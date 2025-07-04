Metalliada «Симфонические Шедевры»

Исполнитель: Metalliada, Название: «Симфонические Шедевры», Стиль: кроссовер, Год: 2025

Сегодня рок-проектами с оркестрами никого не удивишь. Нередко симфонические музыканты используются в подобного рода концертах и записях лишь для антуража. Группа может играть полноценное электричество, а оркестр выполнять сугубо вспомогательною функцию, чтобы потом зритель, задрав нос, пришел домой и гордо заявил: я сегодня приобщился к классике (хотя, на самом деле, получил очередную порцию суррогата за вполне ощутимые деньги).

Metalliada ничего не силится польстить публике — хотя бы потому, что продюсеры проекта давно не пытаются никому ничего доказать. Их послужной список говорит сам за себя: большие международные постановочных концертов Notre Dame de Paris (Гару, Брюно Пельтье, Элен Сегара и другие), Mozart L’Opera Rock. Le Concert (Микеланджело Локонте, Флоран Мот и другие), «Классическая Ария» (выступления группы «Ария» с симфоническим оркестром «Глобалис», дирижёр Ульф Ваденбрандт), единственного российского симфонического тура Тарьи Турунен (экс-вокалистка Nightwish), успешных гастролей Nightwish и Children of Bodom в странах СНГ на протяжении последних 20 лет.

В марте прошлого года промоутер Стас Зализняк провел первый концерт своего нового проекта Metalliada – симфонического оркестра, для исполнения эпических композицией мировых металлических групп. Особенность данного коллектива состоит в том, что он не заигрывает со слушателем, а, напротив, подтягивает его до своего уровня. Бросается в глаза уже то, что на обложке вместо манящих логотипов групп красуется словосочетание «Симфонические Шедевры». То есть это не столько интерпретации хорощо знакомых песен, сколько полноценные симфонические произведения, созданные на их основе — инструментальные сюиты. Недаром аранжировки создавал известный композитор Артем Грибов, который в частности прославился монументальной «Пиратской сюитой» для прощального концерта с шоу «Арии» «Гость из Царства Теней. Наследие».

«Симфонические шедевры» включают семь композиций на базе бессмертных мелождий авторства четырех столпов мирового метала – Ghost, Nightwish, Metaiiica и Iron Maiden. Глядя, как созданы эти произведения, можно четко проследитSь связь между лучшими образцами мирового металла и классической музыкой как таковой. Обе эти музыкальные вселенные роднит три кита: ярко выраженный мелодизм, четкий ритм и обилие басовых партий.

Metalliada под управлением дирижера Филиппа Буина принципиально играет и записывается только вживую, совершенно не используя плейбеков и семплов. Благодаря этому, исполняемые произведения не подводятся под какой-тот общий знаменатель, а, напротив, высвечивают индивидуальные особенности их авторов. Раз уж перед нами симфоничнские шедевры, то мы вправе проводить параллели с великими композиторами.

Открывающая альбом «Sunshine Suite» показывает, что группа Ghost – это практически современный Эдвард Григ. В этой музыке ощутим цепляющий мелодизм и холодная надменность, безудержный напор и нордическая сдержанность. Как Metalliada сумела это скрепить воедино? Прежде всего, обилием красок, где нашлось место и струнным, и валторнам, и роялю. Совершенно неизгладимое впечатление, словно надвигающийся на тебя ледник, производят партии литавр, которые в какой-то момент начинают доминировать в произведении.

Больше всего внимания в альбоме уделено группе Nightwish. Оно и понятно, ведь в оригинале — это симфо-метал высочайшей пробы с обилием начинок на любой вкус. Нашла тут чем нас удивить и Metalliada, ведь перед нами — целых три сюиты, которые можно считать, при желании, одной. Темы то замедляются, то ускоряются, но нерв не остабляется ни на секунду. По гармоничнолсти соединения разнородных фрагментов и неизменной легкости их подачи Nightwish можно сравнить с самим Моцартом.

А вот Metallica, исполинская и трагичная, горестная и яростная — это, конечно же, Бетховен. Во всяком случае, восьмиминутная «The Creeping Bells Suite» производит именно такое впечатление. Перепады настроения здесь, как на американских горках, а для обладателей самых крепких нервов под занавес припасен пульсирующий симфонический «One», который собьет спесь и скепсис даже с самого искушенного ценителя настоящей музыке.

Не забываем и о лирической ипостаси Metallica. Насладиться ею позволяет симфоническая версия целой песни «Nothing Else Matters». В 90-е впечатлительные девочки страдали под эту вещь на школьных дискотеках. А сейчас легко представить как их нынешние ровесницы придут на концерты Metalliada со своими мамами и услышав новую версию от «Nothing Else Matters», начнут лихорадочно гуглить все связанное с высокопробным роком и классикой.

В «Симфонических Шедеврах» вас ждет мощный финальный аккорд - «Seventh Son Suite» на основе тем Iron Maiden. По уровню эпичности и погружения в мифологию и историю это уже натуральный Модест Мусоргский. Тем более, среди переосмысленных вещей «мейденов» здесь есть и фрагмент «Mother Russia». Стараниями оркестра Metalliada Россия в который уж раз заново открывает миру все то, что пресыщенные потребители оригиналов, увы, перестали ценить по достоинству.