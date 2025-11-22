13:52 22.11.2025

Только 19 процентов детей мигрантов смогли поступить в российские школы, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"После двух требований — предъявить пакет документов и знание русского языка — около 19 процентов детей смогли поступить в школы. То есть документы у них нормальные и экзамен они сдали", — приводит его слова РИА Новости.

С 1 апреля дети иностранных граждан проходят тестирование на знание русского языка для приема в российские школы. При положительном результате ребенка зачислят в образовательное учреждение, в противном случае ему предложат пройти дополнительное обучение. Пересдача возможна не ранее чем через три месяца.