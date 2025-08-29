Down Elewator «The Sequence»

Исполнитель: Down Elewator, Название: «The Sequence», Стиль: индустриальный рок; Год: 2025

Прохор Алексеев (Алексей Мостиев) известен как участник тандема «Прохор и Пузо», группы «Собаки Табака», диджей и один из держателей «Рюмочной Зюзино», доживающей, по слухам, свой последний сезон. Проекты разные и замысловатые, а если мы попытаемся подвести их под какой-то общий знаменатель, то в сухом остатке останется мрачный индастриал. Именно в таком ключе был выдержан сольный проект самого Прохора Down Elewator, выжимку лучших песен которого с 2012 по 2019 годы его рулевой выпустил на лейбле «Союз Мьюзик».

Вязкий, вводящий в транс, драйв, периодические гитарные атаки, глухой голос, чаще бормочущий, нежели выводящий мелодию… Тексты лаконичны и, скорее устанавливающие некие створенные столбы, нежели несущие глубокий смысл. Но в таких песнях, как «Someday», они отлично передают вектор этих песен, которые стремятся унести куда-то в заоблачные дали, но зачастую ввергают слушателя в еще больший депрессанс, нежели тот, который у него уже был. Причем в этом, кажется, и заключается концепт Прохора Алексеева…

Что-то выделять было бы неуважением к участникам Down Elewator, которые позаботились если не о монолитности, то каком-то продуманном чередовании всех оттенков спектра персональной монохромной радуги. Кручину лучше разгонять (в любом из смыслов этого слова) под пестрящий гитарными перегрузами «Crush That Bones», а крушение мечты наблюдать под индустриальную морзянку «Signal» и «Radience».

Хоррор-дэнсовая «Rampage II» (интересно, где первая часть?) даст понять, что первый круг ада вам откроектся уже на палубе отданного под диско-клуб старого корабля. О том же самом скажет и оформление черно-белого диджипака, которое должно особенно порадовать сотрудников судостроительных заводов.