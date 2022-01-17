Виктор Алкснис: Запугать Запад в современных условиях невозможно

«Выдвигаются самые разные планы, как мы будем ставить Запад на колени и самым сумасбродным из них является план размещения российских военных баз на Кубе и в Венесуэле. А вы согласие Кубы и Венесуэлы на это уже получили? Тем более после глобального предательства Горбачева-Ельцина-Путина, которое пережила Куба»

Сочувствую нашим дипломатам, которых, как смертников, послали для участия в переговорах с США и с НАТО, не имея никаких шансов на успех. И тем более, поставив задачу озвучить неприемлемые для Запада цели переговоров и сделать это в форме ультиматума.

Итог закономерен - их с улыбкой на лице выслушали и потом "зарвавшихся русских" послали далеко-далеко. Ведь Запад прекрасно осведомлен о реальной ситуации в России, состоянии ее экономики и обороноспособности. И запугать его в современных условиях невозможно.

Это в свое время смог сделать лишь Хрущев 12 октября 1960 года, стуча башмаком по трибуне ООН и заявляя, что "Мы печем ракеты как сосиски" и "Мы вас закопаем" (хотя по поводу башмака существует мнение, что его не было и Хрущев стучал просто кулаком).

Мне представляется, что подобное нынешнему унижение испытывали русские дипломаты лишь дважды - после поражения России в Крымской войне и подписания унизительного Парижского трактата 18 (30) марта 1856 года. И после поражения России в русско-японской войне при подписании унизительного Портсмутского мира 23 августа (5 сентября) 1905 года.

Нынче на переговорах с США и НАТО ничего не подписали, но российская дипломатия оказалась в положении унтер-офицерской вдовы, которая публично на весь мир сама себя высекла.

А ведь ура-патриоты продолжают утверждать, что все идет по хитрому плану Путина, скоро протрубят фанфары Победы и посрамленный Запад на коленях приползет в Кремль подписывать акт о безоговорочной капитуляции. Выдвигаются самые разные планы, как мы будем ставить Запад на колени и, на мой взгляд, самым сумасбродным из них является план размещения российских военных баз на Кубе и в Венесуэле. И размещение на этих базах ракет с ядерными боеголовками.

Хочется спросить авторов этого плана: "А вы согласие Кубы и Венесуэлы на это уже получили? Готовы они принять у себя российское ядерное оружие?". Тем более после того глобального предательства Горбачева-Ельцина-Путина, которое пережила Куба за последние десятилетия.

Об этом никто никогда не пишет, но осенью 1990 года Горбачев и Шеварднадзе в ходе переговоров с представителями США отказались от гарантий безопасности Кубы, достигнутых во время "Карибского кризиса" 1962 года. В тот период я являлся одним из руководителей крупнейшей депутатской группы Съезда народных депутатов СССР - группы"Союз", и в декабре 1990 гогда мы добились отставки министра иностранных дел СССР Шеварднадзе. Накануне его выступления на Съезде с громким заявлением об отставке ко мне подошел один из его помощников и сообщил об этом предательстве. Я немедленно позвонил в посольство Кубы в Москве и попросил о срочной встрече с послом. Меня пригласили в посольство, и я рассказал послу о поступившей информации. Он меня поблагодарил, а потом грустно сказал: "Мы уже об этом знаем. Мы знаем, что большинство советских людей поддерживает Кубу, и мы благодарны им за это, но мы никогда не забудем предательства руководителей Советского Союза".

Потом начались ельцинские годы, когда Куба была лишена былой помощи СССР и оказалась в сложнейшей социально-экономической ситуации. Но она выжила, совершив практически чудо.

Потом к власти пришел В.Путин. Одной из первых его зарубежных поездок был официальный визит как президента РФ в декабре 2000 года на Кубу. К тому времени уже почти 40 лет на Кубе находился важнейший стратегический (советский) российский военный объект - Центр радиоэлектронной разведки, расположенный в южном пригороде Лурдес кубинской столицы Гаваны.

В ходе визита В.Путин 15 декабря 2000 г. посетил этот центр. И более того, в Доме офицеров центра состоялась его встреча с военнослужащими и членами их семей. В ходе этой встречи одним из главных вопросов был вопрос о дальнейшей судьбе центра. Президент В.Путин публично заверил собравшихся, что центр в Лурдесе никогда ликвидирован не будет, а наоборот, будет только расширяться и модернизироваться, поскольку его вклад в укрепление обороноспособности России бесценен. Эти слова президента РФ собравшимися были встречены с восторгом. Эта же позиция была озвучена Путиным на переговорах с руководством Кубы, которое было заинтересовано в присутствии российского военного объекта на территории Кубы как дополнительная гарантия ее безопасности. Куба согласилась с расширением и модернизацией центра в Лурдесе.

И действительно, после возвращения Путина в Москву было открыто финансирование и началась модернизация центра. Но 17 октября 2001 года президент Владимир Путин провел совещание в Минобороны РФ и неожиданно объявил о ликвидации Центра радиоэлектронной разведки в Лурдесе и нашей военно-морской базы в Камрани.

Как впоследствии выяснилось, с такой просьбой к Путину обратился лично президент США Джордж Буш-младший. И Путин, чтобы установить хорошие отношения с США, пошел на такой шаг, поскольку на протяжении почти сорока лет центр доставлял США серьезное беспокойство, обеспечивая СССР, а затем РФ, важнейшей развединформацией.

Руководство Кубы такое решение Путина расценило как очередное предательство.

В 2014 году Путин опомнился и дал указание договориться с Кубой о возвращении российского Центра радиоэлектронной разведки в Лурдес, но Куба жестко отказала. Поскольку "свято место пусто не бывает", то взамен российского на Кубе активно функционирует мощный китайский Центр радиоэлектронной разведки.

И что, после такой череды предательств кто-то рассчитывает, что Куба и Венесуэла, да и другие страны этого региона согласятся на размещение здесь российских военных баз?

На фото - ликующие члены семей сотрудников Центра радиоэлектронной разведки в Лурдесе во время встречи с президентом Путиным 15 декабря 2000 года (обратите внимание на взгляд Фиделя Кастро)