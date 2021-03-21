Какие бывают сорта груш?

06:46 21.03.2021

Чтобы правильно выбрать лучшие сорта плодовых деревьев, необходимо учитывать особенности климата вашей местности, а также тип почвы.

Многие садоводы прививают груши, например, на кизильник. Груша в средней полосе России распространена почти так же, как яблоня. Многие сорта груши начинают плодоносить уже на второй-третий год после посадки. На пятый год с груши можно снять уже полноценный урожай. При этом груша более устойчива к таким заболеваниям, как парша и плодовая гниль. Практически все сорта груши берут свое начало от уссурийской груши, которая произрастает на Дальнем Востоке, а, значит, морозостойка и богата биохимическим составом плодов.

Технология посадки и ухода за грушей практически ничем не отличается от яблони. Схема посадки 4-4,5 м между деревьями и 5-6 м между рядами. Так как корни у груши стержневые, ямы для ее посадки роют до 1 метра в глубину.

Перечислим 15 популярных и приспособленных к условиям средней полосы России сортов груши и их некоторые особенности:

1.Космическая – плодоносить начинает на 5 год, плоды созревают в конце августа, но хранятся всего в течение двух недель. Можно переработать их в компот или на варенье. Вкус – сладкий.

2.Любимица Яковлева – плоды начинает давать на 5 год, хорошо хранится и перерабатывается.

3.Москвичка – вызревает осенью, хранится до 100 дней. Вкус кисло-сладкий.

4.Чижовская – сочная груша с кисло-сладкими плодами, которые начинают вызревать через два года после прививки. Хранится до 120 дней.

5.Нарядная Ефимова – дает урожай к концу августа, но необходимо снять их до того, как они начнут падать, и тогда груши будут храниться еще до середины сентября.

6.Лада – это скороспелый, летний сорт. Подходит для всех видов переработки, груши хранятся до 60 дней.

7.Августовская роса – эта груша созревает в середине августа, но поспешите ее съесть за две недели, так как сорт не очень подходит для консервирования.

8.Скороспелка из Мичуринска – это летний сорт, подходит как для столового потребления, так и для переработки. Плодоносит на 5 год, а к 10 годам достигает пика.

9.Бере Московская – осенний сорт, пригоден для всех видов переработки, плодоносить начинает на 3 год.

10.Велеса – отличный на вкус осенний сорт, лучше употребить в свежем виде, хотя в холодильнике можно хранить до ноября. Приносить плоды начинает на 5 год.

12.Северянка – летний сорт, груши необходимо снять в начале августа и употребить или переработать за две недели. Плодоносить начинает на 3 год.

13.Петровская – летний сорт, созревает к середине августа и дает богатый урожай. Подходит для всех видов переработки.

14.Рогнеда – считается осенним сортом, хотя урожай снимают к концу августа и дают ему дозреть. Груши лучше сразу употребить, хотя в холодильнике можно их хранить до двух месяцев. Плодоносить начинает через 2 года после прививки и дает богатые урожаи.

15.Отрадненская – осенний сорт, хорошо хранится — до 120 дней. Больше подходит для консервирования, чем для употребления в свежем виде.

