Reuters: не менее 40% нефтеэкспортных мощностей России приостановили работу

Как минимум 40% российских мощностей по экспорту нефти приостановили работу после ударов украинских беспилотников по НПЗ, терминалам и портовой инфраструктуре, атак на трубопровод «Дружба» и захвата некоторых танкеров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters. Агентство заявляет, что его подсчеты основаны на анализе текущих рыночных поставок и заявленных экспортных мощностей.

За последние несколько недель ударам подверглись порты в Новороссийске, Приморске и Усть-Луге. Reuters отмечает, что терминал в Новороссийские с ежедневной мощностью около 700 тыс. баррелей после атаки украинских БПЛА отгружает нефть в объемах ниже обычных. По данным трейдеров, на которых ссылается агентство, недавние захваты в Европе нескольких танкеров, перевозивших российскую нефть из Мурманска, нарушили поставки сырья через этот северный порт, которые в обычное время составляют около 300 тыс. баррелей в день.

Reuters отмечает, что, столкнувшись с нарушениями поставок в западном направлении, Россия пытается компенсировать их экспортом нефти по восточным маршрутам, в основном в Китай, по трубопроводам, а также морским путем через порты Сахалина.