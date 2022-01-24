Армейские закрома. Что хранит Министерство обороны РФ на военных складах?

16:24 24.01.2022

Минобороны хранит на своих складах как боевые единицы, которые могут пойти в ход, так и достаточно раритетные вещи, уже не используемые войсками и представляющие лишь историческую ценность

Как оснащена наша армия, чего на складах больше всего и как долго хранится сухой паёк для солдат?

В начале этого года Министерство обороны обновило статистические данные об оснащённости армии современным оружием, сейчас эта цифра составляет 71,2%. Военная же техника исправна на 95%. То, что хранится на складах, активно не используется военнослужащими: лежит в резерве, либо устарело и ответственным лицам приходится определять судьбу той или иной вещи. Например, по данным международного рейтинга GlobalFirepower, Россия находится на первом месте по танковому оснащению — у нас их числится 12 тысяч единиц. Однако только 3 тысячи постоянно эксплуатируются в воинских частях для учений, остальные 9 тысяч танков стоят на базах в резерве. Без каких-либо проблем их можно привести в боевое состояние.

Также на складах хранится огромное количество автоматов и другого оружия. Например, AK-74. В годы СССР единиц этого автомата произвели очень много — более 25 млн штук, поэтому к 90-м годам от закупок новых партий пришлось отказаться. Помимо этого оружия, в запасе большое наличие пистолетов ТТ — всего их выпустили более 1,7 млн штук.

На базы хранения продолжает поступать устаревшее оружие, техника, одежда, кухонный инвентарь и прочее. Например, винтовки Мосина, автоматы ППШ, «Наганы». Это самые настоящие раритеты, которые не уничтожают, хотя менее ценное устаревшее оружие постепенно отправляют на переплавку. Среди старых, но важных образцов, на базах есть снаряды от «Катюши», произведённые в 1943 году.

Иногда киношники обращаются на военные базы, чтобы достать подлинную армейскую одежду того времени. Однако не всегда им могут предоставить определённые вещи. Чаще всего это связано с тем, что все крупные базы хранения вещевого армейского имущества находятся теперь под управлением ФСИН и других органов.

Кроме того, у вещевого имущества есть сроки хранения: караульные тулупы могут лежать на складе даже ни разу не тронутыми 20 лет, но по истечении этого срока их обязательно заменят новыми.

Ещё более тщательно следят за сроком годности съестных припасов, которые хранятся здесь же для выдачи сухого пайка солдатам в походах. Просроченной тушёнки здесь не найти: во-первых, срок ее годности составляет два года, а во-вторых, запасов пищи теперь не так много из-за того, что армия перешла на аутсорсинговую систему питания. Военнослужащих кормят профильные комбинаты, которые сами работают с поставщиками продуктов, сами контролируют качество сырья, привозят его в военные части, а уже на месте повара тех же комбинатов готовят солдатам пищу на шведский стол. Продовольствие завозят даже в труднодоступные регионы, например, на БАМ, который сейчас строят военнослужащие. Стоит отметить, что подобная система позволила освободить и самих солдат от дежурств в столовой. Благодаря этому у бойцов появилось больше свободного времени, которое они тратят на военную подготовку и отдых.

Периодически на складах проходит инвентаризация. Если здесь чего-то не хватает, то запасы своевременно пополняют. Кроме того, если техника вышла из строя, то её быстро чинят и при необходимости вводят в эксплуатацию до полного износа.

