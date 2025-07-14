Кто убил киевского диверсанта?

Убитый полковник СБУ Иван Воронич руководил операцией ВСУ в Курской области и был причастен к убийству высокопоставленного командира ДНР Арсена Павлова, более известного как «Моторола». 10 июля его застрелили в центре Киева

На днях в телеграм-канале известного кремлевского политолога Сергея Маркова появилось интересное сообщение. Приводим его без купюр:

"В Киеве застрелили полковника СБУ (Ивана Воронича - ред.), который занимался диверсиями на территории России. Его убили пятью выстрелами в упор. Кто - не известно. За свою карьеру он наверное много зла успел сделать".

Мы попросили прокомментировать ситуацию нашего постоянного автора и колумниста Игоря Моисеева, который всегда уделял работе нашей разведки самое пристально внимание.

- Игорь Николаевич, с самого начала СВО вы истекали ядовитой лимфой по поводу бездействия нашей разведки, в то время как украинцы и британцы проводили и проводят теракты на территории России буквально в конвейерном режиме. Вот видите, не прошло и четырех лет боевых действий, как разведка начала работать.

- Первые полчаса после прочтения этой информации я думал точно так же. Потом эмоции схлынули, улыбка радости на устах потухла, заработал понятийный аппарат и здравый смысл, и вновь открылись каналы ядовитой лимфы. После элементарного анализа ситуации стало ясно, что это внутрикорпоративные украинские разборки. Или англичане передали привет своему слишком болтливому подопечному.

- С этого момента подробней, пожалуйста. "Какие ваши доказательства"?

- Судите сами. Если бы наши разведчики или наша агентура на Украине (если она вообще есть) вышли на этого человека, они бы - кровь из носу - взяли бы его живым. В идеале доставили бы на Лубянку (как в свое время атамана Шкуро, Краснова или террориста-бомбиста Савенкова). И там выпотрошили бы по полной.

- Но технически в современной насквозь и сверху доверху обандеренной Украине сделать это крайне непросто. У миллионов украинцев после двадцатилетней тотальной пропаганды мозговые полушария необратимо поменялись местами.

- Хорошо. Но раз на него вышли, его можно было бы похитить и в самом Киеве. Что, еще и здесь надо мастер-классы проводить - для рыцарей плаща и кинжала? Тогда почитайте воспоминания Судоплатова. Там есть чему поучиться. Да и в более позднее время это вполне удавалось - в той же мятежной Чечне и клокочущем Дагестане. В Чечне прямо из собственного штаба вывезли на вертолете известного террориста Руслана Гелева. В Дагестане в свое время мэра Махачкалы оперативники ФСБ тоже похитили прямо из рабочего кабинета. Переместили его в вертолет, который сел на крышу мэрии, и прямым рейсом доставили на Лубянку.

Неужели сейчас это невозможно?

А похитив этого начальника терактов, вполне можно было бы допросить интересанта где-нибудь в киевском подвале, или на окраине города, или в заброшенной промзоне, или где-нибудь на заброшенной даче, в избушке лесника, заднем дворе какой-нибудь местной мазанки и т.д. Вариантов - сотни.

- И что бы он нам поведал?

- О, это была бы самая интересная исповедь на свете. Загибайте пальцы.

Первое. Это был бы бесценный источник актуальной и критически важной для разведки информации. Если бы он был жив, он бы мог ОЧЕНЬ много интересного рассказать как об уже совершенных терактах в России, так и о планируемых в будущем. Мы бы знали их планы. И могли бы сработать на опережение. И смогли бы купировать и предотвратить какие-то новые или готовящиеся теракты на территории России. Поймай этого человека вовремя - глядишь, и не было бы “Крокус Экспо”, затопленного крейсера "Москва", атаки на наши стратегические бомбардировщики и многого другого. Сколько народу можно было бы спасти.

Второе. Он мог сдать все свое начальство. Вплоть до "сатаны Буданова" и его ближайшего окружения, все их адреса и явки. Было бы за кем поохотиться. При оперативном реагировании часть из них точно можно было нейтрализовать.

Третье. Он мог бы сдать всю агентуру СБУ в России, которую он вербовал, курировал и за которых отвечал лично. А она у него была. В том числе "кротов" в российском Генштабе, МИДе, Минобороны, Администрации президента и т.д.

Четвертое. Мог бы сдать "спящую" "законсервированную" агентуру из числа российских олигархов и представителей крупного бизнеса.

Пятое. При грамотном "потрошении" он бы "слил" своих западных кураторов из ЦРУ, МИ-6, Моссада, Агентства национальной безопасности или еще откуда. Это была бы еще более интересная игра. Также мог бы рассказать о методах их работы, способах вербовки и т.д.

