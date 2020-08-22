Как написать электронную книгу и на ней заработать: советы начинающим

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Для написания электронной книги у пользователей должно быть достаточно знаний и умений в тематике, по которой она будет подготовлена

Электронные форматы книг, в отличие от бумажных, могут сразу же начинать продаваться, после их написания. Перед составлением книги пользователи должны выбрать тематику, по которой она будет написана, определить целевую аудиторию, а также понять, какую проблему можно будет решить при помощи написанной книги. Это позволит авторам правильно составить структурированный план, на основании которого будет написана электронная книга.

При написании электронных книг пользователям не рекомендуется использовать непопулярные шрифты, разные колонтитулы и другие элементы. Так как тогда могут возникнуть проблемы с правильным отображением текстов в программах, которые используются для чтения электронных книг.

После того как электронная книга была полностью составлена, пользователи должны внимательно достаточное количество раз перечитать ее текст. Это необходимо для исправления всех найденных пунктуационных, орфографических, грамматических и других видов ошибок в текстах. Также пользователи могут воспользоваться платными услугами корректоров. После написания электронной книги пользователи должны определиться, в каком формате она будет, а также сделать привлекательную обложку книги. Это автора могут сделать самостоятельно, или воспользоваться услугами фрилансеров.

В интернете находится достаточное количество различных ресурсов, на которых осуществляются продажи электронных книг. Конкуренция среди авторов книг увеличивается, так как ежегодно выпускается большое количество новых электронных книг.

Поэтому для того, чтобы у электронной книги было достаточное количество продаж будет недостаточно просто разместить ее на сайте. Пользователям необходимо проводить дальнейшее эффективное продвижение продаваемой книги.

Также могут потребоваться дополнительные затраты необходимые для проведения рекламной компании.

Для того чтобы подготовленная электронная книга приносила достойный заработок своему автору, нужно правильно определить стоимость, по которой она будет продаваться. Слишком завышенная цена на книги может способствовать отсутствию достаточного количества их продаж.

При определении стоимости написанной электронной книги, начинающим авторам не нужно ориентироваться на писателей, книги которых пользуются популярностью. Так как у них есть положительная репутация, которая может влиять на количество продаж их книг.

Даже если начинающие автора полагают, что их написанная электронная книга должна стоить больше, это не будет влиять на желание покупателей платить в большем размере за пока еще малоизвестную книгу. Поэтому на размер заработка получаемого от продаж электронных книг может влиять популярность личного бренда авторов.

Начинающие автора также могут вначале бесплатно распространять свои электронные книги. Это может позволить получить достаточное количество положительных отзывов, которые позже будут способствовать дальнейшим платным продажам книг.

После того как книга будет продаваться за деньги, у нее уже будет достаточное количество рекомендаций и отзывов, что будет способствовать увеличению количества продаж. При этом потенциальные покупатели могут не знать, что отзывы были написаны пользователями, которые бесплатно прочитали электронные книги.

Также на сервисах в интернете автора могут предоставить другим пользователям возможность бесплатно ознакомиться с определенной частью электронной книги. Это может способствовать увеличению количества продаж электронных книг, так как у пользователей может появиться желание до конца прочитать книгу, для чего они осуществят ее покупку.

Для того, чтобы можно было нормально зарабатывать, электронные книги должны отличаться от других изданий своей уникальностью. Так как вряд ли будет достаточное количество продаж, если другие электронные книги по одинаковой тематике пользователи могут бесплатно скачать в интернете.

Перед тем как начинать продавать подготовленную электронную книгу, пользователям рекомендуется проводить ее предварительное продвижение. Можно сделать небольшое описание написанной книги, которое должно способствовать увеличению внимания со стороны других пользователей. Данное описание электронной книги может быть на нескольких страницах, которые должны содержать самые интересные ее фрагменты.

Для того чтобы подготовленная электронная книга в достаточном количестве могла продаваться, она должна быть написана на хорошем качественном уровне. Для этого написанные электронные книги не должны содержать различных опечаток, которые могут изменять смысл повествования.

Советы, которые могут помощь начинающим авторам:

1. Перед тем как начинать писать электронную книгу, пользователи должны понимать, что никто не гарантирует им, что они много смогут заработать, и подготовленная книга будет продаваться в достаточном количестве. Поэтому пользователи должны уметь не только качественно и интересно писать без грамматических ошибок, делать красивое оформление электронной книги, но и проводить эффективное ее продвижение, что будет способствовать увеличению популярности книги.

2. У авторов должен быть интерес к выбранной тематики электронной книги. Не нужно начинать электронную книгу, даже по востребованной тематики, если у авторов отсутствует собственный интерес. Как правило, такие электронные книги так и не дописываются до конца. Также написанная электронная книга может быть низкого качества. Это может очень сильно влиять на количество продаж электронных книг.

3. Пользователи не должны безосновательно увеличивать объем электронной книги. Не нужно специально увеличивать размер текста книги за счет предложений и фраз, в которых отсутствует смысл. Лучше будет, если подготовленная электронная книга будет меньшого объема, но при этом содержать только полезную информацию.

4. Начинающим авторам нужно пробовать писать в разных стилях и жанрах. До тех пор пока написанная электронная книга не начала продаваться, ее автора не смогут понять, насколько она может пользоваться популярностью у других пользователей. Даже если подготовленная электронная книга не принесет нормального дохода, это может дать ее авторам определенный опыт, который может пригодится при дальнейшем написании следующих книг.

Фото с сайта Pixabay.com

