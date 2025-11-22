Только 19 процентов детей мигрантов смогли поступить в российские школы

Только 19 процентов детей мигрантов смогли поступить в российские школы, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"После двух требований — предъявить пакет документов и знание русского языка — около 19 процентов детей смогли поступить в школы. То есть документы у них нормальные и экзамен они сдали", — приводит его слова РИА Новости.

С 1 апреля дети иностранных граждан проходят тестирование на знание русского языка для приема в российские школы. При положительном результате ребенка зачислят в образовательное учреждение, в противном случае ему предложат пройти дополнительное обучение. Пересдача возможна не ранее чем через три месяца.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 22.11.2025, 21:49
    Гость: Болтун - находка для шпиона

    Не выдавай государственную тайну! Сталин бы тебя за такие слова.....

  5. 22.11.2025, 21:47
    Гость: ABCD

    Полагаю, минимум 15% из этого числа тупо или натянуты, или по взятке или по звонку от диаспор.

