В России спецгруппа займется включением иностранных слов в словари

В России создадут специальную рабочую группу, которая займется вопросами включения новых слов в нормативные словари русского языка. Об этом сообщили «Известиям» в Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН. Необходимость такой работы возникла после вступления в силу с 1 марта 2026 года закона, направленного на ограничение чрезмерного использования заимствований, и из-за обращений предпринимателей, которые надеются избежать штрафов за их использование на вывесках, в меню ресторанов, на упаковках продуктов.

По словам председателя Объединения многодетных семей Москвы Натальи Карпович, рабочая группа уже начала рассматривать первые обращения. Речь идет о словах, которые активно используются в повседневной речи и помогают точнее выражать современные понятия.

При этом лингвисты отмечают, что группа не сможет обязать составителей словарей включать те или иные слова, а лишь даст рекомендации. Если они будут приняты, новые лексические единицы могут появиться в словарях примерно в течение года.

В ИРЯ РАН привели пример заимствованных слов, уже укоренившихся в языке, — таких как «коуч» и «коучинг». Несмотря на то что профессия коуча официально закреплена в классификаторе и образовательных программах, эти слова до сих пор отсутствуют в нормативных словарях.

В институте подчеркнули, что вопрос включения подобных слов имеет не только лингвистическое, но и юридическое значение. Сейчас в ИРЯ РАН поступают обращения от бизнеса и частных лиц с просьбой зафиксировать те или иные слова в словарях, однако устоявшейся практики такого механизма пока нет. Ожидается, что новая рабочая группа поможет выработать подход к решению этой задачи.