Как отреагирует рынок, если мир окунется в песчаные бури?

20:13 27.03.2021

В 1930-х годах Соединенные Штаты были охвачены песчаными бурями.

Это был период катастрофических засух на Великих равнинах на протяжении нескольких лет. В результате таких бурь погибло около 7000 человек, более 2 миллионов человек остались без крова, а около 3,5 миллионов покинули свои дома и переехали в другие регионы США. Производство пшеницы в 1930-х годах сократилось на 36%, а кукурузы - на 48%. К 1936 году экономические потери достигли 25 миллионов долларов в день, или 460 миллионов современных долларов.

Немного истории

Песчаная буря была следствием плохого управления земельными ресурсами на Великих равнинах. До этого десятилетиями появлялось большое количество механического оборудования в сельском хозяйстве. Оно облегчило занятие дальнейших площадей для выращивания. Плуги пробивали верхний слой почвы все глубже и глубже, и естественная трава для этого района, чьи глубокие корневые системы удерживали влагу в почве, была заменена мелководными культурами. Когда в 1930-х годах началась засуха, почва, которая больше не была связана с корнями, становилась сухой, легко превращалась в пыль и двигалась вместе с ветром. Наступил век великих пыльных бурь. Облака пыли покрывали все на своем пути, уничтожая посевы. Только когда закончился период засухи и начался дождь, закончились и песчаные бури.

Факты

Исследователи из Колумбийского университета и НАСА решили выяснить, как рынок продуктов питания отреагирует сегодня на песчаную бурю. Следует помнить, что США являются крупным производителем и экспортером продуктов питания. «Мы хотели посмотреть, как долгосрочное снижение производства у крупного экспортера повлияет на международную торговлю и доступность продуктов питания», - говорит доктор Элисон Хеслин, ведущий автор исследования.

«В современной глобализированной торговой системе проблемы, возникающие в одном месте, не ограничены национальными границами. Коллапс производства может повлиять на деловых партнеров, чей запас пищевых продуктов зависит от импорта», -добавляет ученый.

Ученые создали две альтернативные модели мировой торговли пшеницей. Затем они ввели четырехлетний период песчаных бурь, ограниченный только США.

В первой модели страны сначала использовали свои резервы, а затем компенсировали дефицит за счет увеличения импорта и сокращения экспорта. Таким образом, распространяется волна дефицита. Во втором сценарии предполагалось, что США первоначально только сокращают экспорт, от которого страдают все партнеры, а затем все страны компенсируют дефицит за счет увеличения импорта.

Прогнозы

Анализ показал, что воздействие современной песчаной бури будет таким же, как и от бури 30-х годов прошлого века.

Согласно модели, в первые четыре года песчаных бурь, США исчерпали бы 94% своих запасов продовольствия. Кроме того, все страны, которые покупают пшеницу в США, без исключения, исчерпали бы свои резервы, несмотря на то, что они сами не столкнутся с падением урожайности. Конечно, эти резервы также будут пополняться, но объем имеющихся резервов значительно сократится по сравнению с первоначальным состоянием.

«Мы сосредоточились на целом ряде возможных событий, особенно на изменениях в торговле, использовании стратегических резервов и снижении потребления», - объясняет профессор Джессика Джефард, соавтор исследования. - Мы заметили, что торговые соглашения изменятся, страны, покупающие зерно в США, начнут покупать их в других местах, а стратегические запасы пшеницы сократятся. Во многих случаях эти резервы будут полностью исчерпаны. Это указывает на то, что такое событие вызовет не только рост цен в США, но и далеко за пределами Соединенных Штатов , - добавляет Джефарт».

Моделирование показывает, что 4-летний период бурь приведет к сокращению мировых запасов пшеницы на 31%. По истечении 4-летнего периода в мире будет от 36 до 52 стран, запасы которых сократятся более чем на 75% по сравнению с периодом, предшествовавшим песчаным бурям. В свою очередь, запасы 10 крупнейших стран-экспортеров (Китай, США, Индия, Иран, Канада, Россия, Марокко, Австралия, Египет и Алжир) сократятся на 15-22%.

Поскольку в мире имеются большие запасы зерна, изначально песчаная буря не повлияет на уровень потребления. Даже страны, которые не имеют запасов зерна, могли бы изначально обеспечить постоянный уровень, благодаря предложениям рынка.

«Наши результаты показывают, что риски, связанные с изменением климата, касаются не только самого климата и местных экстремальных погодных условий. Это также влияет на мировую торговлю. В контексте безопасности пищевых продуктов мы показали, что наши запасы могут в течение некоторого времени быть безопасным буфером, но по мере их истощения может возникнуть нехватка продовольствия»,- говорит Хеслин.

В настоящее время США является третьим по величине экспортером пшеницы в мире. Они обеспечивают 13,6% поставок на мировые рынки. Только Россия (21,1%) и Канада (14,2%) опережают США по этому показателю.

