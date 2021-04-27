Между наукой и декретом

Сергей Черняховский: «Забота государства должна проявляться в том, чтобы и женщины, и мужчины имели такие зарплаты и рабочие места, которые обеспечат им уровень жизни, не требующий дополнительных выплат от государства»

Это хорошо, конечно, что женщины, ушедшие в отпуск по уходу за ребенком, будут получать 100 процентов своей рабочей зарплаты. Хотя требует уточнения: 100% зарплаты или 100% оклада.

И хорошо, что размер этой оплаты не будет зависеть от стажа. Только пока непонятно: одна сотрудница приходит на работу, получает зарплату, работает полгода или даже год – и уходит в декрет. Другая работает пять лет – и уходит в декрет. И каждая будет получать сто процентов оплаты?

Еще: вот приходит она уже в положении. Отказать в приеме на работу ей по закону нельзя. Ее принимают и через два месяца она берет декретный отпуск – на годы. Ей за эти два месяца все эти годы будут платить 100% зарплаты… И кто – работодатель или государство?

Хотя вообще это хорошо. Хорошо и то, что семьи с детьми получат поддержку. И что поддержку получат матери-одиночки.

Но вот есть другой вопрос: а как обстоят дела с обращением к Путину Анастасии Проскуриной - где она сама, кого наказали за неисполнение указа Президента о зарплатах научных работников и преподавателях в 200% по отношению к средней по экономике региона…

СМИ писали, что приехавшие в ее институт сотрудники Следственного комитета больше выбивали показания из Проскуриной о том, кто ее «подговорил» огласить перед Президентом такую порочащую Минобрнауки и Минфин информацию, нежели выясняли, почему и кто нарушает указ Президента.

Выехавший на место министр Фальков, по сути, объявил сказанное ею не соответствующим действительности… Или соответствующим? А какова судьба Проскуриной сегодня… Нигде не пишут… И если все сказанное ею правда – кто и как наказан и уволен… И, что самое главное – указ Президента Фальков с Силуановым выполнять будут или нет? НЕ отчет составлять о том, что он исполняется, а деньги платить: сотруднику на средней должности – две средние зарплаты по региону. На менее высокой – меньше, на более высокой – больше. В среднем - как раз как в указе и написано… Или как всегда, средняя будет считаться по среднеарифметической между зарплатой лаборантки и зарплатой директора…

Вот в учреждениях культуры, когда это министерство возглавлял Мединский, среднюю сознательно выводили за вычетом зарплаты руководящего персонала. Она шла отдельной строкой, а реальные зарплаты считались по их реальному уровню. И были высокопоставленные лица, которые обижались: почему библиотекари и работники музеев получают больше водителей троллейбусов… Правда, там теперь другой министр…

На практике сегодня уборщица или дворник имеют больше ученого со степенью кандидата наук. А уборщица в коммерческой фирме – больше доктора наук, профессора. Похоже, обещанная Президентом поддержка бизнеса потому и нужна: чтобы обеспечить достойный уровень жизни уборщиц, охранников и секретарш в коммерческих структурах.

Послание ведь позволяет читать его и так: поможем самым нуждающимся, чтобы не умерли, и бизнесу – чтобы богател и дальше. Остальные – и так выживут.

Ну, а научные сотрудники – никто силой в науку не гнал. Знали, куда шли. Да и вообще, по мнению некоторых комментаторов, их в стране что-то слишком много, а чем занимаются – непонятно. И комментатору непонятно, что если на то пошло, платить ученым столько, сколько платят сейчас, то и будет такая работа, что будет непонятно, чем они занимаются.

Правда, с Проскуриной было не так. И в эфир с Президентом она потому и попала, что были результаты, которые стоили того, чтобы показать ее Президенту. То есть явно не рядовые. Только за научные достижения теперь не платят.

Отсюда хороша идея: всех молодых женщин-ученых, заодно преподавателей вузов – от их работы отстраняем. И бросаем на деторождение. Желательно с медицинской корректировкой и так, чтобы за раз не менее трех рождалось. И за каждого – полмиллиона при рождении и по десять рублей в месяц.

Это у Грибоедова было: «Муж-мальчик, муж-слуга, из жениных пажей, высокий идеал московских всех мужей». А в рвущейся в будущее постсоветской России будет «жена-матка-производительница». Можно даже и не жена – можно ведь мобилизованных на решение демографической проблемы женщин-ученых оплодотворять искусственно…

А мужья – ну, кто наукой ради удовольствия и за копейки, кто бизнесом ради наживы за миллионы.

А в науке оставляем только мужчин и женщин недетородного возраста. И путь работают за нынешние копейки – непонятно же, чем занимаются.

Нелепо спорить с тем, что дети – это замечательно. Правда, не потому, что стоит задача «решить демографическую проблему» - это задача не для уважающей себя страны, а для конско-племенного завода.

Дети – это огромное человеческое счастье. И нормальным является такое положение вещей, когда нормальные здоровые работоспособные люди имеют возможность иметь семью, детей и дом без того, чтобы это превращалось в финансовую проблему. И без того, чтобы им нужно было помогать, как нищим.

Когда говорят, что вводимые и выдаваемые пособия хотя и копеечные, являются символом того, что государство матерей не оставит и заботу о них проявит, чтобы они не боялись рожать детей, они по формальному посылу правы. Только не правы в том отношении, что забота государства должна проявляться в том, чтобы и женщины, и мужчины имели такие зарплаты и рабочие места, которые обеспечат им уровень жизни, не требующий дополнительных выплат от государства.

Кстати, если и говорить о демографической проблеме, то достаточно спорно, нужно ли стремиться увеличить народонаселение. Просто потому, что с экономически-производственной точки зрения скорее нужно создавать технически уже сегодня возможное производство, когда непосредственно в той же производственной сфере достаточно будет занимать десятую часть населения, а остальные будут работать в сфере научного и художественного творчества, здравоохранения, обучения, поиска нового: технологий, открытий, звезд, знания, материалов…

Только вот для всего этого нужно уже сейчас нормально платить ученым. Потому что дело даже не в том, что за копейки никто открытий делать не будет - при демонстративном неуважении к ученым никто открытий делать не будет.

Равно как при требовании оценки работы ученого по публикациям в журналах стран, проявляющих отрытую враждебность к России.

Правда, есть и еще один интересный вопрос: а объявленные меры поддержки женщин и семей с детьми будут выполняться так же, как обещания ученым зарплаты по среднему уровню от средней в экономике региона?

Конечно, кто-то, кому очень хочется оправдать эту странную ситуацию, может сказать: «Ну так ученых еще родить нужно!», только он забывает, что есть уже рожденные. И что те же потребности страны требуют, чтобы наукой занимались сегодня, а не спустя десятилетия. А тех детей, которые будут рождены благодаря поддержке государства, тоже еще нужно будет учить и лечить. И что такое наука и почему ей нужно заниматься – наглядно показывать.

Как бы то ни было, в начале года Президент поручил Силуанову и Фалькову разобраться в ситуации с «казусом Проскуриной» к апрелю месяцу.

Очень интересно узнать результат. И имена виновных в неисполнении указа. И данные об их отставках.



