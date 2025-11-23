Украина и ЕС настаивают на прекращении огня до переговоров с Россией
Украина и ее европейские союзники будут настаивать на прекращении огня по текущей линии фронта до начала переговоров с Россией. Это условие входит в план Евросоюза по урегулированию конфликта, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.
По информации собеседников агентства, в своем встречном предложении ЕС требует от США гарантий безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 устава НАТО. Она предполагает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран блока считается нападением на весь альянс.
Кроме того, Евросоюз предлагает использовать замороженные российские активы для восстановления украинской территории и выплаты компенсаций Киеву. Если Москва не согласится, активы останутся замороженными. Согласно плану США, лишь часть российских активов будет инвестирована в восстановление Украины, причем Вашингтон получит 50% прибыли от этой операции.
ЕС также не согласен с пунктами плана США, касающимися территориальных вопросов. Вашингтон предлагает признать Крым и Донбасс де-факто российскими. Если условия соглашения будут соблюдаться, Евросоюз допускает постепенное снятие санкций с России.
23 ноября в Женеве проходит встреча советников по нацбезопасности США, Украины и Европы по поводу плана по урегулированию российско-украинского конфликта. Со стороны Соединенных Штатов в переговорах участвуют спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.
