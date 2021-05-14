Рецензия на музыкальный 3D-хоррор «Сыны канализации»: Андрей Князев визуализировал главный детский страх

Рецензия на музыкальный 3D-хоррор «Сыны канализации»: Андрей Князев

Андрей «КняZz» Князев устроил в интернете премьеру своего дебютного фильма «Сыны канализации» в 3D-анимации

Князь у умеет говорить смешно о страшном и страшно о смешном. Это видно хотя бы по его текстам «Короля и Шута». В последние годы Князеву явно стало тесно в музыкально-поэтическом амплуа, и он усиленно осваивал компьютерную 3D-графику, апробировал полученные умения на создании видеоклипов. Ну а сейчас замахнулся на полноценный 3D-мультфильм.

Мультфильм построен на допущении, что где-то в канализации буйным цветом цветет своя жизнь, параллельная нашей. Хотя при создании ленты Князев по полной программе задействовал свою неукротимую фантазию, он визуализировал в начале один из главных детских страхов — что из унитаза, пока ты там делаешь свои дела, вылезет кто-то страшный.

Парочка обаятельных монстров пугает таким Макаром незадачливого неформала. Но потом и сами оказываются заложниками странной ситуации, когда их начинают терроризировать Дед Цирроз, Придурочка и Снеговирус. И только вмешательство загадочного избавителя моет спасти их от беды.

Прортсован мультфильм любовно и скрупулезно, мимика и движения персонажей позволяют верить в их реальность. В мультфильме звучат три песни Князя - «Клоун», «Роковой карнавал» и «Пиво-пиво-пиво». Производство мультфильма заняло полгода. Можно смело продолжать — причем, как с этими персонажами, так и с новыми.

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