Определи свой тип личности за пару минут и начни жить заново

12:44 16.05.2021

Довольно часто неуспех в общении связан с тем, что мы взяли неправильный тон.

Не подобрали ключик к этому конкретному человеку, вот он и закрылся, не идёт на контакт и всячески избегает. С умными подсказками вы наверняка настроите его на продуктивное общение!

Способность находить общий язык с людьми – очень полезный навык, благодаря которому можно подружиться не только с начальником и со свекровью, но и со случайным попутчиком в автобусе. Иногда кажется, что с этим талантом нужно родиться, однако это не совсем так. Скорее, это как способность к чтению: чем больше читаешь, тем лучше получается. Вашему вниманию предоставляется короткая шпаргалка, подсказывающая, как найти общий язык с разными людьми.

Как правило, у каждого отдельного человека есть некий пунктик, особенность его личности, которая бросается в глаза в первую очередь. Психологи называют её доминантой или акцентуацией. У кого-то доминанта выражена слабее, у кого-то – сильнее, но обнаружить и определить её не составляет труда. Стоит только пообщаться с человеком пятнадцать-тридцать минут.

Тип 1

Целеустремлённый

Это человек из тех, кто «видит цель и не видит препятствий». Причём цели у них глобальные: выбиться в люди, стать идеальной хозяйкой, прекрасным семьянином или создать шедевр. Как правило, они слушают только себя и к тем, кто их критикует, относятся агрессивно. Уважают своё мнение и не очень любят мнение окружающих. Ради того, чтобы достичь желаемого, они согласны страдать, жить в нищете или постоянно получать от начальства на орехи.

Как с ним общаться?

Как правило, такие люди относятся пренебрежительно к тем, у кого почувствуют слабину. Продемонстрируйте, что вы – авторитет в какой-то области (пусть и не в той, что он). Или ссылайтесь на авторитетных для этого человека людей: «Иван Иванович мне как-то сказал…», «Тетя Маша печёт эти пироги по-своему…».

Тип 2

Демонстративный

Ему важно произвести сильное впечатление, желание понравиться у него – на первом месте. Такие люди обожают рассказывать о своих успехах на работе (даже если их нет), хвастаться своими любовными подвигами или умными детьми. Что бы вы ни говорили, он обязательно ответит предложением: «А вот у меня…» И посмотрит выжидательно: какой эффект произвели его слова? Эти люди не любят быть статистами, они предпочитают выделяться на фоне собеседника.

Как с ним общаться?

Подыграйте ему: внимательно слушайте его рассказы о себе, восхищайтесь, поддакивайте. Не пытайтесь «тянуть одеяло на себя», этим вы только настроите собеседника негативно по отношению к себе. Если он увидит в вас благодарного слушателя, наверняка проникнется к вам симпатией.

Тип 3

Закрытый

Этот человек крайне сложно впускает к себе в жизнь новых персонажей. Он плохо переключается с темы на тему, обычно как бы застревает на какой-то идее или мысли, и переубедить его сложно! Он раз за разом вспоминает события, которые его потрясли, обожает переживать их заново в своём воображении. Даже если он несчастлив на работе или в семейной жизни, редко что-то меняет в ней. Зато, если уж он назвал вас своим другом, можете быть уверены: он вас никогда не предаст.

Как с ним общаться?

Этот тип может быть весьма милым в общении, если вы усвоите несколько правил. Во-первых, покажите, что то, что вы ему предлагаете, ему будет полезно. Например: «Ты сделаешь этот проект, и начальство увидит, какая ты способная». Во-вторых, старайтесь в разговоре с ним больше упирать на логику, а не на чувства.

Тип 4

Непредсказуемый

Они любят споры и пари, легко выходят из себя и склонны в эмоциях наговорить лишнего. Собственно, для того, чтобы его спровоцировать на конфликт, много и не надо: любая мелочь может вызвать негативные эмоции. Эти люди легко влюбляются и легко остывают, могут быть даже жестокими. Узнать человека этого типа легко: если они о чём-то говорят, то обязательно с бурными эмоциями. То, что не вызывает у них эмоционального отклика, они просто игнорируют.

Как с ним общаться?

Лучше держать с ним дистанцию, не выбалтывая лишнего о себе. Не стоит под его напором сразу же идти на уступки – этот человек перестанет вас уважать. Он с удовольствием откликнется на ваше предложение «дружить против» кого-то.

Тип 5

Не от мира сего

Это ярко выраженный интроверт, который «витает в облаках» и в любой момент может выдать странную фразу, никак не связанную с обсуждаемым предметом. Он гордится тем, что он «не такой, как все», часто даже внешне производит странное впечатление. Часто непрактичный, не понимающий, в чём его выгода.

Как с ним общаться?

Этот тип отличается повышенной обидчивостью, следите за своими словами! В принципе, он не слишком любит общаться, и вы завоюете его симпатию, если после нескольких фраз просто оставите его в покое. Вам надо общаться с ним по работе? Лучше делать это в письменном виде.

Тип 6

Живчик

Этот тип – неисправимый оптимист, он во всём видит только хорошее. Лёгкий на подъём, открытый всему новому, свободно проявляющий свои чувства и эмоции. Он умеет делать несколько дел одновременно, и рядом с ним, как правило, очень комфортно. Вот только его оптимизм иногда бывает немного чересчур избыточным. Этих людей легко обмануть, впрочем, они не склонны копить обиды.

Как с ним общаться?

Выражайте свои эмоции так же открыто и искренне, как он – и вы заслужите его уважение. Если вы с ним не согласны, лучше сразу же об этом сказать – это избавит от подозрений в неискренности. Если вы перед ним провинились, то просто попросите прощения. Этого будет достаточно.

Тип 7

Чуткий

Он может расплакаться от любой мелодрамы, сопереживает всем и вся. Именно такие люди чаще всего занимаются благотворительностью и помогают всем окружающим. Возможно, увидев вас, первое, что он спросит: «Чем я могу вам помочь?» И это будет очень искренне! Он не любит конфликтов и старается их избегать, даже в ущерб себе. Может страдать от своей мягкотелости, но не в силах измениться.

Как с ним общаться?

Постарайтесь не переходить на покровительственный тон, это его оскорбит. Покажите, что вы ему доверяете и цените его старания, даже если вам кажется, что он слишком участлив: «Спасибо, что ты мне помог, теперь я постараюсь справиться самостоятельно». Вам надо завоевать его расположение? Если да, то найдите общие интересы. Это вас сблизит.

Тип 8

Несмелый

Такое впечатление, что этот человек всего боится: громко говорить, нового начальника, бездомной собаки. Для того чтобы принять какое-то решение, они обожают спрашивать советы у всех окружающих или попросту сваливают на них ответственность. Любимые их слова: «Так положено», «Так принято», ибо они свято чтут инструкции и правила.

Как с ним общаться?

Постарайтесь снизить его тревожность, например, похвалите его, скажите, что вам понравился его поступок или работа. Не критикуйте чересчур резко, иначе он закроется в себе.