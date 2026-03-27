В России спецгруппа займется включением иностранных слов в словари
В России создадут специальную рабочую группу, которая займется вопросами включения новых слов в нормативные словари русского языка. Об этом сообщили «Известиям» в Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН. Необходимость такой работы возникла после вступления в силу с 1 марта 2026 года закона, направленного на ограничение чрезмерного использования заимствований, и из-за обращений предпринимателей, которые надеются избежать штрафов за их использование на вывесках, в меню ресторанов, на упаковках продуктов.
По словам председателя Объединения многодетных семей Москвы Натальи Карпович, рабочая группа уже начала рассматривать первые обращения. Речь идет о словах, которые активно используются в повседневной речи и помогают точнее выражать современные понятия.
При этом лингвисты отмечают, что группа не сможет обязать составителей словарей включать те или иные слова, а лишь даст рекомендации. Если они будут приняты, новые лексические единицы могут появиться в словарях примерно в течение года.
В ИРЯ РАН привели пример заимствованных слов, уже укоренившихся в языке, — таких как «коуч» и «коучинг». Несмотря на то что профессия коуча официально закреплена в классификаторе и образовательных программах, эти слова до сих пор отсутствуют в нормативных словарях.
В институте подчеркнули, что вопрос включения подобных слов имеет не только лингвистическое, но и юридическое значение. Сейчас в ИРЯ РАН поступают обращения от бизнеса и частных лиц с просьбой зафиксировать те или иные слова в словарях, однако устоявшейся практики такого механизма пока нет. Ожидается, что новая рабочая группа поможет выработать подход к решению этой задачи.
Нет, у нас гарантированно не будет безработицы для любителей изображать бурную деятельность в разных комиссиях по разруливанию САМЫХ ЖГУЧИХ, можно сказать, АБСОЛЮТНО КРИТИЧЕСКИХ проблем страны в условиях ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. Таких, как: узаконивание слов "коуч" и "коучизм"; создание стандарта для шариковых ручек и ГОСТов на мороженое и свежие фрукты (определение, что такое сгнившие и ещё не очень?); разработка цветовой формы одежды медработников по должностям; резервирование красивых авто-номеров через Госуслуги; удушение marketplaces запретом скидок и принуждением их работать только через почту; ... Это перечисление "важнейших государственных задач" по заголовкам ленты новостей КМ всего лишь за последние две недели. Нет, в этом секторе "экономики" РФ безработицы не было, нет и никогда не будет.
Вместо того, чтобы противодействовать засорению языка словами, которыми заменяют вполне адекватные русские аналоги из-за лени и недообразованности говорящих и пишущих, они решили заняться внедрением в русский язык иноземного мусора. «Не только буллинг: объяснено, что стоит за нападениями и шутингом» (Заголовок из МК), «В итерациях задействована группировка из 15 кораблей» (svpressa). Тренды, бренды, коучи, инклюзивность, таргетация, шопинг – вся эта шелуха, мешанина «французского с нижегородским» служит для затуманивания смыслов, демонстрации псевдо-образованности и принадлежности к определенным кругам. Ограниченное внедрение иностранных слов имеет смысл лишь в профессиональных сферах при отсутствии русских аналогов.
Как покруче изуродовать русский язык.Засорить так,чтобы люди перестали думать по-русски,-образно,чтобы в голове была каша.
Будут засорять русский язык научными методами.