать о Творце, потому что в момент остановки внутреннего потока сознания Он Сам заговорит в нас...