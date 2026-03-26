Reuters: не менее 40% нефтеэкспортных мощностей России приостановили работу

Как минимум 40% российских мощностей по экспорту нефти приостановили работу после ударов украинских беспилотников по НПЗ, терминалам и портовой инфраструктуре, атак на трубопровод «Дружба» и захвата некоторых танкеров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters. Агентство заявляет, что его подсчеты основаны на анализе текущих рыночных поставок и заявленных экспортных мощностей.

За последние несколько недель ударам подверглись порты в Новороссийске, Приморске и Усть-Луге. Reuters отмечает, что терминал в Новороссийские с ежедневной мощностью около 700 тыс. баррелей после атаки украинских БПЛА отгружает нефть в объемах ниже обычных. По данным трейдеров, на которых ссылается агентство, недавние захваты в Европе нескольких танкеров, перевозивших российскую нефть из Мурманска, нарушили поставки сырья через этот северный порт, которые в обычное время составляют около 300 тыс. баррелей в день.

Reuters отмечает, что, столкнувшись с нарушениями поставок в западном направлении, Россия пытается компенсировать их экспортом нефти по восточным маршрутам, в основном в Китай, по трубопроводам, а также морским путем через порты Сахалина.

  1. 26.03.2026, 19:35
    Гость: Европеец

    Пишем - fuel prices in EU countries today и посмотрим cargopedia.
    Цена солярки как ты пишешь 2,30 сегодня была только в Бельгии, Дании и Норвегии - в очень богатых странах Европы. В которой из них ты прозябаешь ?
    В очень многих бензин колеблется около 1,5 евро как и в моей стране.
    Не умеешь ты врать - зачем тогда позоришься ?

  2. 26.03.2026, 19:21
    Гость: Европеец

    На твой бред реагировать - себя не уважать.
    Назови страну, в которой всё то о чём ты тут несёшь враки и я тебе до 1 часа пошлю цены из магазинов, пенсии, заработки, ЖКХ за снятые квартиры - всё что душе угодно.
    Ты никогда ЕСовцем не был. Но сам этот факт не прискорбен, хуже то, что и врать качественно не умеешь.
    Даже в Швеции цены на продукты часто ничем от российских не отличаются.
    А что касается топлива - для любого настоящего ЕСовца цена 2,30 за литр не составит больших проблем - считать это проблемой может только житель Урюпинска с ценой топлива 0,8 евро и зарплатой 30.000 деревянных.

  5. 26.03.2026, 18:32
    Гость: Вячеслав

    Анекдот. Старый.
    Доктор, сделайте, чтоб я как мой сосед мог за ночь четыре раза.
    А кто это сказал?
    Дак сосед и говорит.
    Ну так и Вы говорите.
    Ps. Это про то, что любой здесь может придумать сказку покруче.

