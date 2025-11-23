Украина и ЕС настаивают на прекращении огня до переговоров с Россией

Украина и ее европейские союзники будут настаивать на прекращении огня по текущей линии фронта до начала переговоров с Россией. Это условие входит в план Евросоюза по урегулированию конфликта, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.

По информации собеседников агентства, в своем встречном предложении ЕС требует от США гарантий безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 устава НАТО. Она предполагает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран блока считается нападением на весь альянс.

Кроме того, Евросоюз предлагает использовать замороженные российские активы для восстановления украинской территории и выплаты компенсаций Киеву. Если Москва не согласится, активы останутся замороженными. Согласно плану США, лишь часть российских активов будет инвестирована в восстановление Украины, причем Вашингтон получит 50% прибыли от этой операции.

ЕС также не согласен с пунктами плана США, касающимися территориальных вопросов. Вашингтон предлагает признать Крым и Донбасс де-факто российскими. Если условия соглашения будут соблюдаться, Евросоюз допускает постепенное снятие санкций с России.

23 ноября в Женеве проходит встреча советников по нацбезопасности США, Украины и Европы по поводу плана по урегулированию российско-украинского конфликта. Со стороны Соединенных Штатов в переговорах участвуют спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. 

  2. 23.11.2025, 23:44
    Гость: Пилот

    Правители РФ готовы отдать все замороженные активы за рубежом Трампу в США. И купить на них 100 гражданских самолетов Боинг и промышленное оборудование.

  4. 23.11.2025, 22:51
    Гость: Европеец

    Ваша «логика» игнорирования Европы проста и понятна.
    Вы знаете, что Европа в этой связи намного сильнее Америки а потому избегаете переговоров с Европой, делая вид «мёртвого жука» как у нас говорят. Америка для вас не опасна а вот Европа смертельно опасна. Наивно верите тому. Что Европа служанка Америки и что Америка прикажет Европе как должно быть. Хорошо что у тебя ксть ник - вкрнёмся к этой теме.