Шестое. Он наверняка проходил тренинги в Англии или Америке и мог бы поведать о тамошних центрах подготовки диверсантов где-нибудь в Майами или Форт-Брэгге - где, как и кого там учат. Это вообще открывает перед нами кладезь возможностей - вплоть до внедрения туда своих людей.

Седьмое. Этого товарища вообще можно было бы сделать двойным агентом. Грубо говоря, перевербовать.

- И вы верите, что после всего содеянного этот Сатана стал бы работать на нашу разведку?

- Настоящие профи сделали бы ему предложение, от которого тот не смог бы отказаться. У каждой разведки есть свои "непопулярные" методы убеждения. Можно было прихватить его родных и близких - детей, жену, сестру, брата, родителей, любовницу. Тут самый железный Сатана "потечет".

Восьмое. Будучи живым, он стал бы для нас бесценным политический козырем.

- Наприиер?

- Ну, например, его можно было бы сначала тихо предъявить тому же Трампу (намекая на огласку методов работы ЦРУ), а потом, если бы дядюшка Трамп, воспользовавшись поводом, не разгромил ненавистную ему контору, "раздуть кадило по полной программе" во всех мировых СМИ. Это было бы грандиозное пятно на репутационном имидже коллективного Запада. Мало бы им не показалось. Разведка вообще - дело крайне уважаемое всеми политиками без исключения, но при этом очень грязное. У всех политиков есть свое грязное белье, но никто не любит, когда его выворачивают наизнанку и трясут перед всем миром.

Таким парнем, попади он к нам в живым, можно было бы шантажировать многих представителей западного истеблишмента - вплоть до первых лиц.

Но он теперь мертв. И толку от него - никакого. И все эти тайны, всю эту бесценную информацию и все эти возможности покойник унес вместе с собой в могилу. И кому он теперь интересен, мертвый?

Так что это не наши рук дело. Свои его убрали. Какая-то внутренняя разборка была. И закончилась для этого командира диверсий и терактов печально. А наша внешняя разведка так и не начала работать на Украине. Шел четвертый год СВО…

- А в чем, на ваш взгляд, причина того, что на четвертом году спецоперации и на театре военных действий, и в тылу врага, и на международной арене наша доблестная Служба внешней разведки с удивительным постоянством "блещет своим отсутствием"?

- Тут возможен целый ряд аргументов и предположений.

Помните, как перед вторжением наших войск на Украину, во время открытого совещания Совета безопасности, единственным, кто не знал о грядущих событиях, оказался начальник СВР Сергей Нарышкин? Уже одно это говорит о "глубоком погружении в тему". Возможно, СВР после этого "погружения" за эти четыре года так оттуда и не "вынырнуло".

- А если серьезно? Вопросом бездействия нашей разведки задаются уже многие ведущие эксперты и политологи...

- И что, нашли ответ?

- Ну, например, тот же Сергей Марков говорит, что в ответ на наши диверсии англичане пообещали, что будут бить по первым лицам страны и его ближайшему окружению. И вообще - будут выбивать первых лиц в МИДе, Минобороны и в том же СВР. И подтвердили свою решимость тем, что одного за другим убили в Москве двух генералов. Кстати, безответно.

- Так у нас все безответно. Что, кто-то ответил за “Крокус Экспо”? Или за убийство Владлена Татарского? Или за взорванную дочку Дугина? А насчет угроз... Пардон, но политика, военная служба и разведка веками были профессиями, связанными со смертельным риском. В Америке вообще четырех президентов застрелили. Пятого – Трампа - чуть ли не на наших глазах к праотцам не отправили. А если бы стрелок принял на грудь поменьше кокаина или прицепился поточнее? Трамп бы простреленным ухом не отделался.

Когда в 1943 году в Тегеране собирались Сталин, Рузвельт и Черчилль, за ними весь абвер охотился. Кстати, тогда наша Служба внешней разведки оказалась на высоте - несколько групп немецких диверсантов, засланных в Иран, были уничтожены "на подходе". И если ты боишься смерти - тебе не надо идти ни в разведку, ни в политику, ни в армию, ни даже в милицию. Идите тогда в швейцары или учителя бальные танцев. Там риска поменьше. А то вы зарплаты получаете, как в разведке, а рисковать хотите, как учителя бальные танцев. Я тоже так хочу. Только не предлагает никто. Все вакантные места заняты высокими профессионалами, сумевшими совместить эти две профессии.

- Еще есть версия, что Счетная палата не выдает СВР деньги на теракты...

- Я просто вне себя от восторга. Плохому танцору даже Счетная палата мешает. Интересно, откуда эта ария была запущена? Не иначе искусственный интеллект подключили. Версия прекрасная, но это, как говорят в Бауманке, где я сейчас работаю, "отмазка для олухов".

