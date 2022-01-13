БГ, Ли «Скретч» Перри и Левша Пацан «Иван и Данило Riddim»

Исполнитель: Аквариум и Ли Скрэтч Перри, Название: «Иван и Данило Riddim», Стиль: это даб, сэр, Год: 2021

Двустволка системы «Иван и Данило» не стреляла у Бориса Гребенщикова лет 30. То бишь, была такая сюрреалистическая песня, посвященная митькам, и была стилизованная под русскую народную авторская сказка. Но в единую реальность Борис Борисович объединять не спешил. Удивляться тут не приходится: БГ не ходит проторенными путями, а большие формы ему интересны постольку, поскольку их можно наполнить игровым или откровенно пародийным содержанием (например, сюита «Магистраль» из альбома «Гиперборея» группы «Аквариум»).

Триггером алхимического эксперимента над «Иванами и Данилами» выступил самарский растаман Левша Пацан, затеявший совместный проект Бориса Гребенщикова и ямайского гуру Ли «Скретч» Перри. Альбомов получилось сразу три, а «Иван и Данило Riddim» венчает трилогию. БГ и исполняет новую версию своей песни, подходящей под автохарактеристику «это даб, сэр», и зачитывает фрагменты из сказки. Но если бы все было так просто.

Обновленная редакция песни изменена с учетом реалий времени. «Исполком» заменен на еще более смешной «рататуй», также появляется строчка «смотри, вода уже остыла». Это наводит на мысли о купели Крещения и такую мысль тут же косвенно подтверждает Ли Перри песней «Russian Jesus». Используя цитату из сказки, БГ аттестует этот номер как «гемеопатический».

Дальше все участники записи (среди которых затесались такие российские адепты регги, как Рома ВПР, «Кимбата» и даже Пивной Кабан) выдерживают оптимальный баланс между метафизикой и юмором. Выглядеть это может: например, так: БГ декламирует пронзительную подробность об услышанном когда-то в детстве женском голосе, который возникает вновь – и тут же Steffy Biz сиреной нам воет в «Kiss An Tell» какой-то госпел. Неужели к этому голосу стремилось наше нутро?

Дальше – больше, растаманы начинают искать потаенные смыслы слова «каша» и рассказывать о своих проблемах с правоохранительными органами. Но то, о чем вы подумали, произойти не успевает, потому что в альбоме, помимо прочего, есть спасительная весть о воскресении мертвых и колыбельная о «премудром Соломоне», который распределяет «прекрасные сны».