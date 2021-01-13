Аквариум и Ли Скрэтч Перри «In Dub Bonus Game»

Исполнитель: Аквариум и Ли Скрэтч Перри, Название: «In Dub Bonus Game»», Стиль: даб, Год: 2020

В прошлом году Борис Гребенщиков умудрился выпустить шесть (!) новых альбомов. Но даже в этой разнокалиберной обойме релиз «In Dub Bonus Game» стоит особняком. И дело даже е в том, что инициатором диска выступил обычный растаман из глубинки Левша Пацан, который озаботился организации поездки на Ямайку, сбором на нее средств и записи альбома «Аквариума» в силе даб с великим Ли Скретчем Перри.

Второй альбом из задуманной трилогии состоит из дублей и ауттейков к основной – первой – пластинке «In Dub». Полноценных песен тут нет, зато есть множество насмешек над поверженным Вавилоном (которому мудрый Перри посылает свое большое «фу») и прочих дурачеств. Слово «Игра» в название релиза вынесено не случайно. Ведь треки для нее подбирались компьютером по рандомному принципу, а звуковые эффекты нередко напоминают о дополненной реальности «восьмибитных» игр (см. дизайн CD).

К этим трекам нельзя подходить с мерками, применимыми к песенному творчеству. Более-менее привычную форму имеет лишь «Аристократ RIDDIM», где хотя бы частично можно восстановить событийную канву на основе вокальных партий БГ. «Fastest Fish In Life» историю рыбы, плавающей в океане быстрее всех, уморительно излагает на английском Ли Скретч Перри в крайне расслабленной манере. Очень легкой и действительно шустрой выдалась инструментальная песня «Рыбы» «Рыба Dub».

Попытка скрестить загадочную русскую душу с таинством исполнения мантр дает забавный результат в «Хум всю множи». В индуистской традиции «хум» обозначает духовную защиту, но в лукавой трактовке БГ остается полшага до непристойности. Так возникает представление об обсценной лексике как о главном источнике силы Руси. Но подлинный синтез русской и растаманской традиции происходит в «Russian Love» - бессловесной выжимке и странствий «Ивана и Данилы». Есть подозрение, что именно она открыла глаза гуру Перри на то, чем мы доселе живы…

P.S. Старинная фраза БГ из песни «2-12-85-07» остроумно обыграна в дизайне конверта CD. Цифровой игрушечный Ли Перри вопрошает на внешней стороны обложки: «Что это, Бэрримор?». А такой же расслабленно аляповатый Борис Борисыч на развороте ему вальяжно отвечает: «Это даб, сэр!» А мужики-то и не знали!