Но вся проблема в том, что я-то - не олух. Как и миллионы моих соотечественников. У СВР есть свой неслабый бюджет, который никогда, никем и никому не разглашался. Я думаю, он вполне себе сопоставим с бюджетом некоторых государств. Там хватит денег не только на теракты - на подкуп целых министерств и ведомств. Да и уровень жизни наших разведчиков вполне себе сопоставим с зарплатой авторитетных бизнесменов. За такие деньги можно и поработать. Только четвертый год что-то не получается.

- И как нам сломать эту порочную тенденцию "ничегонеделания" в разгар СВО?

- Как говорил товарищ Сталин, "у каждой проблемы есть имя, фамилия и отчество". Поэтому начинать надо с кадров. А потом - с постановки задачи. И искать профессионалов, которые зачастую оказываются за бортом в результате обратной селекции. Увы, в СВР она тоже присутствует. Как говорил мне один опальный разведчик словами Пушкина, "догадал же меня черт с моим умом и талантом оказаться в "спящей разведке"!

- Еще Сталин говорил, что "кадры решают всё".

- Или порешат всё. Как в нашем случае.

- Хорошо, допустим, случится чудо, и личный состав в СВР радикально поменяется. И какие люди должны прийти на смену ныне действующим? И как должна поменяться вся концепция работы разведки?

- Я всегда говорил, что войны должна выигрывать в первую очередь не армия, а разведка. А армия может ей только помочь. И то в случае крайней необходимости.

Смотрите, как талантливо английская разведка втравила нас и в Первую, и во Вторую мировую войны, избежав миллионных потерь среди собственного населения. Они эти потери делегировали нам. Наши гении способны на что-то подобное? А как блистательно провела силовые акции в Ливане, Сирии и Иране израильская разведка? Одна пейджер-атака чего стоит. А устранение руководящего состава КСИР в Иране? Таким успехам рукоплескать можно.

Складывается впечатление, что наш СВР превратила в офис, где сидят аналитики, в принципе не способные к каким-то силовым акциям и выдающие аналитические записки, не имеющие никакого отношения к реалиям дня. Современной российской разведке нужны другие люди - умные, дерзкие, авантюрные пассионарии, действующие с размахом и огоньком. И не боящиеся проливать чужую кровь. Если трудно придумать свою собственную концепцию работы, начните думать и действовать, как те же англичане и евреи. Станьте такими же дерзкими и кровожадными. Кто вам мешает?

- Но нам на каждом шагу твердят: "Мы не такие".

- Это позиция терпилы и самоубийцы. Вы - не такие. А они такие. Поэтому они будут вас убивать, а вы их - нет. В таком случае СВО на Украине будет длиться вечность. Вообще, приверженность таким ложным стереотипам - очень опасная вещь. В МИДе, например, до сих пор доминирует формула: "Мы не вмешиваемся во внутренние дела других государств". Более пораженческой позиции придумать невозможно. Вы в их дела не вмешиваетесь. А они в ваши вмешиваются. Мы тридцать лет с травоядным добродушием наблюдали за тем, как на Украине наслаждается фашистская идеология. И что в итоге? Так и хочется сказать, перефразируя их установку: "Да, вы не такие. Потому что вы жертвы, а они - хищники". Причем роль жертвы вы себе выбрали сами.

Хотя лично у меня есть устойчивое подозрение, что эту долгую установку нам скормили целые ребята-извращенцы из идеологического отдела МИ6. Они большие мастаки по этой части. Благодаря их установкам, которые наша элита в 90-е годы заглотила вместе с поплавком, мы Советский Союз развалили. А теперь вот еще в бесконечную войну вляпались. И тем не менее, продолжаем жить по их методичкам. А головой подумать не случилось? Так тогда ушлые извращенцы из Оксфорда так и будут лить в России реки крови. И действовать строго по заветам дядюшки Киссинджера: "Воевать против России, руками России и за счет России". А вот слабо нашей разведке перенять эту установку: "Воевать против Запада, за счет Запада, руками Запада?"

Общеизвестно, что бить врага его же оружием - крайне эффективно. Помните, как под Сталинградом наши применили тактику танковых клещей, придуманную немцами, и махом взяли в плен двадцать две дивизии врага? Вот и в разведке так же. Разведка - это то место, где пощады не дают и не просят И где решается судьба целых стран и континентов. Трусам и офисным клеркам здесь не место. Поэтому нынешний статус нашей разведки, особенно во время войны - явление совершенно аномальное. Я думаю, этот период войдет в историю российской разведки как самый позорный ее этап существования. Если не случится чудо.

